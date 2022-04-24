Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 13141516 Додано: Нед 24 кві, 2022 07:56 rjkz написав: Faceless, wow!

\\\

А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

\\\ , wow!\\\А я знаю не по наслышке что может медицина в США.Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.\\\

Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...



КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.

И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил... _hunter Повідомлень: 6608 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 07:59 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Faceless написав: Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку.

Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися? Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку.Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?

Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана. Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана. BIGor

Повідомлень: 5984 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1004 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:23 _hunter написав: rjkz написав: _hunter написав: Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!



Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ rjkz. В том посте rjkz в который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к". Это что, какой-то синдром золотой рыбки? -- я же уже несколько раз говорил -- все понятно, еще вчера было -- больше не нужно подтверждений -- "а баба яга против!". Еще раз: ВСЕ! ПОНЯТНО!Касательно фактов: прямо под твоим сообщением -- мой ответ. В том постев который раз говорит о том, что "любой мигрант в Штаты за год-два проходит путь к ЗП в $96к".



Почему любой (я про 96к писал? это неплохо, но не много 48 в час)?

Кто хочет, кто пытается.

Есть такие, кто приезжает, идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.

Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.

Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь? Кто хочет, кто пытается., идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?

Почему любой? -- потому, что в начальном посте никаких ограничений по выборке нет: я это трактую однозначно "_кто угодно_ переехал" -- и

До 50 в час можно расти не меняясь качественно

ок, не 50 -- _до 50ти_ -- 49,99*40*4*12 (ничего не перепутал?) -- как раз 96 и выходит.



Ага, вот уже куда-то ближе к правде начинаем подбираться: "есть такие", "есть знакомый"... И вот если все это в начальное благолепное сообщение добавить -- получится ровно +- мое сообщение

viewtopic.php?p=5425744#p5425744

-- "кто-то, через существенный промежуток" -- и вот это все... Почему любой? -- потому, что в начальном посте никаких ограничений по выборке нет: я это трактую однозначно "_кто угодно_ переехал" -- иок, не 50 -- _до 50ти_ -- 49,99*40*4*12 (ничего не перепутал?) -- как раз 96 и выходит.Ага, вот уже куда-то ближе к правде начинаем подбираться: "есть такие", "есть знакомый"... И вот если все это в начальное благолепное сообщение добавить -- получится ровно +- мое сообщение-- "кто-то, через существенный промежуток" -- и вот это все...



Не совсем так.

Еще раз.

Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.

Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.

Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

В США проще считают

25 в час - 50 куе в год

50 в час - 100 куе в год

Фактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.

В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.

50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.



ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.

Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл? Не совсем так.Еще раз.Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.В США проще считают25 в час - 50 куе в год50 в час - 100 куе в годФактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл? rjkz

Повідомлень: 12977 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6772 раз. Подякували: 3793 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:32 _hunter написав: rjkz написав: Faceless, wow!

\\\

А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

\\\ , wow!\\\А я знаю не по наслышке что может медицина в США.Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.\\\

Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...



КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.

И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил...



Опять о вкусе устриц?

Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.

Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.

И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.

Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.

Нафиг им морочить голову с непонятно кем?



Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.



Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.

Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?

За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.

Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.

Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.

Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает. Опять о вкусе устриц?Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.Нафиг им морочить голову с непонятно кем?Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает. Востаннє редагувалось rjkz в Нед 24 кві, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 12977 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6772 раз. Подякували: 3793 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:41 _hunter написав: Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? BIGor

Повідомлень: 5984 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1004 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:51 BIGor написав: _hunter написав: Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок?? Страховались когда-либо?



Не рискуйте.

Это разве что для турпоездки в Египет-турцию на неделю.

Лучше узнайте в той стране куда едете или оно катит и как.

Это может очень дорого стать. Мало того, зачастую, если Вы оплатите на месте, это может быть дешевле, чем со страховкой. И очень неприятно будет, если Вам выкатят счет как за через страховую, она не покроет/не оплатит и потом платить своими.



ЗЫ.Чувак троллит знатно. Не рискуйте.Это разве что для турпоездки в Египет-турцию на неделю.Лучше узнайте в той стране куда едете или оно катит и как.Это может очень дорого стать. Мало того, зачастую, если Вы оплатите на месте, это может быть дешевле, чем со страховкой. И очень неприятно будет, если Вам выкатят счет как за через страховую, она не покроет/не оплатит и потом платить своими.ЗЫ.Чувак троллит знатно. rjkz

Повідомлень: 12977 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6772 раз. Подякували: 3793 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор