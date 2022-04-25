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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:16
_hunter написав: rjkz написав: _hunter написав:
Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.
Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на
>>> кабальные штатовские студентческие кредиты
при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".
А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"...
Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.
\\\
На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. \\\
Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?
Какие еше вопросы? или "выфсеврети"?
Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать
Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.
Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов.
Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось".
Моя твоя не понимать.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:16
Wisznia2021 написав:phantom_systems
Я теж щось не пам'ятаю фразу, що кредит, саме,- виріс.
\\\
Такой фразы не было -- признаю. Но rjkz
любит умалчивать "несущественные" детали -- возможно я и перестарался с чтением между строк...
Мне, как я уже говорил -- странным кажется уже тот факт, что он не "пропал" -- за 15 лет-то. При этом вроде как заявляется, что нет никаких проблем его хоть завтра закрыть.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:19
rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:
Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать
Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.
Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов.
Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось".
Моя твоя не понимать.
От якраз останнє зрозуміле. Мортгідж - можливість дуже дёшево взяти кошти в користування. Навіщо віддавати свої ліквідні тоді?
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