Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Пон 25 кві, 2022 23:16

_hunter написав: phantom_systems написав: _hunter написав: Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать Возможно в Штатах так принятно, но на мое "имхо" звучит странно: был небольшой долг в несколько десятков куе, за 15+ лет выплат по этому долгу он на десяток/другой вырос. Но она в любой момент может кредит закрыть. Но не делает этого -- потому, что не парится... -- моя-твоя-непонимать

Что-то не сходится. Студенческие займы в Штатах от 3% до 5% годовых. Каким образом займ в несколько десятков килобаксов с учётом обязательных выплат в течение 15+ лет мог вырасти на десяток-другой килобаксов? Что-то не сходится. Студенческие займы в Штатах от 3% до 5% годовых. Каким образом займ в несколько десятков килобаксов с учётом обязательных выплат в течение 15+ лет мог вырасти на десяток-другой килобаксов?

Вот я ровно про это же: по вводным (там выше можно найти) человек платит 10-50 в месяц, иногда (часто?) не платит - т.е. стратегия "покрывать хотя бы проценты по кредиту, чтобы кред-историю не запороть" -- т.е. (тут я вангую) обязательный платеж -- на уровне 30-ки...

Ладно, пусть даже не вырос: 15 лет платить, а воз и ныне там...

При этом и к стоимости обучения вопросы есть: нет, есть конечно в каких-то чигирях и по 8к за год цены, но оно в среднем -- 25..35:

https://public.tableau.com/app/profile/ ... sDashboard

при этом отучиться нужно 4 академки...



15 лет назад было сильно дешевле? -- а кто-то говорил, что студ-кредиты проблем не вызывают Вот я ровно про это же: по вводным (там выше можно найти) человек платит 10-50 в месяц, иногда (часто?) не платит - т.е. стратегия "покрывать хотя бы проценты по кредиту, чтобы кред-историю не запороть" -- т.е. (тут я вангую) обязательный платеж -- на уровне 30-ки...Ладно, пусть даже не вырос: 15 лет платить, а воз и ныне там...При этом и к стоимости обучения вопросы есть: нет, есть конечно в каких-то чигирях и по 8к за год цены, но оно в среднем -- 25..35:при этом отучиться нужно 4 академки...15 лет назад было сильно дешевле? -- а кто-то говорил, что студ-кредиты проблем не вызывают

Смотря что с чем сравнивать. В MIT год обучения сейчас около 77к, в среднем по Ivy League 57к. Умножить как минимум на 4 для андерграда, а в некоторых направлениях придётся ещё 2 года града отмотать. Это ещё не всё, книжки-тетрадки тоже не бесплатные, да и кампусная общага стоит почти 20к в год. Итого 300к+ самому выплачивать придётся очень долго, так как согласно статистике выпускники Айви через 10 лет имеют около 120к в год. Минус таксы, другие кредиты-мортгиджи, да и жить на что-то нужно. Хорошо, если к сороковнику рассчитаться выйдет. Как раз детишки подрастут, чтобы своих заёмов набрать. Понятно, что в менее престижных универах расценки скромнее, но и офферы после них похуже. К тому же неприятно, когда на карьерном пути к успеху тебя обходит какой-нибудь мажор из Гарварда.