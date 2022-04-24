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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:41
BIGor написав: Faceless написав:
Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку.
Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?
Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана.
Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:10
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку.
Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?
Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана.
Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед
, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.
Поясніть в чому не крок вперед? В Польщі присутні глобальні гравці з ФААНГ (за гугл та амазон точно знаю що там є), впринципі ринок більший, транспорт набагато кращий, корупції - набагато менше. Та і впринципі порядку набагато більше.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:10
Faceless написав:
...
3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.
...
как-то совсем не обсуждается еще такой нюанс - возраст. если тебе 25 то ок, а в 40 уже сложней.
и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру?
а пенсия? успеешь собрать накопительный? совсем не обсуждается, что будут делать эмигранты, когда не смогут работать? или по умолчанию подразумевается, что работаешь до конца?
языковой барьер сильно влияет на возможность заработка.
леймотив какой - если ничего не держит, все потеряно - то можно и пробовать.
или если у тебя уникальные компетенции - в нашем случае ИТ, известные ученые и т.д.
а в 40 и более лет и ты чего-то достиг здесь - тут далеко не так однозначно. всегда есть примеры отдельных успехов, но мы говорим взагали.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:11
Faceless написав:У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати.
З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без).
Ви ж самі недавно писали, що в обласних центрах медицини взагалі нормальної не існує? А тут перевзулися?
Нерухомість в контексті віддаленої роботи
Faceless написав:
Я бываю и в облцентрах, и в городах помельче - даже в магазинах одной сети ассортимент сильно отличается от киевского. Интернет магазины не панацея на каждый день, чем меньше город, тем больше проблем с логистикой, временем доставки, вопросами в случае возврата и проч, я достаточно много всего беру онлайн, чтобы понимать все недостатки и неудобства.
Качество услуг - кафетерий кафетерию рознь, как и рестораны. Банальную пиццу или суши нормальные в облцентрах ещё надо хорошо поискать. Во многих облцентрах, я молчу про города поменьше, даже норммальных служб доставки нет. У девушек запросов по салонам/маникюрам, их уровню сервиса, ещё больше. Не все хотят его снижать, даже если дешевле вдвое. Медуслуги: сеть частных клиник в облцентрах, если не считать несколько крупнейших, стремится к нулю
.
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