Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 16171819> Додано: Нед 24 кві, 2022 09:23 rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав: Faceless, wow!

\\\

А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

\\\ , wow!\\\А я знаю не по наслышке что может медицина в США.Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.\\\

Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:

https://krayina.com/service/zakhist-bez-kordoniv

обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...



КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.

И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил... Так эта медицина -- она же далеко не бесплатная? -- страхивку отдельно нужно оплачивать? При этом и "тут" за какие-то $10 в месяц:обещают на пол ляма $ покрытие "за кордоном"...КПИ/Шевченко/Могилянка/Авиационный -- без проблем признают.И про кабальные штатовские студентческие кредиты уже только ленивый мемчик не сложил...



Опять о вкусе устриц?

Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.

Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.

И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.

Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.

Нафиг им морочить голову с непонятно кем?



Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.



Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.

Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?

За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.

Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.

Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.

Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает. Опять о вкусе устриц?Страховки украинские - не думаю что они что-то дадут в США. Сомневаюсь.Просто при визите в медофис или госпиталь, спращивают карточку медстраховки.И далеко не везде берут многие местные страховые, а украинские...? Не думаю.Например очень удобная HealthFirst, но ее не все хотят брать, а Fidelis берут почти везде, но не везде. И такого уровня страховых с десятка 2-3. Американских. И каждый врач или госпиталь не со всеми имеет договора.Нафиг им морочить голову с непонятно кем?Про американскую медицину я писал несколько страниц назад, полистайте.Про образование - это смешно было-бы, если-бы не было так грустно.Про кредиты студенческие - есть такое. Да, платное образование. И что?За возможность больше зарабатывать - надо платить. ВУЗы дают лоны на обучение тем, кто не может сам оплачивать. Под символический процент. Под любой срок.Знакомая закончила учебу в 2006 году (или раньще), платит по 10-50 долларов в месяц. Были годы, когда не платила вообще. Фармацевт. 150 тысяч в год. Муж программист 250+ куе в год. Детей нет.Другая закончила NYU c долгом в 80 куе и выплатила его за 3 года. Медсестра в Maimonides. Это еще было лет 15 назад. Сейчас там не работает.Кто как хочет - тот так и выплачивает, никто братву с паяльником не присылает.

При чем тут Штаты? -- Германия/Израиль -- фиг его знает, куда отни отправять...



Ага, ну т.е. всего "опыта" медицина и еще раз медицина -- про которую я тоже вспоминал...

При этом последние года из всех утюгов трубят про очередной кризис не выплат:

https://www.cnbc.com/2020/06/12/how-stu ... risis.html

-- странно: ведь rjkz утверждает, что эти кредиты без проблем закрываются за пару-тройку лет



>>> платит по 10-50 долларов в месяц

Проценты по кредиту, я подозреваю символические долларов эдак 30 в месяц?

Сроков погашения у таких кредитов может и нет, но я подозреваю, что на кредитную историю такой долг влияет не так, чтоб уж положительно? При чем тут Штаты? -- Германия/Израиль -- фиг его знает, куда отни отправять...Ага, ну т.е. всего "опыта" медицина и еще раз медицина -- про которую я тоже вспоминал...При этом последние года из всех утюгов трубят про очередной кризис не выплат:-- странно: ведьутверждает, что эти кредиты без проблем закрываются за пару-тройку лет>>> платит по 10-50 долларов в месяцПроценты по кредиту, я подозреваю символические долларов эдак 30 в месяц?Сроков погашения у таких кредитов может и нет, но я подозреваю, что на кредитную историю такой долг влияет не так, чтоб уж положительно? _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:28 BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав: Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо? Есть пруф что за 10 баксов? Это на какой срок? Вы были хоть когда-то заграницей? Страховались когда-либо?

Пруф прямо по ссылке.

Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку? Пруф прямо по ссылке.Помочь преодолеть все трудности в нажатии на кнопку?

Где там 10 баксов? Ты придуриваешься? Где там 10 баксов? Ты придуриваешься?

ОК, таки нужна помощь (и почему я не удивлен?)

10 баксов вот:



Сумму на текущий курс разделить сможешь, я надеюсь? -- если будут проблемы -- зови родителей на помощь... ОК, таки нужна помощь (и почему я не удивлен?)10 баксов вот:Сумму на текущий курс разделить сможешь, я надеюсь? -- если будут проблемы -- зови родителей на помощь... _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:31 _hunter написав: rjkz написав:

Не совсем так.

Еще раз.

Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.

Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.

Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

В США проще считают

25 в час - 50 куе в год

50 в час - 100 куе в год

Фактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.

В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.

50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.



ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.

Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл? Не совсем так.Еще раз.Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.В США проще считают25 в час - 50 куе в год50 в час - 100 куе в годФактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл?

Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..



>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.



>>> В США проще считают

Ну проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.



ЗЫ:

Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.



>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем

А! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно



>>> Я просто даю информацию, а не догадки.

Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду.

Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо. Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.>>> В США проще считаютНу проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.ЗЫ:Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с темА! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно>>> Я просто даю информацию, а не догадки.Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду.Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо.

Ну и нафига перекручивать?

Я нигде не писал, что менять работу раз в месяц.

Полгода - общепринятый срок, чтобы работник считался надежным. Если часто прыгает - он проблемный.

Давайте, чтобы не быть голословным, вы сами нам расскажите о своем опыте, а мы почитаем.

Критиковать - дело нехитрое.

Что вы можете предложить по теме ветки? Ну и нафига перекручивать?Я нигде не писал, что менять работу раз в месяц.Полгода - общепринятый срок, чтобы работник считался надежным. Если часто прыгает - он проблемный.Давайте, чтобы не быть голословным, вы сами нам расскажите о своем опыте, а мы почитаем.Критиковать - дело нехитрое.Что вы можете предложить по теме ветки? rjkz

Повідомлень: 12979 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6771 раз. Подякували: 3794 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:35 _hunter написав: BIGor написав: Где там 10 баксов? Ты придуриваешься? Где там 10 баксов? Ты придуриваешься?

ОК, таки нужна помощь (и почему я не удивлен?)

10 баксов вот:



Сумму на текущий курс разделить сможешь, я надеюсь? -- если будут проблемы -- зови родителей на помощь... ОК, таки нужна помощь (и почему я не удивлен?)10 баксов вот:Сумму на текущий курс разделить сможешь, я надеюсь? -- если будут проблемы -- зови родителей на помощь...

Ты наверное поставил возраст 10 лет? Где тут 10 баксов.



ПС но по тебе чувак видно, что ты никогда не страховался в Украине. Более менее страховка стоит 100 дол. в квартал. - знакомые застрахованы - рассказывали что сколько стоит - это покрытие терапевта и более профильных врачей, узи, некоторых анализов. Ты наверное поставил возраст 10 лет?Где тут 10 баксов.ПС но по тебе чувак видно, что ты никогда не страховался в Украине. Более менее страховка стоит- знакомые застрахованы - рассказывали что сколько стоит - это покрытие терапевта и более профильных врачей, узи, некоторых анализов. BIGor

Повідомлень: 5986 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1004 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:52 rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:

Не совсем так.

Еще раз.

Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.

Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.

Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

В США проще считают

25 в час - 50 куе в год

50 в час - 100 куе в год

Фактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.

В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.

50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.



ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.

Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл? Не совсем так.Еще раз.Старт с 20 баксов в час - нефиг делать. Даже на склад грузчиком. Уборка домов. Считайте, что это сейчас в НЙ фактическая минималка.Полицейский на 17 в час - это перекос сити-джаб. Хоть и не всякий полицейский на 17. Я сам удивился, когда узнал. Даже уборщик в сабвее начинает с 22,5.Есть люди, которые сидят ровно на попе и не дергаются десятилетиями на спокойной и не пыльной работе. Кто им доктор? Рынок труда очень динамичный - каждый переход сопровождается подъемом зп. Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.В США проще считают25 в час - 50 куе в год50 в час - 100 куе в годФактически, надо 25х40х52. зпХчасов в неделюХнедель в году.В месяц - нет такого понятия. Это чтобы объяснить альенам.50 баксов в месяц - это порог до которого можно дорасти без местного образования. Не говорю, что его нельзя преодолеть без него, но статистически не многие преодолевают. Опять-же есть крайне востребованные категории, которые могут зарабатывать намного больше, но и работа на износ. Например, тракдрайверы. 12-15 куе (оплата за майлы) в месяц вполне нормально. Но они уходят в рейс на 3-4 недели.ЗЫ: Мне не надо что-то там доказывать и выделять болдом.Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел. Я просто даю информацию, а не догадки. Вы пытаетесь ее оспорить? какой смысл?

Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..



>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.

А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.



>>> В США проще считают

Ну проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.



ЗЫ:

Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.



>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с тем

А! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно



>>> Я просто даю информацию, а не догадки.

Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду.

Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо. Что именно "не совсем так"? -- старт с 20-ти, неспешно и ненапряжно раз в месяц-два меняем работу, получая +5-10 уе к текущей ставке -- за год (два максимум) получаем заветные 50/час -- вы же это писали?..>>> Дикий дефицит кадров - посмотрите стату по безработице.А что ее смотреть? -- ее я там раньше и выкладывал: вакансий все еще меньше, чем претендентов.>>> В США проще считаютНу проще -- да и проще: на порядок цифр это вообще никак не влияет.ЗЫ:Болдом я просто отмечаю часть сообщения, на которую я отвечаю. Не надо -- да и не надо.>>> Вы пытаетесь спорить о вкусе устриц с темА! т.е. это все субъективные ощущения были? -- тогда понятно>>> Я просто даю информацию, а не догадки.Если к "информации" приписывать "по моему опыту"\"я так считаю" -- я спорить и не буду.Как я уже раза два говорил: сейчас эти "инструкции" выглядят заблуждающе однобоко -- как очень сокращенные саксес-стори: "приехал, годик понапрягался -- получил заветный полтишок, точка" -- являются враньем, если совсем уж грубо.

Ну и нафига перекручивать?

Я нигде не писал, что менять работу раз в месяц.

Полгода - общепринятый срок, чтобы работник считался надежным. Если часто прыгает - он проблемный.

Давайте, чтобы не быть голословным, вы сами нам расскажите о своем опыте, а мы почитаем.

Критиковать - дело нехитрое.

Что вы можете предложить по теме ветки? Ну и нафига перекручивать?Я нигде не писал, что менять работу раз в месяц.Полгода - общепринятый срок, чтобы работник считался надежным. Если часто прыгает - он проблемный.Давайте, чтобы не быть голословным, вы сами нам расскажите о своем опыте, а мы почитаем.Критиковать - дело нехитрое.Что вы можете предложить по теме ветки?

Ага! -- и через два дня пытаний новое ограничение появляется -- больше двух раз в год работу не поменяешь. Чтоб не быть "проблемным" -- нужно не чаще раза в год менять (это я уже из своего опыта добавляю).

В результате что? -- к заветной сотке/год "обычный украинец" (тм) с 20ки/месяц растет в среднем 6-10 лет.

При этом "rjkz" стыдливо упускает собственно момент легального въезда в Штаты... Я так понимаю -- у любого "обычного украинца" (тм) -- зеленая карта в лотерею выиграна?..





Мой опыт? -- знакомый с достаточно неплохо зарплатой "тут" переехал "туда" -- на должность что-то вроде вице-шеф компании. Лет 5 он там промыкался -- потом сказал "ну его нафиг" -- и вернулся: говорит "менталитет чужеродный" и бенефитов особых вроде как и нет.

Есть другой знакомый -- лет 15 назад перехал (тоже с неплохой местной зп) -- до сих пор работает в той же компании, до сих пор выплачивает кредит за дом, до сих пор каждые год на месяц-другой приезжает на родину погостить... На вопросы "ну как там, в Штатах (с придыханием)" со вздохом отвечает "нормально"...





Что я могу по теме ветки посоветовать? -- _в каждом_ случае внимательно взвешивать все за и против да поменьше слушать сказок вида "любой мигрант не сильно напрягаясь сможет косить бабло где угодно после переезда"...

А так-то все давно сказанно за нас -- индекс счастья:

https://www.bbc.com/russian/news-56471115

Условный "шведский/северный социализм", а если климат не устраивает -- Новая Зеландия.

Нова Зеландія приваблює емігрантів не менш, ніж Канада, Австралія чи США. Високий рівень економічного розвитку та життя, різноманітні природні зони, гарні шанси на отримання відмінної роботи після закінчення навчання у цій країні, – все це є цікавим для переселенців.

https://www.tower.ua/ua/immigration/new-zealand/ Ага! -- и через два дня пытаний новое ограничение появляется -- больше двух раз в год работу не поменяешь. Чтоб не быть "проблемным" -- нужно не чаще раза в год менять (это я уже из своего опыта добавляю).В результате что? -- к заветной сотке/год "обычный украинец" (тм) с 20ки/месяц растет в среднем 6-10 лет.При этом "rjkz" стыдливо упускает собственно момент легального въезда в Штаты... Я так понимаю -- у любого "обычного украинца" (тм) -- зеленая карта в лотерею выиграна?..Мой опыт? -- знакомый с достаточно неплохо зарплатой "тут" переехал "туда" -- на должность что-то вроде вице-шеф компании. Лет 5 он там промыкался -- потом сказал "ну его нафиг" -- и вернулся: говорит "менталитет чужеродный" и бенефитов особых вроде как и нет.Есть другой знакомый -- лет 15 назад перехал (тоже с неплохой местной зп) -- до сих пор работает в той же компании, до сих пор выплачивает кредит за дом, до сих пор каждые год на месяц-другой приезжает на родину погостить... На вопросы "ну как там, в Штатах (с придыханием)" со вздохом отвечает "нормально"...Что я могу по теме ветки посоветовать? -- _в каждом_ случае внимательно взвешивать все за и против да поменьше слушать сказок вида "любой мигрант не сильно напрягаясь сможет косить бабло где угодно после переезда"...А так-то все давно сказанно за нас -- индекс счастья:Условный "шведский/северный социализм", а если климат не устраивает -- Новая Зеландия. _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:54 vitaliian написав: Как не зайду на ветку тема одна - эмиграция. Как не зайду на ветку тема одна - эмиграция.

Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ... Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ... Puente Повідомлень: 3527 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 09:57 BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав: Где там 10 баксов? Ты придуриваешься? Где там 10 баксов? Ты придуриваешься?

ОК, таки нужна помощь (и почему я не удивлен?)

10 баксов вот:



Сумму на текущий курс разделить сможешь, я надеюсь? -- если будут проблемы -- зови родителей на помощь... ОК, таки нужна помощь (и почему я не удивлен?)10 баксов вот:Сумму на текущий курс разделить сможешь, я надеюсь? -- если будут проблемы -- зови родителей на помощь...

Ты наверное поставил возраст 10 лет? Где тут 10 баксов.



ПС но по тебе чувак видно, что ты никогда не страховался в Украине. Более менее страховка стоит 100 дол. в квартал. - знакомые застрахованы - рассказывали что сколько стоит - это покрытие терапевта и более профильных врачей, узи, некоторых анализов. Ты наверное поставил возраст 10 лет?Где тут 10 баксов.ПС но по тебе чувак видно, что ты никогда не страховался в Украине. Более менее страховка стоит- знакомые застрахованы - рассказывали что сколько стоит - это покрытие терапевта и более профильных врачей, узи, некоторых анализов.

Возраст поставил "средний". Я же говорил: зови родителей -- детей всегда дороже страховать получается Возраст поставил "средний". Я же говорил: зови родителей -- детей всегда дороже страховать получается _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 10:09 BIGor написав: Где тут 10 баксов? Или ты поставил скидку для судьи? Ничего себе вы жируете.

Где тут 10 баксов? Или ты поставил скидку для судьи? Ничего себе вы жируете.

Ой, блин -- вижу, в чем "проблема": "нечитатель" не догадался выбрать "помісячна оплата"

Я же говорил: "что-то непонятно -- проси помощи -- сначала у родителей" Ой, блин-- вижу, в чем "проблема": "нечитатель" не догадался выбрать "помісячна оплата"Я же говорил: "что-то непонятно -- проси помощи -- сначала у родителей" _hunter Повідомлень: 6617 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 10:11 Puente написав: vitaliian написав: Как не зайду на ветку тема одна - эмиграция. Как не зайду на ветку тема одна - эмиграция.

Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ... Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ...

Миграция вопрос серьезный.

На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)

В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.

А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.

В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины. Миграция вопрос серьезный.На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины. UA Повідомлень: 6666 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 10:34 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко rjkz написав: Faceless, wow!

Старый добрый Киев Фейслесса?

1.Какой %% жителей Украины зарабатывает 4-6 куе в месяц?

Я не спорю, они есть. И даже не мало. В %% их не так много.

2.Что имеют они за свои деньги в Украине?

Передовую медицину, которая лечит сопли? А если что-то, никому не желаю, действительно серьезное? Добробут, который при малейших сложностях отправляет или в Охматдет или на Подвысоцкого? Гламурненький Медиком? Да, неплохая поликлинника. Не более. На ум, кроме действительно на тот момент времени, когда мне это было надо, профессиональной Исиды, ничего больше не приходит. А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

3. Даже эти 4-6 куе в месяц - они сходу даются? Чувак проснулся, потянулся, пора идти 4-6 куе в месяц зарабатывать. Нет! Они приложили усилия, чтобы дойти до этого уровня. Не все, конечно. Вопрос в другом - готовы-ли они этим рисковать? Вот тут Вы вероятно и правы. Не все готовы выпустить маленькую синичку из руки.

4. Не все далеко люди эмигрируют от бедности. Иначе, не было-бы таких районов как Манхеттен-Бич. И не все там построили себе дома на заработанные в СЩА деньги. Многие их привезли туда.



Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Faceless

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