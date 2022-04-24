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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 кві, 2022 13:55
Дурачек, тебе то из Киева виднее как оно там
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BIGor
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Додано: Нед 24 кві, 2022 13:56
Радоваться что у нас в Украине нет Амазона и Гугла может только полный идиот, или судья.
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BIGor
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Додано: Нед 24 кві, 2022 14:22
BIGor написав:
Дурачек, тебе то из Киева виднее как оно там
Глубина аргументации просто поражает...
Я же тебе говорил уже: не понимаешь, что по ссылкам написанно -- зови родителей -- пусть объясняют...
А то -- как и с кнопкой -- весь же форум веселишь.
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 24 кві, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 14:24
BIGor написав:Радоваться
что у нас в Украине нет Амазона и Гугла может только полный идиот, или судья.
Эм... давай я твою же шарманку заведу:
Или согласись что ты сбрехал или давай пруфы на высказывания с радостью
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