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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 18192021> Додано: Нед 24 кві, 2022 17:19 rjkz написав: UA написав: vitaliian написав: Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ... Суцільні песимісти - але насправді песимісту там буде не краще . А тут настане момент коли повідчиняються вікна можливостей в різних напрямках ...

Миграция вопрос серьезный.

На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)

В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.

А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.

В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины. Миграция вопрос серьезный.На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины.



18 квартир и 3 магаза. 18 квартир и 3 магаза.

Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме. Bolt Повідомлень: 1095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 17:22 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Ну от про що ви сперечаєтеся - всі ці питання ( про еміграцію ) вже давно-предавно обсмоктані . Стара Європа для еміграції - хіба для мазохіста . Ніколи ви там не асимілюєтеся , і навіть діти - хіба внуки . Фінансово місцевих доженете дуже великими зусиллями . Ще країни емігрантів взагалі - так і там час масової еміграції давно минув - наздоганяти треба .

В цілому нічого такого тут немає - кожен сам собі вирішує - але багато хто всі нюанси не враховує просто . А потім просто буває запізно . Зусилля-результат - як і будь-якій справі - варто чи не зовсім . Puente Повідомлень: 3529 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 17:40 Faceless написав: rjkz написав: Faceless, wow!

Старый добрый Киев Фейслесса?

1.Какой %% жителей Украины зарабатывает 4-6 куе в месяц?

Я не спорю, они есть. И даже не мало. В %% их не так много.

2.Что имеют они за свои деньги в Украине?

Передовую медицину, которая лечит сопли? А если что-то, никому не желаю, действительно серьезное? Добробут, который при малейших сложностях отправляет или в Охматдет или на Подвысоцкого? Гламурненький Медиком? Да, неплохая поликлинника. Не более. На ум, кроме действительно на тот момент времени, когда мне это было надо, профессиональной Исиды, ничего больше не приходит. А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

3. Даже эти 4-6 куе в месяц - они сходу даются? Чувак проснулся, потянулся, пора идти 4-6 куе в месяц зарабатывать. Нет! Они приложили усилия, чтобы дойти до этого уровня. Не все, конечно. Вопрос в другом - готовы-ли они этим рисковать? Вот тут Вы вероятно и правы. Не все готовы выпустить маленькую синичку из руки.

4. Не все далеко люди эмигрируют от бедности. Иначе, не было-бы таких районов как Манхеттен-Бич. И не все там построили себе дома на заработанные в СЩА деньги. Многие их привезли туда.



Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.



Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.

Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.

Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.

2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.

3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.

Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.

Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.

Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.

4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?

Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 18:39 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: Faceless, wow!

Старый добрый Киев Фейслесса?

1.Какой %% жителей Украины зарабатывает 4-6 куе в месяц?

Я не спорю, они есть. И даже не мало. В %% их не так много.

2.Что имеют они за свои деньги в Украине?

Передовую медицину, которая лечит сопли? А если что-то, никому не желаю, действительно серьезное? Добробут, который при малейших сложностях отправляет или в Охматдет или на Подвысоцкого? Гламурненький Медиком? Да, неплохая поликлинника. Не более. На ум, кроме действительно на тот момент времени, когда мне это было надо, профессиональной Исиды, ничего больше не приходит. А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

3. Даже эти 4-6 куе в месяц - они сходу даются? Чувак проснулся, потянулся, пора идти 4-6 куе в месяц зарабатывать. Нет! Они приложили усилия, чтобы дойти до этого уровня. Не все, конечно. Вопрос в другом - готовы-ли они этим рисковать? Вот тут Вы вероятно и правы. Не все готовы выпустить маленькую синичку из руки.

4. Не все далеко люди эмигрируют от бедности. Иначе, не было-бы таких районов как Манхеттен-Бич. И не все там построили себе дома на заработанные в СЩА деньги. Многие их привезли туда.



Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.



Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.

Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.

Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.

\\\ Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.\\\

Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.

Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на

>>> кабальные штатовские студентческие кредиты

при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".



А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"... Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на>>> кабальные штатовские студентческие кредитыпри добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"... _hunter Повідомлень: 6625 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 18:58 Shaman написав: Faceless написав: ...

3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.

...

...3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя....

как-то совсем не обсуждается еще такой нюанс - возраст. если тебе 25 то ок, а в 40 уже сложней. как-то совсем не обсуждается еще такой нюанс - возраст. если тебе 25 то ок, а в 40 уже сложней.



давайте и об этом поговорим.

100%, что в 25 лучше начинать чем в 40 (что тоже неплохо).

А еще лучше, чтобы тебя ребенком вывезли родители. Или родиться в нормальной стране. И еще лучше не в семье эмигрантов. А еще лучше, чтобы фамилия была Ротшильд. Но не все так идеально в мире как хотелось-бы, поэтому каждый оценивает сам свои возможности и мотивацию. Я не оцениваю 45+ как приговор. Имеет значение здоровье, жизненная энергия и мотивация.



и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру?



Все зависит от человека, за 2-3 года вполне реально собрать на даунпеймент+подушку безопасности и брать ипотеку в НЙ или за 6 лет собрать на квартиру, чтобы не брать ипотеку и купить за кэш. Но у всех все индивидуально и все очень динамично. Может все поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. А качестве квартиры имею ввиду 2бедрум в не новом доме (1950-60 гг постройки) в безопасном районе Бруклина с хорошими школами, преимущественно белым населением (я не расист, но это влияет на краймрэнк) и хорошей инфраструктурой. Это стоит на сейчас порядка 300 куе. Так-же надо понимать, что вначале доходы будут меньще и чем дальше - тем больше. С другой стороны, я не хочу в первые 5 лет покупать свое жилье - его лучше брать когда уверен на 100%, что именно в этом городе и в этом районе ты хочешь жить минимум следующие 5 лет. Можно купить арендную недвижимость. А жить там, где хочешь.

Я не говорю о претензиях о концептуальном новострое с ремонтом с плинтусами скрытого монтажа а-ля Эйрмакс. Просто нормальное жилье.



а пенсия? успеешь собрать накопительный? совсем не обсуждается, что будут делать эмигранты, когда не смогут работать? или по умолчанию подразумевается, что работаешь до конца?



Это очень важная тема.

1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе.

2. Если доход позволяет, то имеет смысл открывать пенсионный план 401К и его разновидности. Если хороший работодатель, то правилом хорощего тона делать равные отчисления как от работника, так и от работодателя. Это доступная для любого опция. Вопрос финансовой целесообразности в плане налогообложения.

3. Многие профессии и организации имеют юнионы (профсоюзы), что тоже дает составляющую пенсионных выплат.

4. В банках также есть возможность открыть пенсионный план в своем аккаунте. Опять-же вопрос финансовой целесообразности.

1 - это обязательные пенсионные отчисления, осталное - опционально.

Если по достижению пенсионного возраста человек решает не работать и его доходы менее 860 долларов в месяц и нет недвижимости и счет в банке менее 2 куе, то он может получить SSI пособие федеральное и от штата. Сейчас это 840 и 80 (штат НЙ). + фудстемпы примерно 300+ на одного человека.+ медикейд (социальная медстраховка, очень много покрывает, очень классная, такого плана платная доступна очень состоятельным людям)+медикер (медицинская страховка для пожилых). Кроме того, во многих штатах действует секшн 8 (тн 8-я программа) которая позволяет платить за жилье до трети своих доходов, остальное покрывается программой. Некоторые получают программу в одних штатах, потом переводят ее в НЙ. В НЙ лет 30 как 8 программу не дают. Но есть другие социальные программы. В том числе такие, что для лоу-инком проводятся лотереи на квартиры и есть очереди на социальное/субсидированное жилье, часть программ предусматривает возможность "приватизации" с последующей продажей. Одна мадама выстояла несколько лет в такой очереди, специально работала на низкооплачиваемой работе, получила квартриру, пожила необходимые 3 года, продала и купила уже то, что хотела. Обычно на эти очереди становятся новые эмигранты, но когда доходит очередь, они уже имеют доходы выще необходимого.



языковой барьер сильно влияет на возможность заработка.



Да, очень. Без языка в НЙ не пропадешь тоже, но это очень ограничивает.

Ьлаго, и страна и город заинтересованы в адаптации эмигрантов - курсов английского и платных и бесплатных бесчисленное множество. Как от очень плохих так и до очень крутых. В целом, прямая зависимость в доходах от уровня языка.



леймотив какой - если ничего не держит, все потеряно - то можно и пробовать.

или если у тебя уникальные компетенции - в нашем случае ИТ, известные ученые и т.д.

если кроме "ходить на работу, чтобы получать зарплату" ничего не умеешь, то каких-то звезд не словишь.

Высоким спросом пользуются врачи и медсестры (нужна переаттестация или местное образование), инженеры (всех специальностей, особенно электротехнических, строительных. Нужно эвалюировать диплом и изучить местные коды (нормы), а также меры веса, длин и тп (паунды, инчи, фиты и тд).

Электрики и сантехники.

Водители и тракдрайверы.

Хоуматтенденты и бэбиситтеры.

Бухгалтеры и буккиперы.

Монтажники выщек мобильной связи - опасная, но высокооплачиваемая работа.

Обслуживание лифтов - люди всегда нужны. 18 долларов на срок обучения, 30+ после 2 х лет работы.

Уборка домов и квартир. Нормальные работники на вес золота, язык не нужен.

И тд и тп.



а в 40 и более лет и ты чего-то достиг здесь - тут далеко не так однозначно. всегда есть примеры отдельных успехов, но мы говорим взагали.



Вы так пишите, как-будто после 40 остается только сесть в кресло и ждать, когда придет бледная с косой (не Тимошенко). давайте и об этом поговорим.100%, что в 25 лучше начинать чем в 40 (что тоже неплохо).А еще лучше, чтобы тебя ребенком вывезли родители. Или родиться в нормальной стране. И еще лучше не в семье эмигрантов. А еще лучше, чтобы фамилия была Ротшильд. Но не все так идеально в мире как хотелось-бы, поэтому каждый оценивает сам свои возможности и мотивацию. Я не оцениваю 45+ как приговор. Имеет значение здоровье, жизненная энергия и мотивация.Все зависит от человека, за 2-3 года вполне реально собрать на даунпеймент+подушку безопасности и брать ипотеку в НЙ или за 6 лет собрать на квартиру, чтобы не брать ипотеку и купить за кэш. Но у всех все индивидуально и все очень динамично. Может все поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. А качестве квартиры имею ввиду 2бедрум в не новом доме (1950-60 гг постройки) в безопасном районе Бруклина с хорошими школами, преимущественно белым населением (я не расист, но это влияет на краймрэнк) и хорошей инфраструктурой. Это стоит на сейчас порядка 300 куе. Так-же надо понимать, что вначале доходы будут меньще и чем дальше - тем больше. С другой стороны, я не хочу в первые 5 лет покупать свое жилье - его лучше брать когда уверен на 100%, что именно в этом городе и в этом районе ты хочешь жить минимум следующие 5 лет. Можно купить арендную недвижимость. А жить там, где хочешь.Я не говорю о претензиях о концептуальном новострое с ремонтом с плинтусами скрытого монтажа а-ля Эйрмакс. Просто нормальное жилье.Это очень важная тема.1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе.2. Если доход позволяет, то имеет смысл открывать пенсионный план 401К и его разновидности. Если хороший работодатель, то правилом хорощего тона делать равные отчисления как от работника, так и от работодателя. Это доступная для любого опция. Вопрос финансовой целесообразности в плане налогообложения.3. Многие профессии и организации имеют юнионы (профсоюзы), что тоже дает составляющую пенсионных выплат.4. В банках также есть возможность открыть пенсионный план в своем аккаунте. Опять-же вопрос финансовой целесообразности.1 - это обязательные пенсионные отчисления, осталное - опционально.Если по достижению пенсионного возраста человек решает не работать и его доходы менее 860 долларов в месяц и нет недвижимости и счет в банке менее 2 куе, то он может получить SSI пособие федеральное и от штата. Сейчас это 840 и 80 (штат НЙ). + фудстемпы примерно 300+ на одного человека.+ медикейд (социальная медстраховка, очень много покрывает, очень классная, такого плана платная доступна очень состоятельным людям)+медикер (медицинская страховка для пожилых). Кроме того, во многих штатах действует секшн 8 (тн 8-я программа) которая позволяет платить за жилье до трети своих доходов, остальное покрывается программой. Некоторые получают программу в одних штатах, потом переводят ее в НЙ. В НЙ лет 30 как 8 программу не дают. Но есть другие социальные программы. В том числе такие, что для лоу-инком проводятся лотереи на квартиры и есть очереди на социальное/субсидированное жилье, часть программ предусматривает возможность "приватизации" с последующей продажей. Одна мадама выстояла несколько лет в такой очереди, специально работала на низкооплачиваемой работе, получила квартриру, пожила необходимые 3 года, продала и купила уже то, что хотела. Обычно на эти очереди становятся новые эмигранты, но когда доходит очередь, они уже имеют доходы выще необходимого.Да, очень. Без языка в НЙ не пропадешь тоже, но это очень ограничивает.Ьлаго, и страна и город заинтересованы в адаптации эмигрантов - курсов английского и платных и бесплатных бесчисленное множество. Как от очень плохих так и до очень крутых. В целом, прямая зависимость в доходах от уровня языка.если кроме "ходить на работу, чтобы получать зарплату" ничего не умеешь, то каких-то звезд не словишь.Высоким спросом пользуются врачи и медсестры (нужна переаттестация или местное образование), инженеры (всех специальностей, особенно электротехнических, строительных. Нужно эвалюировать диплом и изучить местные коды (нормы), а также меры веса, длин и тп (паунды, инчи, фиты и тд).Электрики и сантехники.Водители и тракдрайверы.Хоуматтенденты и бэбиситтеры.Бухгалтеры и буккиперы.Монтажники выщек мобильной связи - опасная, но высокооплачиваемая работа.Обслуживание лифтов - люди всегда нужны. 18 долларов на срок обучения, 30+ после 2 х лет работы.Уборка домов и квартир. Нормальные работники на вес золота, язык не нужен.И тд и тп.Вы так пишите, как-будто после 40 остается только сесть в кресло и ждать, когда придет бледная с косой (не Тимошенко). rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 19:16 Bolt написав: rjkz написав: UA написав: Миграция вопрос серьезный.

На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)

В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.

А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.

В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины. Миграция вопрос серьезный.На ветке аренды был такой персонаж БИГ (6 или 8 квартир в Донецке-Горловке)В 2014 он переехал в Черновцы и начал жизнь с нуля.А были такие, кто уехал в Мариуполь, Краматорск или в Бучу.В Ирпенско -Бучанской агломерации с 2014 донецких стало около половины.



18 квартир и 3 магаза. 18 квартир и 3 магаза.

Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме.



Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 19:22 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

18 квартир и 3 магаза. 18 квартир и 3 магаза.

Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме.



Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все.

Там в закрытом разделе он описывал как,, бетон грыз" в Черновцах. У чувака железная сила воли. Там в закрытом разделе он описывал как,, бетон грыз" в Черновцах. У чувака железная сила воли. Bolt Повідомлень: 1095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 19:31 _hunter написав: rjkz написав: Faceless написав:

Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.



Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.

Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.

Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.

\\\ Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.\\\

Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.

Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на

>>> кабальные штатовские студентческие кредиты

при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".



А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"... Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на>>> кабальные штатовские студентческие кредитыпри добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"...



Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.

Та знакомая, которая не выплатила кредит с 2006 года проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год , детей нет. Живут в давно снятой квартире, хотя могут купить без мортгиджа любую квартиру или дом. Просто не видят экономического смысла - их устраивает. 1300 (цена нереально низкая, но им не повышают) в месяц и никакого гемора с обслуживанием, таксов. На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. В прошлом году у нее была навязчивая идея переехать в Юту, ее мама живет в НЙ отдельно и тоже давно и мало платит (1100), не хотела отказываться от такого выгодного рента. Она готова была купить ей квартиру в Юте за 189 куе. Без мортгиджа.

Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?

Какие еше вопросы? или "выфсеврети"? Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.Та знакомая, которая не выплатила кредит с 2006 года проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год , детей нет. Живут в давно снятой квартире, хотя могут купить без мортгиджа любую квартиру или дом. Просто не видят экономического смысла - их устраивает. 1300 (цена нереально низкая, но им не повышают) в месяц и никакого гемора с обслуживанием, таксов. На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. В прошлом году у нее была навязчивая идея переехать в Юту, ее мама живет в НЙ отдельно и тоже давно и мало платит (1100), не хотела отказываться от такого выгодного рента. Она готова была купить ей квартиру в Юте за 189 куе. Без мортгиджа.Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?Какие еше вопросы? или "выфсеврети"? rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 19:41 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме.



Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все.

Там в закрытом разделе он описывал как,, бетон грыз" в Черновцах. У чувака железная сила воли. Там в закрытом разделе он описывал как,, бетон грыз" в Черновцах. У чувака железная сила воли.



Я читал только про выезд из Горловки.

Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.

Надо как-то засесть за строимдом. Я читал только про выезд из Горловки.Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.Надо как-то засесть за строимдом. rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 20:07 rjkz написав: rjkz написав: Bolt написав: Его тема на Строимдоме.

https://www.stroimdom.com.ua/topic/1993 ... rom-fonde/ Его тема на Строимдоме.



Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все.



Я читал только про выезд из Горловки.

Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.

Надо как-то засесть за строимдом. Я читал только про выезд из Горловки.Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.Надо как-то засесть за строимдом.

Хомякоид наоборот, сюда со строим дома перебежал, и назад ни ногой😼 Хомякоид наоборот, сюда со строим дома перебежал, и назад ни ногой😼 Bolt Повідомлень: 1095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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