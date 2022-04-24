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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:20

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Faceless, wow!
Старый добрый Киев Фейслесса?
1.Какой %% жителей Украины зарабатывает 4-6 куе в месяц?
Я не спорю, они есть. И даже не мало. В %% их не так много.
2.Что имеют они за свои деньги в Украине?
Передовую медицину, которая лечит сопли? А если что-то, никому не желаю, действительно серьезное? Добробут, который при малейших сложностях отправляет или в Охматдет или на Подвысоцкого? Гламурненький Медиком? Да, неплохая поликлинника. Не более. На ум, кроме действительно на тот момент времени, когда мне это было надо, профессиональной Исиды, ничего больше не приходит. А я знаю не по наслышке что может медицина в США.
Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.
3. Даже эти 4-6 куе в месяц - они сходу даются? Чувак проснулся, потянулся, пора идти 4-6 куе в месяц зарабатывать. Нет! Они приложили усилия, чтобы дойти до этого уровня. Не все, конечно. Вопрос в другом - готовы-ли они этим рисковать? Вот тут Вы вероятно и правы. Не все готовы выпустить маленькую синичку из руки.
4. Не все далеко люди эмигрируют от бедности. Иначе, не было-бы таких районов как Манхеттен-Бич. И не все там построили себе дома на заработанные в СЩА деньги. Многие их привезли туда.


Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?
По пунктах
2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.

З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.

3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.

4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.


Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.
Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.
Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.
2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.
3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.
Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.
Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.
Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.
4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?
Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. :mrgreen:
Що тут сказати. Все звели до того, що опоненти "нічого не бачили за межами України", "стереотипні та обмежені". Ну, якщо вам від того легше, хай буде так. Нічого ми дурні обмежені і забиті не розуміємо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:53

  rjkz написав:
  Shaman написав:и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру?

Все зависит от человека, за 2-3 года вполне реально собрать на даунпеймент+подушку безопасности и брать ипотеку в НЙ или за 6 лет собрать на квартиру, чтобы не брать ипотеку и купить за кэш. Но у всех все индивидуально и все очень динамично. Может все поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. А качестве квартиры имею ввиду 2бедрум в не новом доме (1950-60 гг постройки) в безопасном районе Бруклина с хорошими школами, преимущественно белым населением (я не расист, но это влияет на краймрэнк) и хорошей инфраструктурой. Это стоит на сейчас порядка 300 куе. Так-же надо понимать, что вначале доходы будут меньще и чем дальше - тем больше. С другой стороны, я не хочу в первые 5 лет покупать свое жилье - его лучше брать когда уверен на 100%, что именно в этом городе и в этом районе ты хочешь жить минимум следующие 5 лет. Можно купить арендную недвижимость. А жить там, где хочешь.
Я не говорю о претензиях о концептуальном новострое с ремонтом с плинтусами скрытого монтажа а-ля Эйрмакс. Просто нормальное жилье.
...

давайте здесь на цифрах - 300 куе за 6 лет - это откладывать по 50 куе в год. мы о какой зп говорим? 100куе - уже сложно собирать, это где-то 150 куе и выше - это какая должность?

для выхода на такой доход надо лет 5-10 после приезда - и это еще диплом надо подтвердить - т.е. покупка квартиры - это уже лет 15 минимум.

у меня есть знакомый, ему для выхода на доход 100 куе в год понадобилось больше 5 лет.

об оплате обучения детей не говорим - уже не получится.

это объективная реальность. реально, чтобы более менее устроится надо стартовать до 30 лет. после нужно реально оценивать, что что-то может пойти не так.
вы же не рассматриваете вариант, что эффективные люди здесь тоже могут много добиться ;)

проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год

о каком уровне должности мы говорим? это выше среднего - так ведь?

Электрики и сантехники.
Водители и тракдрайверы.
Хоуматтенденты и бэбиситтеры.
Бухгалтеры и буккиперы.

у таких специальностей какой доход?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:07

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  rjkz написав:
Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.
Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все.


Я читал только про выезд из Горловки.
Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.
Надо как-то засесть за строимдом.

Хомякоид наоборот, сюда со строим дома перебежал, и назад ни ногой😼


Мне сам форум как строить не нужен. Я инженер-строитель по образованию и на стройке доработался когда-то до начальника участка. Своих объектов переделал.
Про Бига почитать - другое дело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:33

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:
Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?
По пунктах
2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.

З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.

3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.

4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.


Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.
Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.
Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.
2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.
3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.
Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.
Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.
Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.
4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?
Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. :mrgreen:
Що тут сказати. Все звели до того, що опоненти "нічого не бачили за межами України", "стереотипні та обмежені". Ну, якщо вам від того легше, хай буде так. Нічого ми дурні обмежені і забиті не розуміємо


Ну, мне возражают одним и тем-же.
Разные люди.
Я знаю ситуацию по-другому. Не предполагаю, а знаю.
А мне говорят, что это не так. Как мне это назвать?
Если я через что-то прошел, что-то узнал, что-то попробовал.
Знаю много людей, которые имеют свой опыт.
И мне люди, которые это не пробовали говорят, что это не так.
Как это назвать?
Еще раз, это - форум. Я пишу то, что знаю. Мне не обязательно верить.
Есть вопросы - отвечу, если смогу. В эпоху интернета можно все перепроверить.
Можно,конечно, верить не какому-то нику с цаплей на аватаре, а нытику алексу брежневу. Все плохо, жизнь - каторга. Но почему-то не возвращается. :mrgreen:
Я не продаю недвижимость, как некоторые форумчане.
Не рекламирую услуги агентства по эмиграции, как предположил Хьюм. Даже предупреждаю, что на 90+% любые агентства, которые предлагают услуги по эмиграции в США - это или мошенники или люди, которые за неадекватные деньги сделают то, что просто сделать самому. В любом случае, я не рекомендую обращаться к кому либо за помощью в оформлении документов, за исключением, уполномоченных некоммерческих организаций. В частности, посольства США в Украине. Надеюсь, Вы не подумаете плохого, что эту организацию я упомянул.
Я надеюсь раскрутить эту ветку как в свое время создал и раскрутил тему про аренду. И как и в том случае, получить полезное общение на тему ветки, когда появятся форумчане со сходными интересами и соответствующим опытом.
К сожалению, я не смог найти ни в русскоязчном ни в англоязычном варианте живого форума, который-бы был настолько-же активным как финанс.юэй
Есть очень полезный русскоязычный американский форум для тех, кто хочет попасть в США. Чисто по процедурам он живой. По самой жизни в США ветки дохлые.
Если подскажете нечто настолько активное как финанс, то могу уйти и не раздражаит общественность.
rjkz
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