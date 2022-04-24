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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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#<1 ... 18192021 Додано: Нед 24 кві, 2022 20:20 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: Faceless, wow!

Старый добрый Киев Фейслесса?

1.Какой %% жителей Украины зарабатывает 4-6 куе в месяц?

Я не спорю, они есть. И даже не мало. В %% их не так много.

2.Что имеют они за свои деньги в Украине?

Передовую медицину, которая лечит сопли? А если что-то, никому не желаю, действительно серьезное? Добробут, который при малейших сложностях отправляет или в Охматдет или на Подвысоцкого? Гламурненький Медиком? Да, неплохая поликлинника. Не более. На ум, кроме действительно на тот момент времени, когда мне это было надо, профессиональной Исиды, ничего больше не приходит. А я знаю не по наслышке что может медицина в США.

Образование, которое за пределами Украины мало (почти никто) не признает? Это про верхнее. Сказка про то,что "у нас лучшее щкольное образование" - это просто сказка.

3. Даже эти 4-6 куе в месяц - они сходу даются? Чувак проснулся, потянулся, пора идти 4-6 куе в месяц зарабатывать. Нет! Они приложили усилия, чтобы дойти до этого уровня. Не все, конечно. Вопрос в другом - готовы-ли они этим рисковать? Вот тут Вы вероятно и правы. Не все готовы выпустить маленькую синичку из руки.

4. Не все далеко люди эмигрируют от бедности. Иначе, не было-бы таких районов как Манхеттен-Бич. И не все там построили себе дома на заработанные в СЩА деньги. Многие их привезли туда.



Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.



Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.

Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.

Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.

2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.

3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.

Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.

Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.

Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.

4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?

Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. Що тут сказати. Все звели до того, що опоненти "нічого не бачили за межами України", "стереотипні та обмежені". Ну, якщо вам від того легше, хай буде так. Нічого ми дурні обмежені і забиті не розуміємо Що тут сказати. Все звели до того, що опоненти "нічого не бачили за межами України", "стереотипні та обмежені". Ну, якщо вам від того легше, хай буде так. Нічого ми дурні обмежені і забиті не розуміємо Faceless

Модератор Повідомлень: 31369 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1330 раз. Подякували: 7510 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 20:53 rjkz написав: Shaman написав: и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру? и ипотека на Западе - далеко не праздный вопрос? ты успеешь заработать на квартиру?

Все зависит от человека, за 2-3 года вполне реально собрать на даунпеймент+подушку безопасности и брать ипотеку в НЙ или за 6 лет собрать на квартиру, чтобы не брать ипотеку и купить за кэш. Но у всех все индивидуально и все очень динамично. Может все поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. А качестве квартиры имею ввиду 2бедрум в не новом доме (1950-60 гг постройки) в безопасном районе Бруклина с хорошими школами, преимущественно белым населением (я не расист, но это влияет на краймрэнк) и хорошей инфраструктурой. Это стоит на сейчас порядка 300 куе. Так-же надо понимать, что вначале доходы будут меньще и чем дальше - тем больше. С другой стороны, я не хочу в первые 5 лет покупать свое жилье - его лучше брать когда уверен на 100%, что именно в этом городе и в этом районе ты хочешь жить минимум следующие 5 лет. Можно купить арендную недвижимость. А жить там, где хочешь.

Я не говорю о претензиях о концептуальном новострое с ремонтом с плинтусами скрытого монтажа а-ля Эйрмакс. Просто нормальное жилье.

... Все зависит от человека, за 2-3 года вполне реально собрать на даунпеймент+подушку безопасности и брать ипотеку в НЙ или за 6 лет собрать на квартиру, чтобы не брать ипотеку и купить за кэш. Но у всех все индивидуально и все очень динамично. Может все поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. А качестве квартиры имею ввиду 2бедрум в не новом доме (1950-60 гг постройки) в безопасном районе Бруклина с хорошими школами, преимущественно белым населением (я не расист, но это влияет на краймрэнк) и хорошей инфраструктурой. Это стоит на сейчас порядка 300 куе. Так-же надо понимать, что вначале доходы будут меньще и чем дальше - тем больше. С другой стороны, я не хочу в первые 5 лет покупать свое жилье - его лучше брать когда уверен на 100%, что именно в этом городе и в этом районе ты хочешь жить минимум следующие 5 лет. Можно купить арендную недвижимость. А жить там, где хочешь.Я не говорю о претензиях о концептуальном новострое с ремонтом с плинтусами скрытого монтажа а-ля Эйрмакс. Просто нормальное жилье....

давайте здесь на цифрах - 300 куе за 6 лет - это откладывать по 50 куе в год. мы о какой зп говорим? 100куе - уже сложно собирать, это где-то 150 куе и выше - это какая должность?



для выхода на такой доход надо лет 5-10 после приезда - и это еще диплом надо подтвердить - т.е. покупка квартиры - это уже лет 15 минимум.



у меня есть знакомый, ему для выхода на доход 100 куе в год понадобилось больше 5 лет.



об оплате обучения детей не говорим - уже не получится.



это объективная реальность. реально, чтобы более менее устроится надо стартовать до 30 лет. после нужно реально оценивать, что что-то может пойти не так.

вы же не рассматриваете вариант, что эффективные люди здесь тоже могут много добиться



проработала в сети CVS (самая большая аптечная сеть в стране), 75 баксов в час (150 куе в год), муж 250+ куе в год

о каком уровне должности мы говорим? это выше среднего - так ведь?



Электрики и сантехники.

Водители и тракдрайверы.

Хоуматтенденты и бэбиситтеры.

Бухгалтеры и буккиперы.

у таких специальностей какой доход? давайте здесь на цифрах - 300 куе за 6 лет - это откладывать по 50 куе в год. мы о какой зп говорим? 100куе - уже сложно собирать, это где-то 150 куе и выше - это какая должность?для выхода на такой доход надо лет 5-10 после приезда - и это еще диплом надо подтвердить - т.е. покупка квартиры - это уже лет 15 минимум.у меня есть знакомый, ему для выхода на доход 100 куе в год понадобилось больше 5 лет.об оплате обучения детей не говорим - уже не получится.это объективная реальность. реально, чтобы более менее устроится надо стартовать до 30 лет. после нужно реально оценивать, что что-то может пойти не так.вы же не рассматриваете вариант, что эффективные люди здесь тоже могут много добитьсяо каком уровне должности мы говорим? это выше среднего - так ведь?у таких специальностей какой доход? Shaman

Повідомлень: 1847 З нами з: 29.09.19 Подякував: 308 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 21:07 Bolt написав: rjkz написав: rjkz написав:

Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.

Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все. Да, я там читал его историю прорыва из Горловки . Жесть.Не многие понимали, что это только начало. Не только лишь все.



Я читал только про выезд из Горловки.

Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.

Надо как-то засесть за строимдом. Я читал только про выезд из Горловки.Мы с ним через ЛС здесь еще некоторое время переписывались, когда он уже перестал тут писать. Так что что-то я в курсе. Но давно не общались.Надо как-то засесть за строимдом.

Хомякоид наоборот, сюда со строим дома перебежал, и назад ни ногой😼 Хомякоид наоборот, сюда со строим дома перебежал, и назад ни ногой😼



Мне сам форум как строить не нужен. Я инженер-строитель по образованию и на стройке доработался когда-то до начальника участка. Своих объектов переделал.

Про Бига почитать - другое дело. Мне сам форум как строить не нужен. Я инженер-строитель по образованию и на стройке доработался когда-то до начальника участка. Своих объектов переделал.Про Бига почитать - другое дело. rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 кві, 2022 21:33 Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:

Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?

По пунктах

2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.



З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.



3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.



4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші. Ви трохи поясніть, ви ж пишете для місцевої ЦА, та й певен, ви самі теж не різноробочий на мінімалці - тобто, аудиторія й дописувач десь в цій категорії доходів, +/-, хтось може трохи менше, хтось більше. То я й цікавлюся, для такої ЦА, чи дійсні ваші аргументи?По пунктах2. У нас далеко не така погана медицина, як ми самі звикли думати. З "соплями" взагалі все чудово. До вузького спеціаліста можна записатися самостійно за день, а не йти пл маршруту - спочатку на прийом з чергою до лікаря загальної практики, типу сімейного, тільки він може дати направлення до вузького спеціаліста, до якого ще можна місяць стояти в черзі. Так, оснащення лікарень, по складних вирадках - фантастика. Але доступність, для куди більш ймовірних та прозаїчних питань - в нас часто... краща. І дешевша (в приватних клініках, зі страховками й без). Доведено з недавнього досвіду колег з апендицитом, проблемами зі спиною і потребою знайти невропатолога, травматолога, вертебролога, банальне мрт, все це зі страховими, і з тижнями безсоння від болю. Закінчуючи послугами дантиста в США, (встановлення імпланта), багатомісячна епопея.З освітою - дійсно, тут нема за що спречатися. Щоправда, і з місцевою освітою тут можна мати і пристойні доходи і рівень життя.3. Ви правильно зрозуміли - так, цей рівень досягається довго і складно. І велике питання, чи варто все це разом поховати і починати з нуля, вантажником чи різноробом. І питання зовсім не в понтах чи статусі, як ви то висмиювали раніше. А в банальних речах - рівень доходів і якість життя.4. Звісно не всі. Але паттерни еміграції геть інші.



Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.

Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.

Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.

2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.

3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.

Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.

Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.

Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.

4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?

Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. Самым первым постом этой ветки я обозначил для чего пишу.Можно просидеть всю жизнь в Украине, не узнав что за ее пределами.Собственно, кому это интересно, тот и ЦА.2. К сожалению, я хорошо знаю разницу между украинской и американской медицинами. Не по формальным пунктам "пришел-направили". А по результату. И по средней продолжительности жизни. И по качеству жизни в возрасте. Я несколько раз писал, может Вы читали, про водителя автобуса. Ему 74 года и он работает. Ему нравится, не от того, что вынужден. Чтоб в Украине люди в 60 были такими как он в его 74. Недавно умер его тесть. 99 лет. В 98 он попал в госпиталь, вся родня к нему ездила проститься. Но его выписали и он прожил еще почти год. Но возраст все-таки. Есть другие примеры.3. Это, устоявшийся шаблон, к сожалению, которому следуют очень многие.Хорошо хоть не все. У каждого своя и жизнь, свои стереотипы и своя мотивация.Я там несколько роликов на этой ветке выкладывал человека из Днепра, который переехал в Крым и после его оккупации уехал в США. Он совсем недолго работал на стройке по приезду и почти никогда не работал наемным работником в Украине.Мне импонируют такие люди, у него психология свободного человека. Человек волен делать что хочет, жить как и где хочет. Если у человека зашоренное мышление, то он и мыслит категориями "ехать неизвестно куда, чтобы мыть дупы/полы/посуду". Что делать, если люди ничем не интересуются, ничего не хотят и ни к чему не стремяться? Это не ЦА этой ветки. Если тут я кому-то могу что-то дать полезное в плане информации, то не обязательно мне верить - в праве любого проверить. Благо, в наше время это не сложно. Информация разлита в воздухе. Надо только знать, что искать. Я это и пытаюсь дать.4. Да, большинство оценивает финансовую сторону этого явления. К сожалению, это опять-же от стереотипности и ограниченности. Я тоже с завидной периодичностью провоцируюсь на дискуссии о деньгах, но если людям не разжевать это, то остальное их уже не интересует. Как человеку, который боится, что пойдет гробить свое здоровье за копейки, передать комфортность жизни и качество жизни?Ему сначала надо не бояться умереть с голоду в коробке от холодильника под мостом. Такое ощущение, что именно так себе представляют жизнь мои оппоненты. Що тут сказати. Все звели до того, що опоненти "нічого не бачили за межами України", "стереотипні та обмежені". Ну, якщо вам від того легше, хай буде так. Нічого ми дурні обмежені і забиті не розуміємо Що тут сказати. Все звели до того, що опоненти "нічого не бачили за межами України", "стереотипні та обмежені". Ну, якщо вам від того легше, хай буде так. Нічого ми дурні обмежені і забиті не розуміємо



Ну, мне возражают одним и тем-же.

Разные люди.

Я знаю ситуацию по-другому. Не предполагаю, а знаю.

А мне говорят, что это не так. Как мне это назвать?

Если я через что-то прошел, что-то узнал, что-то попробовал.

Знаю много людей, которые имеют свой опыт.

И мне люди, которые это не пробовали говорят, что это не так.

Как это назвать?

Еще раз, это - форум. Я пишу то, что знаю. Мне не обязательно верить.

Есть вопросы - отвечу, если смогу. В эпоху интернета можно все перепроверить.

Можно,конечно, верить не какому-то нику с цаплей на аватаре, а нытику алексу брежневу. Все плохо, жизнь - каторга. Но почему-то не возвращается.

Я не продаю недвижимость, как некоторые форумчане.

Не рекламирую услуги агентства по эмиграции, как предположил Хьюм. Даже предупреждаю, что на 90+% любые агентства, которые предлагают услуги по эмиграции в США - это или мошенники или люди, которые за неадекватные деньги сделают то, что просто сделать самому. В любом случае, я не рекомендую обращаться к кому либо за помощью в оформлении документов, за исключением, уполномоченных некоммерческих организаций. В частности, посольства США в Украине. Надеюсь, Вы не подумаете плохого, что эту организацию я упомянул.

Я надеюсь раскрутить эту ветку как в свое время создал и раскрутил тему про аренду. И как и в том случае, получить полезное общение на тему ветки, когда появятся форумчане со сходными интересами и соответствующим опытом.

К сожалению, я не смог найти ни в русскоязчном ни в англоязычном варианте живого форума, который-бы был настолько-же активным как финанс.юэй

Есть очень полезный русскоязычный американский форум для тех, кто хочет попасть в США. Чисто по процедурам он живой. По самой жизни в США ветки дохлые.

Если подскажете нечто настолько активное как финанс, то могу уйти и не раздражаит общественность. Ну, мне возражают одним и тем-же.Разные люди.Я знаю ситуацию по-другому. Не предполагаю, а знаю.А мне говорят, что это не так. Как мне это назвать?Если я через что-то прошел, что-то узнал, что-то попробовал.Знаю много людей, которые имеют свой опыт.И мне люди, которые это не пробовали говорят, что это не так.Как это назвать?Еще раз, это - форум. Я пишу то, что знаю. Мне не обязательно верить.Есть вопросы - отвечу, если смогу. В эпоху интернета можно все перепроверить.Можно,конечно, верить не какому-то нику с цаплей на аватаре, а нытику алексу брежневу. Все плохо, жизнь - каторга. Но почему-то не возвращается.Я не продаю недвижимость, как некоторые форумчане.Не рекламирую услуги агентства по эмиграции, как предположил Хьюм. Даже предупреждаю, что на 90+% любые агентства, которые предлагают услуги по эмиграции в США - это или мошенники или люди, которые за неадекватные деньги сделают то, что просто сделать самому. В любом случае, я не рекомендую обращаться к кому либо за помощью в оформлении документов, за исключением, уполномоченных некоммерческих организаций. В частности, посольства США в Украине. Надеюсь, Вы не подумаете плохого, что эту организацию я упомянул.Я надеюсь раскрутить эту ветку как в свое время создал и раскрутил тему про аренду. И как и в том случае, получить полезное общение на тему ветки, когда появятся форумчане со сходными интересами и соответствующим опытом.К сожалению, я не смог найти ни в русскоязчном ни в англоязычном варианте живого форума, который-бы был настолько-же активным как финанс.юэйЕсть очень полезный русскоязычный американский форум для тех, кто хочет попасть в США. Чисто по процедурам он живой. По самой жизни в США ветки дохлые.Если подскажете нечто настолько активное как финанс, то могу уйти и не раздражаит общественность. rjkz

Повідомлень: 12987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3795 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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