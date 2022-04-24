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возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1516171819>
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:30

:o
  rjkz написав:
  roberto dark написав:Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд


Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

Эта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.

У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:32

  _hunter написав:
  rjkz написав:Faceless, wow!
\\\
А я знаю не по наслышке что может медицина в США.
Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.
\\\

Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:
https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv
обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.
И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил...


Опять о вкусе устриц?
Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.
Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.
И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.
Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.
Нафиг им морочить голову с непонятно кем?

Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.

Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.
Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?
За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.
Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.
Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.
Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 24 кві, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:41

  _hunter написав:Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:
https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv
обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:48

  rjkz написав:
  roberto dark написав:Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд


Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

А скиньте ссылочку на этого парня
Может я его знаю
Слышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:51

  BIGor написав:
  _hunter написав:Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:
https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv
обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?


Не рискуйте.
Это разве что для турпоездки в Египет-турцию на неделю.
Лучше узнайте в той стране куда едете или оно катит и как.
Это может очень дорого стать. Мало того, зачастую, если Вы оплатите на месте, это может быть дешевле, чем со страховкой. И очень неприятно будет, если Вам выкатят счет как за через страховую, она не покроет/не оплатит и потом платить своими.

ЗЫ.Чувак троллит знатно. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:11

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:
Почему любой (я про 96к писал? это неплохо, но не много 48 в час)?
Кто хочет, кто пытается.
Есть такие, кто приезжает, идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.
Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.
Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?

Почему любой? -- потому, что в начальном посте никаких ограничений по выборке нет: я это трактую однозначно "_кто угодно_ переехал" -- и
До 50 в час можно расти не меняясь качественно

ок, не 50 -- _до 50ти_ -- 49,99*40*4*12 (ничего не перепутал?) -- как раз 96 и выходит.

Ага, вот уже куда-то ближе к правде начинаем подбираться: "есть такие", "есть знакомый"... И вот если все это в начальное благолепное сообщение добавить -- получится ровно +- мое сообщение :D
viewtopic.php?p=5425744#p5425744
-- "кто-то, через существенный промежуток" -- и вот это все...


Не совсем так.
Еще раз.
Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.
Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.
Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.
В США проще считают
25 в час - 50 куе в год
50 в час - 100 куе в год
Фактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.
В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.
50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.

ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.
Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл?

Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..

>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.
А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.

>>> В США проще считают
Ну проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.

ЗЫ:
Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.

>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем
А! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно

>>> Я просто даю информацию, а не догадки.
Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду. :lol:
Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:13

  BIGor написав:
  _hunter написав:Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:
https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv
обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?

Пруф прямо по ссылке. :lol:
Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:15

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:
https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv
обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?

Пруф прямо по ссылке. :lol:
Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку? :lol:

Где там 10 баксов? Ты придуриваешься?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:16

  roberto dark написав::o
  rjkz написав:
  roberto dark написав:Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд


Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

Эта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.

У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих.


Тот чувак занимается выкупом проблемных мортгиджей и дальнейшей перепродажей или сдачей в рент. Очень интересно, но пока не знаю ни одного человека в реале, кто на такое-бы пошел. Как-то спросил об этом у рил-эстейт аттерни - она чуть-ли не отшатнулась от меня как от чумного. Считает это чем-то на границе с мошенничеством, хотя формально все законно, там мортгидж остается против ССН прошлого владельца, но в тайтл запись о новом. Что-то похожее как в Украине продавали машины по гендоверенности.
Риелтерская лицензия в США требует прослушать 60 часовые курсы за 300 долларов.
Язык нужен. Так он английский. Лицензию предпочитают иметь и риелторы и некоторые типы инвесторов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:22

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  roberto dark написав:Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд


Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

А скиньте ссылочку на этого парня
Может я его знаю
Слышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом.


ЛС, но не похоже, что это он.
rjkz
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