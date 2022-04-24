Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 24 кві, 2022 12:59

_hunter написав: BIGor написав: Faceless написав: Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п. Польща в цьому плані виглядає ще відносно привабливо, але все одно не як крок вперед, і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу. Немає універсальної відповіді, але більшою частиною ті країни, куди пропонують релокейт для галер, дає менший дохід чистими (інколи навіть рейти менші), вищі податки, дорожче життя, і при цьому інше середовище, мовні бар'єри і т п., і головний аргумент наразі - питання безпеки під час війни, а не рівень життя і доходу.

Поясніть в чому не крок вперед? В Польщі присутні глобальні гравці з ФААНГ (за гугл та амазон точно знаю що там є), впринципі ринок більший, транспорт набагато кращий, корупції - набагато менше. Та і впринципі порядку набагато більше. Поясніть в чому не крок вперед? В Польщі присутні глобальні гравці з ФААНГ (за гугл та амазон точно знаю що там є), впринципі ринок більший, транспорт набагато кращий, корупції - набагато менше. Та і впринципі порядку набагато більше.

Амазон -- та еще потогонка:

https://www.bloomberg.com/news/newslett ... their-jobs

в Гугле -- сотрудники в среднем чуть больше года выдерживают:

https://tech.onliner.by/2013/10/10/retention



"транспорт набагато кращий" -- это про ОТ, как я понимают? -- т.е. человек из личного авто "тут" пересаживается в трамвай "там"?

"корупції - набагато менше" -- т.е. за проезд на красный "на месте расчитаться" или ковидный сертификат купить -- не выйдет?

Большая половина украинцев таки скажет "шаг назад"... Амазон -- та еще потогонка:в Гугле -- сотрудники в среднем чуть больше года выдерживают:"транспорт набагато кращий" -- это про ОТ, как я понимают? -- т.е. человек из личного авто "тут" пересаживается в трамвай "там"?"корупції - набагато менше" -- т.е. за проезд на красный "на месте расчитаться" или ковидный сертификат купить -- не выйдет?Большая половина украинцев таки скажет "шаг назад"...

Будемо об'єктивніші в Польщі ГТ справді кращий, потреба у власному авто набагато нижча, ніж тут, і це насправді добре і правильно. І немає нічого такого в тому, щоб "з власного авто пересісти на трамвай", це тільки у закомплекчованих людей це якийсь даунгрейд.Щоправда, з розповідей колег, що зараз у Польщі - тауе враження, що водії маршруток там самі наші заробітчани, відповідно і стиль водіння привезли з собоюЩодо "крок назад чи вперед" - я до того, що великою мірою в Польщі те саме, що й у нас, тільки трохи безпечніше і цивилізованіше. Для того ж ІТ вибір клієнтів-роботодавців той самий, рейти теж такі самі, податки вищі, в ІТ на виході навіть менше заробіток при більшій вартості життя. Це як переїхати просто в трохи кращий район, але для того емігрувати? Як на мене, якщо вже їхати кудись, то на щабель вище.Те саме, власне, стосується й країн Балтії, і більшості країн східної Європи.Ще раз, це суто моя суб'єктивна думка. В мене є родичі, що давно емігрували, колеги, що відносно не так давно, є ті, хто поїхав і повернувся. Я не маю нічого проти еміграції, як такої, сам розглядав і розглядаю варіянти. Але оті схеми "покинути все, обнулити свій досвід, навички, якусь кар'єру чи бізнес, більш менш нормальний рівень життя, щоб на кілька років пахати вантажником, мити посуд, жити в найдешевшій халупі в найдешевшому районі, заново вчитися, снртифікуватися щоб років за п' ять, можливо, отримати те саме, а років за десять, можливо, вийти на кращий, ніж був, рівень життя і влаштувати дитину в пристойний каледж. Ну, таке