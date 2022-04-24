Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 18192021 Додано: Нед 24 кві, 2022 19:16 Bolt написав: rjkz написав: UA написав: Миграция вопрос серьезный.

На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)

В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.

А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.

В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины. Миграция вопрос серьезный.На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины.



18 квартир и 3 магаза. 18 квартир и 3 магаза.

Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме.



Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. rjkz

Повідомлень: 12984 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 19:22 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

18 квартир и 3 магаза. 18 квартир и 3 магаза.

Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме.



Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все.

Там в закрытом разделе он описывал как,, бетон грыз" в Черновцах. У чувака железная сила воли. Там в закрытом разделе он описывал как,, бетон грыз" в Черновцах. У чувака железная сила воли. Bolt Повідомлень: 1094 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 19:31 _hunter написав: rjkz написав: Faceless написав:

Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.



Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.

Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.

Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.

\\\ Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.\\\

Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.

Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на

>>> кабальные штатовские студентческие кредиты

при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".



А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"... Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на>>> кабальные штатовские студентческие кредитыпри добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"...



Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.

Та знакомая, которая не выплатила кредит с 2006 года проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год , детей нет. Живут в давно снятой квартире, хотя могут купить без мортгиджа любую квартиру или дом. Просто не видят экономического смысла - их устраивает. 1300 (цена нереально низкая, но им не повышают) в месяц и никакого гемора с обслуживанием, таксов. На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. В прошлом году у нее была навязчивая идея переехать в Юту, ее мама живет в НЙ отдельно и тоже давно и мало платит (1100), не хотела отказываться от такого выгодного рента. Она готова была купить ей квартиру в Юте за 189 куе. Без мортгиджа.

Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?

Какие еше вопросы? или "выфсеврети"? Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.Та знакомая, которая не выплатила кредит с 2006 года проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год , детей нет. Живут в давно снятой квартире, хотя могут купить без мортгиджа любую квартиру или дом. Просто не видят экономического смысла - их устраивает. 1300 (цена нереально низкая, но им не повышают) в месяц и никакого гемора с обслуживанием, таксов. На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. В прошлом году у нее была навязчивая идея переехать в Юту, ее мама живет в НЙ отдельно и тоже давно и мало платит (1100), не хотела отказываться от такого выгодного рента. Она готова была купить ей квартиру в Юте за 189 куе. Без мортгиджа.Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?Какие еше вопросы? или "выфсеврети"? rjkz

Повідомлень: 12984 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор