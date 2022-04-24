Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку. Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?
Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана.
Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.
Faceless написав:Але уявімо, що такий вибір стоїть перед людиною, що здатна заробляти трохи більше в Україні. Хоч би й 4-6к дол чистими доходу на сім'ю. Такий собі середній клас. Для якого вартість пломби чи імпланту в дантиста в Україні - ті самі "кілька днів заробітку" чи принаймні в цьому порядку. Їх має зацікавити кілька років боротьби за виживання за погодинну мінімалку? Кілька років, щоб в кращому випадку трохи наблизитися до рівня жития, від якого вони мають відмовитися?
Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана.
Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.
Поясніть в чому не крок вперед? В Польщі присутні глобальні гравці з ФААНГ (за гугл та амазон точно знаю що там є), впринципі ринок більший, транспорт набагато кращий, корупції - набагато менше. Та і впринципі порядку набагато більше.
Faceless написав:... 3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя. ...
как-то совсем не обсуждается еще такой нюанс - возраст. если тебе 25 то ок, а в 40 уже сложней.
и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру?
а пенсия? успеешь собрать накопительный? совсем не обсуждается, что будут делать эмигранты, когда не смогут работать? или по умолчанию подразумевается, что работаешь до конца?
языковой барьер сильно влияет на возможность заработка.
леймотив какой - если ничего не держит, все потеряно - то можно и пробовать. или если у тебя уникальные компетенции - в нашем случае ИТ, известные ученые и т.д.
а в 40 и более лет и ты чего-то достиг здесь - тут далеко не так однозначно. всегда есть примеры отдельных успехов, но мы говорим взагали.
Faceless написав:У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без).
Ви ж самі недавно писали, що в обласних центрах медицини взагалі нормальної не існує? А тут перевзулися?
Faceless написав:Я бываю и в облцентрах, и в городах помельче - даже в магазинах одной сети ассортимент сильно отличается от киевского. Интернет магазины не панацея на каждый день, чем меньше город, тем больше проблем с логистикой, временем доставки, вопросами в случае возврата и проч, я достаточно много всего беру онлайн, чтобы понимать все недостатки и неудобства. Качество услуг - кафетерий кафетерию рознь, как и рестораны. Банальную пиццу или суши нормальные в облцентрах ещё надо хорошо поискать. Во многих облцентрах, я молчу про города поменьше, даже норммальных служб доставки нет. У девушек запросов по салонам/маникюрам, их уровню сервиса, ещё больше. Не все хотят его снижать, даже если дешевле вдвое. Медуслуги: сеть частных клиник в облцентрах, если не считать несколько крупнейших, стремится к нулю.
Faceless написав:У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без).
Ви ж самі недавно писали, що в обласних центрах медицини взагалі нормальної не існує? А тут перевзулися?
Faceless написав:Я бываю и в облцентрах, и в городах помельче - даже в магазинах одной сети ассортимент сильно отличается от киевского. Интернет магазины не панацея на каждый день, чем меньше город, тем больше проблем с логистикой, временем доставки, вопросами в случае возврата и проч, я достаточно много всего беру онлайн, чтобы понимать все недостатки и неудобства. Качество услуг - кафетерий кафетерию рознь, как и рестораны. Банальную пиццу или суши нормальные в облцентрах ещё надо хорошо поискать. Во многих облцентрах, я молчу про города поменьше, даже норммальных служб доставки нет. У девушек запросов по салонам/маникюрам, их уровню сервиса, ещё больше. Не все хотят его снижать, даже если дешевле вдвое. Медуслуги: сеть частных клиник в облцентрах, если не считать несколько крупнейших, стремится к нулю.
В облцентрах не найбільших дійсно все не дуже, але в ТОП-5,особливо в Києві, все досить непогано насправді. А ви думаєте, в невеликих містечках в Європі, США чи Канаді все прям набагато краще? Просто доведеться поїздити, так само як тут на форумі адепти писали, що "не проблема в Київ з'їздити якщо щось серйозне". Насправді, це в разі реально серйозних проблем типовий варіант усюди, онкологія наприклад - люди за сотні км їдуть в клініки, бо просто нереально в кожному містечку таке розгорнути. І в Україні, на щастя, є варіанти якісного лікування за протоколами у фахівців міжнародного рівня, і в рази дешевше, ніж у Німеччині/Ізраїлі/США. Можливо, не будь-які випадки, але тим не менш.
BIGor написав:Трохи не зрозуміло, чому має значно падати рівень життя в іншій країні. Є такі знайомі в Україні - планують туди ж куди і я - в Польщу. Так там буде трохи податків більше, але багато інших плюшек. Робота у них і там буде така ж оплачувана.
Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.
Поясніть в чому не крок вперед? В Польщі присутні глобальні гравці з ФААНГ (за гугл та амазон точно знаю що там є), впринципі ринок більший, транспорт набагато кращий, корупції - набагато менше. Та і впринципі порядку набагато більше.
"транспорт набагато кращий" -- это про ОТ, как я понимают? -- т.е. человек из личного авто "тут" пересаживается в трамвай "там"? "корупції - набагато менше" -- т.е. за проезд на красный "на месте расчитаться" или ковидный сертификат купить -- не выйдет? Большая половина украинцев таки скажет "шаг назад"...
Faceless написав:Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.
Поясніть в чому не крок вперед? В Польщі присутні глобальні гравці з ФААНГ (за гугл та амазон точно знаю що там є), впринципі ринок більший, транспорт набагато кращий, корупції - набагато менше. Та і впринципі порядку набагато більше.
"транспорт набагато кращий" -- это про ОТ, как я понимают? -- т.е. человек из личного авто "тут" пересаживается в трамвай "там"? "корупції - набагато менше" -- т.е. за проезд на красный "на месте расчитаться" или ковидный сертификат купить -- не выйдет? Большая половина украинцев таки скажет "шаг назад"...
Будемо об'єктивніші в Польщі ГТ справді кращий, потреба у власному авто набагато нижча, ніж тут, і це насправді добре і правильно. І немає нічого такого в тому, щоб "з власного авто пересісти на трамвай", це тільки у закомплекчованих людей це якийсь даунгрейд. Щоправда, з розповідей колег, що зараз у Польщі - тауе враження, що водії маршруток там самі наші заробітчани, відповідно і стиль водіння привезли з собою
Щодо "крок назад чи вперед" - я до того, що великою мірою в Польщі те саме, що й у нас, тільки трохи безпечніше і цивилізованіше. Для того ж ІТ вибір клієнтів-роботодавців той самий, рейти теж такі самі, податки вищі, в ІТ на виході навіть менше заробіток при більшій вартості життя. Це як переїхати просто в трохи кращий район, але для того емігрувати? Як на мене, якщо вже їхати кудись, то на щабель вище. Те саме, власне, стосується й країн Балтії, і більшості країн східної Європи.
Ще раз, це суто моя суб'єктивна думка. В мене є родичі, що давно емігрували, колеги, що відносно не так давно, є ті, хто поїхав і повернувся. Я не маю нічого проти еміграції, як такої, сам розглядав і розглядаю варіянти. Але оті схеми "покинути все, обнулити свій досвід, навички, якусь кар'єру чи бізнес, більш менш нормальний рівень життя, щоб на кілька років пахати вантажником, мити посуд, жити в найдешевшій халупі в найдешевшому районі, заново вчитися, снртифікуватися щоб років за п' ять, можливо, отримати те саме, а років за десять, можливо, вийти на кращий, ніж був, рівень життя і влаштувати дитину в пристойний каледж. Ну, таке