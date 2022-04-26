Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_hunter написав:Звучит благородно конечно, но хотелось бы в "допысах" поменьше субъективщины/побольше научного подхода. Потому как (да, снова возвращаемся к кредитам) фраза "есть такое. Да, платное образование. И что?" в ответ на >>> кабальные штатовские студентческие кредиты при добавлении "говорю из личного опыта по выборке в ДВА ЧЕЛОВЕКА" начинает играть чуть другими красками. А после добавления "ПОЛОВИНА ВЫБОРКИ до «сих пор»/«за 15+ лет» кредит так и не выплатила -- и когда выплатит -- не знает" начинает звучать как-бы наоборот, в отличии от начальной "есть такое. И что?".
А так-то да -- с эмиграцией все как в той песне "Все хорошо, прекрасная маркиза, кроме «пустяка» (мелким шрифтом)"...
Студенческими кредитами не парятся, они не напряжные. Есть люди, которые не любят иметь долгов, есть люди,которым на это все равно. \\\ На тот момент, когда она закончила колледж ее долг был несколько десятков куе. \\\ Она в состоянии оплатить свой студенческий лон? Какие еше вопросы? или "выфсеврети"?
Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать
Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.
Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов. Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось". Моя твоя не понимать.
Wisznia2021 написав:phantom_systems Я теж щось не пам'ятаю фразу, що кредит, саме,- виріс. \\\
Такой фразы не было -- признаю. Но rjkz любит умалчивать "несущественные" детали -- возможно я и перестарался с чтением между строк... Мне, как я уже говорил -- странным кажется уже тот факт, что он не "пропал" -- за 15 лет-то. При этом вроде как заявляется, что нет никаких проблем его хоть завтра закрыть.
rjkz написав:Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать
Ну вот так. Я-ж говорю - не парятся. Есть долги, которые не жмут. Не будешь платить мортгидж - через полгода будешь на улице. Студенческий лон - это другое. То-же самое за лечение - если загремел в больничку (особенно по скорой) без страховки или страховка не покрыла, то сначала вылечат, потом счет выкатят. Идешь с этим счетом "наверх" договариваться об оплате и скидке. Могут скосить половину, часть оставшегося закрыть грантами, остальное выплачивать как получается.
Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов. Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось". Моя твоя не понимать.
От якраз останнє зрозуміле. Мортгідж - можливість дуже дёшево взяти кошти в користування. Навіщо віддавати свої ліквідні тоді?
_hunter написав:Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать
Что-то не сходится. Студенческие займы в Штатах от 3% до 5% годовых. Каким образом займ в несколько десятков килобаксов с учётом обязательных выплат в течение 15+ лет мог вырасти на десяток-другой килобаксов?
Вот я ровно про это же: по вводным (там выше можно найти) человек платит 10-50 в месяц, иногда (часто?) не платит - т.е. стратегия "покрывать хотя бы проценты по кредиту, чтобы кред-историю не запороть" -- т.е. (тут я вангую) обязательный платеж -- на уровне 30-ки... Ладно, пусть даже не вырос: 15 лет платить, а воз и ныне там... При этом и к стоимости обучения вопросы есть: нет, есть конечно в каких-то чигирях и по 8к за год цены, но оно в среднем -- 25..35: https://public.tableau.com/app/profile/ ... sDashboard при этом отучиться нужно 4 академки...
15 лет назад было сильно дешевле? -- а кто-то говорил, что студ-кредиты проблем не вызывают
Смотря что с чем сравнивать. В MIT год обучения сейчас около 77к, в среднем по Ivy League 57к. Умножить как минимум на 4 для андерграда, а в некоторых направлениях придётся ещё 2 года града отмотать. Это ещё не всё, книжки-тетрадки тоже не бесплатные, да и кампусная общага стоит почти 20к в год. Итого 300к+ самому выплачивать придётся очень долго, так как согласно статистике выпускники Айви через 10 лет имеют около 120к в год. Минус таксы, другие кредиты-мортгиджи, да и жить на что-то нужно. Хорошо, если к сороковнику рассчитаться выйдет. Как раз детишки подрастут, чтобы своих заёмов набрать. Понятно, что в менее престижных универах расценки скромнее, но и офферы после них похуже. К тому же неприятно, когда на карьерном пути к успеху тебя обходит какой-нибудь мажор из Гарварда.
phantom_systems написав:Что-то не сходится. Студенческие займы в Штатах от 3% до 5% годовых. Каким образом займ в несколько десятков килобаксов с учётом обязательных выплат в течение 15+ лет мог вырасти на десяток-другой килобаксов?
Вот я ровно про это же: по вводным (там выше можно найти) человек платит 10-50 в месяц, иногда (часто?) не платит - т.е. стратегия "покрывать хотя бы проценты по кредиту, чтобы кред-историю не запороть" -- т.е. (тут я вангую) обязательный платеж -- на уровне 30-ки... Ладно, пусть даже не вырос: 15 лет платить, а воз и ныне там... При этом и к стоимости обучения вопросы есть: нет, есть конечно в каких-то чигирях и по 8к за год цены, но оно в среднем -- 25..35: https://public.tableau.com/app/profile/ ... sDashboard при этом отучиться нужно 4 академки...
15 лет назад было сильно дешевле? -- а кто-то говорил, что студ-кредиты проблем не вызывают
Смотря что с чем сравнивать. В MIT год обучения сейчас около 77к, в среднем по Ivy League 57к. Умножить как минимум на 4 для андерграда, а в некоторых направлениях придётся ещё 2 года града отмотать. Это ещё не всё, книжки-тетрадки тоже не бесплатные, да и кампусная общага стоит почти 20к в год. Итого 300к+ самому выплачивать придётся очень долго, так как согласно статистике выпускники Айви через 10 лет имеют около 120к в год. Минус таксы, другие кредиты-мортгиджи, да и жить на что-то нужно. Хорошо, если к сороковнику рассчитаться выйдет. Как раз детишки подрастут, чтобы своих заёмов набрать. Понятно, что в менее престижных универах расценки скромнее, но и офферы после них похуже. К тому же неприятно, когда на карьерном пути к успеху тебя обходит какой-нибудь мажор из Гарварда.
Та ну, нас тут запевняють, що 120к і більше на рік можна мати електриком, сантехніком чи й водієм, перед тим кілька років попахати різноробом і пройти шлях від мінімалки до 55-60 баксів на годину. А тут ліга плюща, 300к інвестицій в освіту в борг і ще десять років заробляти такий офер.
_hunter написав:Для меня другое шоком случилось. Разрыв всех шаблонов. Чувак купил квартиру в мортгидж. Но у него было денег чтобы купить без мортгиджа. Зачем? "Ну я если-бы купил за свои, то у меня мало-бы денег осталось, а если-бы со мной что-то случилось". Моя твоя не понимать.
От якраз останнє зрозуміле. Мортгідж - можливість дуже дёшево взяти кошти в користування. Навіщо віддавати свої ліквідні тоді?
Если бы у него был свой бизнес, тогда возможно, но поскольку он держит деньги на непредвиденные расходы, вряд ли он вложил их во что-то более рискованное, чем топовую фонду, да и то не целиком. Мортгиджи примерно по 4% годовых, с топ фонды можно поиметь чуть больше, но это риск. Может, он сделал большой даун пэймент и взял мортгидж на остаток по очень хорошему рэйту. Всё равно мало смысла, так как ниже 3,5% прайм рэйта никто не предложит, а потребительские кредиты среднему классу сейчас примерно по таким же ставкам, что и мортгиджи.