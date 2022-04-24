Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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UA написав:Миграция вопрос серьезный. На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке) В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля. А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу. В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины.
Faceless написав: Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи? По пунктах 2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.
З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.
3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.
4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.
Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу. Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами. Собственно, кому это интересно, тот и ЦА. \\\
Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода. Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на >>> кабальные штатовские студентческие кредиты при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".
А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"...
Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно. Та знакомая, которая не выплатила кредит с 2006 года проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год , детей нет. Живут в давно снятой квартире, хотя могут купить без мортгиджа любую квартиру или дом. Просто не видят экономического смысла - их устраивает. 1300 (цена нереально низкая, но им не повышают) в месяц и никакого гемора с обслуживанием, таксов. На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. В прошлом году у нее была навязчивая идея переехать в Юту, ее мама живет в НЙ отдельно и тоже давно и мало платит (1100), не хотела отказываться от такого выгодного рента. Она готова была купить ей квартиру в Юте за 189 куе. Без мортгиджа. Она в состоянии оплатить свой студенческий лон? Какие еше вопросы? или "выфсеврети"?