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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 13:55

  _hunter написав:
  BIGor написав:Амазон и Гугл - патогонка - новый перл, Сомали радуется - что у них нет таких работодателей.

Снова домашнее задание не осилил? :lol:
Вот еще для ликбеза:
https://www.businessinsider.com/employe ... 017-8?IR=T
При чем тут Сомали? -- есть компании, где сроки по 5-7 лет:
https://www.inc.com/business-insider/te ... alley.html

Дурачек, тебе то из Киева виднее как оно там :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 13:56

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Радоваться что у нас в Украине нет Амазона и Гугла может только полный идиот, или судья.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:22

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Амазон и Гугл - патогонка - новый перл, Сомали радуется - что у них нет таких работодателей.

Снова домашнее задание не осилил? :lol:
Вот еще для ликбеза:
https://www.businessinsider.com/employe ... 017-8?IR=T
При чем тут Сомали? -- есть компании, где сроки по 5-7 лет:
https://www.inc.com/business-insider/te ... alley.html

Дурачек, тебе то из Киева виднее как оно там :mrgreen:

Глубина аргументации просто поражает...
Я же тебе говорил уже: не понимаешь, что по ссылкам написанно -- зови родителей -- пусть объясняют...
А то -- как и с кнопкой -- весь же форум веселишь. :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 24 кві, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:24

  BIGor написав:Радоватьсячто у нас в Украине нет Амазона и Гугла может только полный идиот, или судья.

Эм... давай я твою же шарманку заведу:
Или согласись что ты сбрехал или давай пруфы на высказывания с радостью

:lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 16:32

  UA написав:
  Puente написав:
  vitaliian написав:Как не зайду на ветку тема одна - эмиграция.

Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ...

Миграция вопрос серьезный.
На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)
В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.
А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.
В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины.


18 квартир и 3 магаза.
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