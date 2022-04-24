Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 24 кві, 2022 18:58

Shaman написав: Faceless написав: ...

3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.

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...3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя....

как-то совсем не обсуждается еще такой нюанс - возраст. если тебе 25 то ок, а в 40 уже сложней. как-то совсем не обсуждается еще такой нюанс - возраст. если тебе 25 то ок, а в 40 уже сложней.

и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру?

а пенсия? успеешь собрать накопительный? совсем не обсуждается, что будут делать эмигранты, когда не смогут работать? или по умолчанию подразумевается, что работаешь до конца?

языковой барьер сильно влияет на возможность заработка.

леймотив какой - если ничего не держит, все потеряно - то можно и пробовать.

или если у тебя уникальные компетенции - в нашем случае ИТ, известные ученые и т.д.

а в 40 и более лет и ты чего-то достиг здесь - тут далеко не так однозначно. всегда есть примеры отдельных успехов, но мы говорим взагали.

давайте и об этом поговорим.100%, что в 25 лучше начинать чем в 40 (что тоже неплохо).А еще лучше, чтобы тебя ребенком вывезли родители. Или родиться в нормальной стране. И еще лучше не в семье эмигрантов. А еще лучше, чтобы фамилия была Ротшильд. Но не все так идеально в мире как хотелось-бы, поэтому каждый оценивает сам свои возможности и мотивацию. Я не оцениваю 45+ как приговор. Имеет значение здоровье, жизненная энергия и мотивация.Все зависит от человека, за 2-3 года вполне реально собрать на даунпеймент+подушку безопасности и брать ипотеку в НЙ или за 6 лет собрать на квартиру, чтобы не брать ипотеку и купить за кэш. Но у всех все индивидуально и все очень динамично. Может все поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. А качестве квартиры имею ввиду 2бедрум в не новом доме (1950-60 гг постройки) в безопасном районе Бруклина с хорошими школами, преимущественно белым населением (я не расист, но это влияет на краймрэнк) и хорошей инфраструктурой. Это стоит на сейчас порядка 300 куе. Так-же надо понимать, что вначале доходы будут меньще и чем дальше - тем больше. С другой стороны, я не хочу в первые 5 лет покупать свое жилье - его лучше брать когда уверен на 100%, что именно в этом городе и в этом районе ты хочешь жить минимум следующие 5 лет. Можно купить арендную недвижимость. А жить там, где хочешь.Я не говорю о претензиях о концептуальном новострое с ремонтом с плинтусами скрытого монтажа а-ля Эйрмакс. Просто нормальное жилье.Это очень важная тема.1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе.2. Если доход позволяет, то имеет смысл открывать пенсионный план 401К и его разновидности. Если хороший работодатель, то правилом хорощего тона делать равные отчисления как от работника, так и от работодателя. Это доступная для любого опция. Вопрос финансовой целесообразности в плане налогообложения.3. Многие профессии и организации имеют юнионы (профсоюзы), что тоже дает составляющую пенсионных выплат.4. В банках также есть возможность открыть пенсионный план в своем аккаунте. Опять-же вопрос финансовой целесообразности.1 - это обязательные пенсионные отчисления, осталное - опционально.Если по достижению пенсионного возраста человек решает не работать и его доходы менее 860 долларов в месяц и нет недвижимости и счет в банке менее 2 куе, то он может получить SSI пособие федеральное и от штата. Сейчас это 840 и 80 (штат НЙ). + фудстемпы примерно 300+ на одного человека.+ медикейд (социальная медстраховка, очень много покрывает, очень классная, такого плана платная доступна очень состоятельным людям)+медикер (медицинская страховка для пожилых). Кроме того, во многих штатах действует секшн 8 (тн 8-я программа) которая позволяет платить за жилье до трети своих доходов, остальное покрывается программой. Некоторые получают программу в одних штатах, потом переводят ее в НЙ. В НЙ лет 30 как 8 программу не дают. Но есть другие социальные программы. В том числе такие, что для лоу-инком проводятся лотереи на квартиры и есть очереди на социальное/субсидированное жилье, часть программ предусматривает возможность "приватизации" с последующей продажей. Одна мадама выстояла несколько лет в такой очереди, специально работала на низкооплачиваемой работе, получила квартриру, пожила необходимые 3 года, продала и купила уже то, что хотела. Обычно на эти очереди становятся новые эмигранты, но когда доходит очередь, они уже имеют доходы выще необходимого.Да, очень. Без языка в НЙ не пропадешь тоже, но это очень ограничивает.Ьлаго, и страна и город заинтересованы в адаптации эмигрантов - курсов английского и платных и бесплатных бесчисленное множество. Как от очень плохих так и до очень крутых. В целом, прямая зависимость в доходах от уровня языка.если кроме "ходить на работу, чтобы получать зарплату" ничего не умеешь, то каких-то звезд не словишь.Высоким спросом пользуются врачи и медсестры (нужна переаттестация или местное образование), инженеры (всех специальностей, особенно электротехнических, строительных. Нужно эвалюировать диплом и изучить местные коды (нормы), а также меры веса, длин и тп (паунды, инчи, фиты и тд).Электрики и сантехники.Водители и тракдрайверы.Хоуматтенденты и бэбиситтеры.Бухгалтеры и буккиперы.Монтажники выщек мобильной связи - опасная, но высокооплачиваемая работа.Обслуживание лифтов - люди всегда нужны. 18 долларов на срок обучения, 30+ после 2 х лет работы.Уборка домов и квартир. Нормальные работники на вес золота, язык не нужен.И тд и тп.Вы так пишите, как-будто после 40 остается только сесть в кресло и ждать, когда придет бледная с косой (не Тимошенко).