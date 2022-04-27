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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:58

  _hunter написав:
  Wisznia2021 написав:Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.
За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.


rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.

Что значит "вже не слід"?
Для пенсии нужно, вроде как, 20 лет стажа:
viewtopic.php?p=5426262#p5426262
лет 5 -- на раскачку. А так-то (по тем же историям) -- человек в 74 года автобус водит -- так что в 50-55 -- еще слід :lol:[/quote]
Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна. Страхові просто тебе вже не візьмуть в такому віці.А переїзжати без страховки- самоубийство
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:07

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  Wisznia2021 написав:Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна.

В 55-60 років самі європейці переселяються у дешевші та тепліші країни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:20

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна.

В 55-60 років самі європейці переселяються у дешевші та тепліші країни.

Есть такие, кто в Таиланд или куда ещё в тропики перебираются, но большинство в пределах Европы, где климат помягче, цены пониже и неотложная медицина хоть как-то работает. Например, Испания-Португалия, Хорватия-Черногория. Так, чтобы при необходимости на бывшую родину быстро добраться, если со здоровьем что-то серьёзное случится.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:33

  _hunter написав:
  Wisznia2021 написав:Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.
За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.


rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.

Что значит "вже не слід"?
Для пенсии нужно, вроде как, 20 лет стажа:
viewtopic.php?p=5426262#p5426262
лет 5 -- на раскачку. А так-то (по тем же историям) -- человек в 74 года автобус водит -- так что в 50-55 -- еще слід :lol:[/quote]
Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна. Страхові просто тебе вже не візьмуть в такому віці.А переїзжати без страховки- самоубийство[/quote]

Звучит странно, мягкоговоря:
Yes, all German citizens and legal residents are required by law to have health insurance. Everyone, regardless of their income, has healthcare coverage and access to affordable medical care.

(ну и дальше там можно почитать)
https://www.germany-visa.org/insurances ... insurance/
-- мед-страхивка -- обязательна -- т.е. "отримати вже не можна" по закону не можна.
А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:42

  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility

Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.
phantom_systems
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