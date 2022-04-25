Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 19202122 Додано: Пон 25 кві, 2022 20:16 _hunter написав: rjkz написав: _hunter написав: Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.

Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на

>>> кабальные штатовские студентческие кредиты

при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".



А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"... Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода.Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на>>> кабальные штатовские студентческие кредитыпри добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"...



Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.

\\\

На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. \\\

Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?

Какие еше вопросы? или "выфсеврети"? Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно.\\\На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. \\\Она в состоянии оплатить свой студенческий лон?Какие еше вопросы? или "выфсеврети"?

Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать



Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.



Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов.

Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось".

Моя твоя не понимать. Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов.Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось".Моя твоя не понимать. rjkz

Повідомлень: 12989 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6773 раз. Подякували: 3796 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 кві, 2022 20:16 Wisznia2021 написав: phantom_systems

Я теж щось не пам'ятаю фразу, що кредит, саме,- виріс.

\\\ Я теж щось не пам'ятаю фразу, що кредит, саме,- виріс.\\\

Такой фразы не было -- признаю. Но rjkz любит умалчивать "несущественные" детали -- возможно я и перестарался с чтением между строк...

Мне, как я уже говорил -- странным кажется уже тот факт, что он не "пропал" -- за 15 лет-то. При этом вроде как заявляется, что нет никаких проблем его хоть завтра закрыть. Такой фразы не было -- признаю. Нолюбит умалчивать "несущественные" детали -- возможно я и перестарался с чтением между строк...Мне, как я уже говорил -- странным кажется уже тот факт, что он не "пропал" -- за 15 лет-то. При этом вроде как заявляется, что нет никаких проблем его хоть завтра закрыть. _hunter Повідомлень: 6627 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 кві, 2022 20:19 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав: Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать



Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.



Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов.

Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось".

Моя твоя не понимать. Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов.Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось".Моя твоя не понимать.



От якраз останнє зрозуміле. Мортгідж - можливість дуже дёшево взяти кошти в користування. Навіщо віддавати свої ліквідні тоді? От якраз останнє зрозуміле. Мортгідж - можливість дуже дёшево взяти кошти в користування. Навіщо віддавати свої ліквідні тоді? Faceless

Модератор Повідомлень: 31371 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1330 раз. Подякували: 7510 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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