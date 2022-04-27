Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Wisznia2021 написав:Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал. За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.
rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.
Что значит "вже не слід"? Для пенсии нужно, вроде как, 20 лет стажа: viewtopic.php?p=5426262#p5426262 лет 5 -- на раскачку. А так-то (по тем же историям) -- человек в 74 года автобус водит -- так что в 50-55 -- еще слід [/quote] Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна. Страхові просто тебе вже не візьмуть в такому віці.А переїзжати без страховки- самоубийство
Wisznia2021 написав:Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна.
В 55-60 років самі європейці переселяються у дешевші та тепліші країни.
Есть такие, кто в Таиланд или куда ещё в тропики перебираются, но большинство в пределах Европы, где климат помягче, цены пониже и неотложная медицина хоть как-то работает. Например, Испания-Португалия, Хорватия-Черногория. Так, чтобы при необходимости на бывшую родину быстро добраться, если со здоровьем что-то серьёзное случится.
Wisznia2021 написав:Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал. За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.
rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.
Что значит "вже не слід"? Для пенсии нужно, вроде как, 20 лет стажа: viewtopic.php?p=5426262#p5426262 лет 5 -- на раскачку. А так-то (по тем же историям) -- человек в 74 года автобус водит -- так что в 50-55 -- еще слід [/quote] Наприклад, в ЄС переїхати і отримати мед страховку після якогось віку(55-60 років, точніше не скажу) вже не можна. Страхові просто тебе вже не візьмуть в такому віці.А переїзжати без страховки- самоубийство[/quote]
Звучит странно, мягкоговоря:
Yes, all German citizens and legal residents are required by law to have health insurance. Everyone, regardless of their income, has healthcare coverage and access to affordable medical care.