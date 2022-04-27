Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 21222324> Додано: Вів 26 кві, 2022 05:13 Faceless написав: phantom_systems написав: _hunter написав: Вот я ровно про это же: по вводным (там выше можно найти) человек платит 10-50 в месяц, иногда (часто?) не платит - т.е. стратегия "покрывать хотя бы проценты по кредиту, чтобы кред-историю не запороть" -- т.е. (тут я вангую) обязательный платеж -- на уровне 30-ки...

Ладно, пусть даже не вырос: 15 лет платить, а воз и ныне там...

При этом и к стоимости обучения вопросы есть: нет, есть конечно в каких-то чигирях и по 8к за год цены, но оно в среднем -- 25..35:

https://public.tableau.com/app/profile/ ... sDashboard

при этом отучиться нужно 4 академки...



15 лет назад было сильно дешевле? -- а кто-то говорил, что студ-кредиты проблем не вызывают Вот я ровно про это же: по вводным (там выше можно найти) человек платит 10-50 в месяц, иногда (часто?) не платит - т.е. стратегия "покрывать хотя бы проценты по кредиту, чтобы кред-историю не запороть" -- т.е. (тут я вангую) обязательный платеж -- на уровне 30-ки...Ладно, пусть даже не вырос: 15 лет платить, а воз и ныне там...При этом и к стоимости обучения вопросы есть: нет, есть конечно в каких-то чигирях и по 8к за год цены, но оно в среднем -- 25..35:при этом отучиться нужно 4 академки...15 лет назад было сильно дешевле? -- а кто-то говорил, что студ-кредиты проблем не вызывают

Смотря что с чем сравнивать. В MIT год обучения сейчас около 77к, в среднем по Ivy League 57к. Умножить как минимум на 4 для андерграда, а в некоторых направлениях придётся ещё 2 года града отмотать. Это ещё не всё, книжки-тетрадки тоже не бесплатные, да и кампусная общага стоит почти 20к в год. Итого 300к+ самому выплачивать придётся очень долго, так как согласно статистике выпускники Айви через 10 лет имеют около 120к в год. Минус таксы, другие кредиты-мортгиджи, да и жить на что-то нужно. Хорошо, если к сороковнику рассчитаться выйдет. Как раз детишки подрастут, чтобы своих заёмов набрать. Понятно, что в менее престижных универах расценки скромнее, но и офферы после них похуже. К тому же неприятно, когда на карьерном пути к успеху тебя обходит какой-нибудь мажор из Гарварда. Смотря что с чем сравнивать. В MIT год обучения сейчас около 77к, в среднем по Ivy League 57к. Умножить как минимум на 4 для андерграда, а в некоторых направлениях придётся ещё 2 года града отмотать. Это ещё не всё, книжки-тетрадки тоже не бесплатные, да и кампусная общага стоит почти 20к в год. Итого 300к+ самому выплачивать придётся очень долго, так как согласно статистике выпускники Айви через 10 лет имеют около 120к в год. Минус таксы, другие кредиты-мортгиджи, да и жить на что-то нужно. Хорошо, если к сороковнику рассчитаться выйдет. Как раз детишки подрастут, чтобы своих заёмов набрать. Понятно, что в менее престижных универах расценки скромнее, но и офферы после них похуже. К тому же неприятно, когда на карьерном пути к успеху тебя обходит какой-нибудь мажор из Гарварда.



Та ну, нас тут запевняють, що 120к і більше на рік можна мати електриком, сантехніком чи й водієм, перед тим кілька років попахати різноробом і пройти шлях від мінімалки до 55-60 баксів на годину.

А тут ліга плюща, 300к інвестицій в освіту в борг і ще десять років заробляти такий офер. Та ну, нас тут запевняють, що 120к і більше на рік можна мати електриком, сантехніком чи й водієм, перед тим кілька років попахати різноробом і пройти шлях від мінімалки до 55-60 баксів на годину.А тут ліга плюща, 300к інвестицій в освіту в борг і ще десять років заробляти такий офер.



Как ни странно, по почти так и есть. Еще раз, перепроверьте, но 120 куе в год - старт для Лиги Плюща.

Не знаю почему так случилось, но рабочие специальности оплачиваются выше, чем стартовые для "белых воротничков".

Может, потому что сидеть в офисе хотят больше людей, чем работать руками?

Сейчас, когда масса офисных позиций могут работать настолько удаленно, что много работает из других стран, конкуренция на такие позиции очень высокая.

Руками работать надо на месте. Хотя, должен признать, рабочие профессии оплачивались выше офисных намного раньше, чем в норму вощла удаленная работа.

Еще раз. Сантехник с лицензией - 80 куе в час. Это 160К в год. Это больше чем старт для Лиги Плюща. Правда, лицензию можно пытаться получить после 10 лет опыта. ДО этого, без лицензии - 40 в час. Но сходу. Встретил как-то сантехника из Закарпатья (на Бродвее мюзикл Фроузен, где еще можно встретить сантехника из Закарпатья как не в театре на Бродвее? ), он с семьей к тому моменту 3 месяца как приехал, 40 в час. С ходу.

Есть чувак, работает на мувинге на кэш с напарником. У них Мерс Спринтер, который принадлежит напарнику. Работают 2-3 дня в неделю. Имеют по 500 баксов в день. Машина оплачивается отдельно.Но это они типа как партнеры.

Как-то встретил чувака из Киева, 20 лет в США, совладелец мувинг-бизнеса.

У него мексиканцы работают, он им 200 в день платит. Но это мексиканцы, их очень много, многие без Инглиша и подозреваю, что на испанском может читать не умеют (очень много селян из Мексики едут в США на заработки, не всегда легально). Почему-то соглашаются работать за минимальные деньги. Знакомый в Балтиморе имеет строительный бизнес, берет только мексиканцев. Говорит, если взял мекса на 15-20 в час, то он работает на этой зп годами и счастлив. Брал наших, через полгода начинают требовать повыщения зп, уходят на вольные хлеба, становятся конкурентами, уводят клиентов на себя. Как ни странно, по почти так и есть. Еще раз, перепроверьте, но 120 куе в год - старт для Лиги Плюща.Не знаю почему так случилось, но рабочие специальности оплачиваются выше, чем стартовые для "белых воротничков".Может, потому что сидеть в офисе хотят больше людей, чем работать руками?Сейчас, когда масса офисных позиций могут работать настолько удаленно, что много работает из других стран, конкуренция на такие позиции очень высокая.Руками работать надо на месте. Хотя, должен признать, рабочие профессии оплачивались выше офисных намного раньше, чем в норму вощла удаленная работа.Еще раз. Сантехник с лицензией - 80 куе в час. Это 160К в год. Это больше чем старт для Лиги Плюща. Правда, лицензию можно пытаться получить после 10 лет опыта. ДО этого, без лицензии - 40 в час. Но сходу. Встретил как-то сантехника из Закарпатья (на Бродвее мюзикл Фроузен, где еще можно встретить сантехника из Закарпатья как не в театре на Бродвее?), он с семьей к тому моменту 3 месяца как приехал, 40 в час. С ходу.Есть чувак, работает на мувинге на кэш с напарником. У них Мерс Спринтер, который принадлежит напарнику. Работают 2-3 дня в неделю. Имеют по 500 баксов в день. Машина оплачивается отдельно.Но это они типа как партнеры.Как-то встретил чувака из Киева, 20 лет в США, совладелец мувинг-бизнеса.У него мексиканцы работают, он им 200 в день платит. Но это мексиканцы, их очень много, многие без Инглиша и подозреваю, что на испанском может читать не умеют (очень много селян из Мексики едут в США на заработки, не всегда легально). Почему-то соглашаются работать за минимальные деньги. Знакомый в Балтиморе имеет строительный бизнес, берет только мексиканцев. Говорит, если взял мекса на 15-20 в час, то он работает на этой зп годами и счастлив. Брал наших, через полгода начинают требовать повыщения зп, уходят на вольные хлеба, становятся конкурентами, уводят клиентов на себя. rjkz

Повідомлень: 12997 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3798 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 08:13 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко rjkz написав: Еще раз. Сантехник с лицензией - 80 куе в час. Еще раз. Сантехник с лицензией - 80 куе в час.

Я дуже радий за сантехніків, але або "к" зайва, або в США за сральник буде окремий мортгідж Я дуже радий за сантехніків, але або "к" зайва, або в США за сральник буде окремий мортгідж Faceless

Модератор Повідомлень: 31379 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1330 раз. Подякували: 7510 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 09:49 rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю alfredhaos

Повідомлень: 67 З нами з: 19.12.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 12:35 alfredhaos написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю

Согласно федеральному Fair Labor Standards Act, работа свыше 40 часов в неделю считается овертаймом и оплачивается с коэффициентом не менее 1,5, если иное не предусмотрено контрактом. На практике многим приходится оставаться на овертаймы по собственному желанию, чтобы выполнить требуемый объём работы, и это вообще не учитывается. Согласно федеральному Fair Labor Standards Act, работа свыше 40 часов в неделю считается овертаймом и оплачивается с коэффициентом не менее 1,5, если иное не предусмотрено контрактом. На практике многим приходится оставаться на овертаймы по собственному желанию, чтобы выполнить требуемый объём работы, и это вообще не учитывается. phantom_systems

Повідомлень: 2071 З нами з: 14.04.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 15:08 Faceless написав: rjkz написав: Еще раз. Сантехник с лицензией - 80 куе в час. Еще раз. Сантехник с лицензией - 80 куе в час.

Я дуже радий за сантехніків, але або "к" зайва, або в США за сральник буде окремий мортгідж Я дуже радий за сантехніків, але або "к" зайва, або в США за сральник буде окремий мортгідж



Cорри заврался Cорри заврался rjkz

Повідомлень: 12997 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3798 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 15:10 alfredhaos написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю



Очень смешно. Очень смешно. rjkz

Повідомлень: 12997 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3798 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 15:14 phantom_systems написав: alfredhaos написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю

Согласно федеральному Fair Labor Standards Act, работа свыше 40 часов в неделю считается овертаймом и оплачивается с коэффициентом не менее 1,5, если иное не предусмотрено контрактом. На практике многим приходится оставаться на овертаймы по собственному желанию, чтобы выполнить требуемый объём работы, и это вообще не учитывается. Согласно федеральному Fair Labor Standards Act, работа свыше 40 часов в неделю считается овертаймом и оплачивается с коэффициентом не менее 1,5, если иное не предусмотрено контрактом. На практике многим приходится оставаться на овертаймы по собственному желанию, чтобы выполнить требуемый объём работы, и это вообще не учитывается.



Не совсем так.

Да обязаны ооплачивать 1,5 рейта.

Добровольная работа сверх 40 часов возможна только если в контракте зп в год. Но тогда работник имеет право эти часы потом отгулять.

Если в час - эмплоер может хорошо вляпаться. За неоплачиваемый труд весьма серьезные последствия. Не совсем так.Да обязаны ооплачивать 1,5 рейта.Добровольная работа сверх 40 часов возможна только если в контракте зп в год. Но тогда работник имеет право эти часы потом отгулять.Если в час - эмплоер может хорошо вляпаться. За неоплачиваемый труд весьма серьезные последствия. rjkz

Повідомлень: 12997 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3798 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 15:19 phantom_systems написав: alfredhaos написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю

Согласно федеральному Fair Labor Standards Act, работа свыше 40 часов в неделю считается овертаймом и оплачивается с коэффициентом не менее 1,5, если иное не предусмотрено контрактом. На практике многим приходится оставаться на овертаймы по собственному желанию, чтобы выполнить требуемый объём работы, и это вообще не учитывается. Согласно федеральному Fair Labor Standards Act, работа свыше 40 часов в неделю считается овертаймом и оплачивается с коэффициентом не менее 1,5, если иное не предусмотрено контрактом. На практике многим приходится оставаться на овертаймы по собственному желанию, чтобы выполнить требуемый объём работы, и это вообще не учитывается.



Не совсем так.

Да обязаны ооплачивать 1,5 рейта.

Добровольная работа сверх 40 часов возможна только если в контракте зп в год. Но тогда работник имеет право эти часы потом отгулять.

Если в час - эмплоер может хорошо вляпаться. За неоплачиваемый труд весьма серьезные последствия. Не совсем так.Да обязаны ооплачивать 1,5 рейта.Добровольная работа сверх 40 часов возможна только если в контракте зп в год. Но тогда работник имеет право эти часы потом отгулять.Если в час - эмплоер может хорошо вляпаться. За неоплачиваемый труд весьма серьезные последствия. rjkz

Повідомлень: 12997 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3798 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 кві, 2022 14:24 rjkz написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю



rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав. rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав. Wisznia2021 Повідомлень: 24 З нами з: 24.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 кві, 2022 14:44 Wisznia2021 написав: rjkz написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю



rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав. rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.

Что значит "вже не слід"?

Для пенсии нужно, вроде как, 20 лет стажа:

viewtopic.php?p=5426262#p5426262

лет 5 -- на раскачку. А так-то (по тем же историям) -- человек в 74 года автобус водит -- так что в 50-55 -- еще слід Что значит "вже не слід"?Для пенсии нужно, вроде как, 20 лет стажа:лет 5 -- на раскачку. А так-то (по тем же историям) -- человек в 74 года автобус водит -- так что в 50-55 -- еще слід _hunter Повідомлень: 6654 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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