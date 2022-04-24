Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 1516171819> Додано: Нед 24 кві, 2022 08:30 rjkz написав: roberto dark написав: Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд



Почему?

Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.

Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.

Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.

В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда. Почему?Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

Эта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.



У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих. Эта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих. roberto dark

Повідомлень: 877 З нами з: 04.06.19 Подякував: 217 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:32 _hunter написав: rjkz написав: Faceless, wow!

\\\

А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

\\\ , wow!\\\А я знаю не по наслышке что может медицина в США.Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.\\\

Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...



КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.

И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил...



Опять о вкусе устриц?

Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.

Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.

И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.

Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.

Нафиг им морочить голову с непонятно кем?



Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.



Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.

Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?

За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.

Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.

Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.

Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает. Опять о вкусе устриц?Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.Нафиг им морочить голову с непонятно кем?Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает. Востаннє редагувалось rjkz в Нед 24 кві, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 12979 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6771 раз. Подякували: 3794 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:41 _hunter написав: Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? BIGor

Повідомлень: 5986 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1004 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:48 rjkz написав: roberto dark написав: Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд



Почему?

Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.

Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.

Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.

В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда. Почему?Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

А скиньте ссылочку на этого парня

Может я его знаю

Слышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом. А скиньте ссылочку на этого парняМожет я его знаюСлышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом. барабашов Повідомлень: 2253 З нами з: 16.06.15 Подякував: 223 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 08:51 BIGor написав: _hunter написав: Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок?? Страховались когда-либо?



Не рискуйте.

Это разве что для турпоездки в Египет-турцию на неделю.

Лучше узнайте в той стране куда едете или оно катит и как.

Это может очень дорого стать. Мало того, зачастую, если Вы оплатите на месте, это может быть дешевле, чем со страховкой. И очень неприятно будет, если Вам выкатят счет как за через страховую, она не покроет/не оплатит и потом платить своими.



ЗЫ.Чувак троллит знатно. Не рискуйте.Это разве что для турпоездки в Египет-турцию на неделю.Лучше узнайте в той стране куда едете или оно катит и как.Это может очень дорого стать. Мало того, зачастую, если Вы оплатите на месте, это может быть дешевле, чем со страховкой. И очень неприятно будет, если Вам выкатят счет как за через страховую, она не покроет/не оплатит и потом платить своими.ЗЫ.Чувак троллит знатно. rjkz

Повідомлень: 12979 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6771 раз. Подякували: 3794 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:11 rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:

Почему любой (я про 96к писал? это неплохо, но не много 48 в час)?

Кто хочет, кто пытается.

Есть такие, кто приезжает, идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.

Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.

Есть знакомый полицейский. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь? Кто хочет, кто пытается., идет на недельные курсы ННА за 500 долларов и всю оставшуюся жизнь работают хоуматтендентами на 15,50-19,09 в час + бенефиты.Язык учат лениво или не учат. Им итак неплохо по сравнению с тем что было в странах б.СССР.. У него 17 баксов в час. Был признан несколько лет назад лучшим полицейским Бруклина. Его прет от его работы. И ему все равно на зп. Ну что с ним поделаещь?

Почему любой? -- потому, что в начальном посте никаких ограничений по выборке нет: я это трактую однозначно "_кто угодно_ переехал" -- и

До 50 в час можно расти не меняясь качественно

ок, не 50 -- _до 50ти_ -- 49,99*40*4*12 (ничего не перепутал?) -- как раз 96 и выходит.



Ага, вот уже куда-то ближе к правде начинаем подбираться: "есть такие", "есть знакомый"... И вот если все это в начальное благолепное сообщение добавить -- получится ровно +- мое сообщение

viewtopic.php?p=5425744#p5425744

-- "кто-то, через существенный промежуток" -- и вот это все... Почему любой? -- потому, что в начальном посте никаких ограничений по выборке нет: я это трактую однозначно "_кто угодно_ переехал" -- иок, не 50 -- _до 50ти_ -- 49,99*40*4*12 (ничего не перепутал?) -- как раз 96 и выходит.Ага, вот уже куда-то ближе к правде начинаем подбираться: "есть такие", "есть знакомый"... И вот если все это в начальное благолепное сообщение добавить -- получится ровно +- мое сообщение-- "кто-то, через существенный промежуток" -- и вот это все...



Не совсем так.

Еще раз.

Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.

Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.

Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

В США проще считают

25 в час - 50 куе в год

50 в час - 100 куе в год

Фактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.

В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.

50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.



ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.

Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл? Не совсем так.Еще раз.Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.В США проще считают25 в час - 50 куе в год50 в час - 100 куе в годФактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл?

Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..



>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.



>>> В США проще считают

Ну проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.



ЗЫ:

Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.



>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем

А! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно



>>> Я просто даю информацию, а не догадки.

Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду.

Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо. Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.>>> В США проще считаютНу проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.ЗЫ:Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с темА! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно>>> Я просто даю информацию, а не догадки.Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду.Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо. _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:13 BIGor написав: _hunter написав: Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?

Пруф прямо по ссылке.

Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку? Пруф прямо по ссылке.Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку? _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:15 _hunter написав: BIGor написав: _hunter написав: Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...

Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?

Пруф прямо по ссылке.

Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку? Пруф прямо по ссылке.Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку?

Где там 10 баксов? Ты придуриваешься? Где там 10 баксов? Ты придуриваешься? BIGor

Повідомлень: 5986 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1004 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:16 roberto dark написав: :o rjkz написав: roberto dark написав: Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд



Почему?

Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.

Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.

Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.

В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда. Почему?Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

Эта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.



У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих. :oЭта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих.



Тот чувак занимается выкупом проблемных мортгиджей и дальнейшей перепродажей или сдачей в рент. Очень интересно, но пока не знаю ни одного человека в реале, кто на такое-бы пошел. Как-то спросил об этом у рил-эстейт аттерни - она чуть-ли не отшатнулась от меня как от чумного. Считает это чем-то на границе с мошенничеством, хотя формально все законно, там мортгидж остается против ССН прошлого владельца, но в тайтл запись о новом. Что-то похожее как в Украине продавали машины по гендоверенности.

Риелтерская лицензия в США требует прослушать 60 часовые курсы за 300 долларов.

Язык нужен. Так он английский. Лицензию предпочитают иметь и риелторы и некоторые типы инвесторов. Тот чувак занимается выкупом проблемных мортгиджей и дальнейшей перепродажей или сдачей в рент. Очень интересно, но пока не знаю ни одного человека в реале, кто на такое-бы пошел. Как-то спросил об этом у рил-эстейт аттерни - она чуть-ли не отшатнулась от меня как от чумного. Считает это чем-то на границе с мошенничеством, хотя формально все законно, там мортгидж остается против ССН прошлого владельца, но в тайтл запись о новом. Что-то похожее как в Украине продавали машины по гендоверенности.Риелтерская лицензия в США требует прослушать 60 часовые курсы за 300 долларов.Язык нужен. Так он английский. Лицензию предпочитают иметь и риелторы и некоторые типы инвесторов. rjkz

Повідомлень: 12979 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6771 раз. Подякували: 3794 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:22 барабашов написав: rjkz написав: roberto dark написав: Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд



Почему?

Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.

Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.

Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.

В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда. Почему?Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

А скиньте ссылочку на этого парня

Может я его знаю

Слышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом. А скиньте ссылочку на этого парняМожет я его знаюСлышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом.



ЛС, но не похоже, что это он. ЛС, но не похоже, что это он. rjkz

Повідомлень: 12979 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6771 раз. Подякували: 3794 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1516171819> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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