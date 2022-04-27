Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Сер 27 кві, 2022 22:05

Wisznia2021 написав: rjkz написав: rjkz написав: Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.

За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал. Стоимость обучения похожа на ту, что я слышал. Пока не вникал настолько в вопрос, чтобы говорить с уверенностью. А вот зарплата в 120 куе -тоже слышал. Только со старта и как минимум. 60 долларов в час - это очень немного, как для такого образования. Но это для Штатов, а в Лиге Плюща учатся студиозы со всего мира. И к моменту выпуска, как правило, они уже "разобраны" и именно с 10 куе в месяц минимум, как я слышал.За эту инфу не ручаюсь, за что купил - за то продал.

Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю Небольшое дополнение: только с этого года (конец 2021) стартовая з/п стала на уровне 110k USD, до этого была 85k USD. Но на эту зарплату ты должен работать 80 часов в неделю



rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав. rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.

Спасибо за комплимент,Как ни странно, таки "любви все возрасты покорны".Любовь только разная. То есть, сценарии и цели.1. Чем раньше - тем лучше. Это для людей у которых вся жизнь впереди. Они могут стать свободно чувствующими себя в стране без тормозов и дискомфорта. Детям начинать Инглиш учить рекомендую тоже "чем раньше, тем лучше", но стараться не позже 6 лет. Это физиологические особенности человека. Позже тоже можно начинать, но это уже будет учеба именно, а не пик ап. При переезде в другую страну будет большая вероятность, что забудут родной язык. Знакомая уехала в 1996 году, к тому моменту уже закончила школу, несколько лет работала, только родился ребенок. По приезду, муж пошел работать на 3 доллара в час на мойку машин (1996 год, напоминаю), а она поступила в колледж, закончила, с последнего курса ее уже ждали в финансовой компании. Отработала там несколько лет, взяла в мортгидж дом в Нью Джерси и пришла увольняться. ЕЕ очень просили остаться, но ей далеко очень было ездить. Ей очень подняли зарплату, повысили в должности и разрешили приезжать к тому времени как будет получаться на работу + 1 день в неделю работать из дому. Она не смогла отказать и уже 21 год катается по 2,5 часа в день в одну сторону на работу. Так вот Инглиш у нее как родной, а по русски говорит, еще может читать, но не писать. Сын, который родился еще в Киеве, с усилием, но говорит, не читает и не пищет, дочь, которая родилась уже в США, еле может связать пару слов по-русски.2.Школьный возраст - тоже чм раньше, тем лучше. Но если сразу попасть в Хай-скул - может быть очень тяжело, но это не повод не ехать, все равно это лучше чем позже.3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду идти в колледж. Вся жизнь впереди.4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступления в колледж так и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти в колледж. Особенно, если надо "тянуть" семью, детей. Каждый год на вес золота. Кроме того, надо наработать 20 лет налогоплачения до пенсии. Если один из супругов может обеспечить семью и дети уже достаточно самостоятельные (старще 13 лет), то можно пробовать. Особенно, если нет востребованной профессии, по которой можется и хочется работать. Много людей без звездной болезни приезжает и работает на тех работах на которых может и вполне довольны в местном обществе нет особой градации или социального статуса по виду профессии." Все профессии нужны, все профессии важны". Как-то мне делал ультрасаунд у кардиолога дядька в приличном возрасте (лет 60+), в 2001 году уехал из Донецка, там был врачом, по приезду закончил курсы ультрасаунда (узи) и работает в медофисе. Английский не сильно хороший, но ему хватает. По сути, человек уехал в 40 с небольшим.Кстати, курсы - это хороший вариант. Они дают может не работу мечты, но-недорого-быстро-помогают с трудоустройством по профилю. Особенно это важно для первой работы.5. 45-55. Очень хорошо взвесить надо свои силы. Если нет проблем со здоровьем - можно пробовать. Смысла идти в колледж - никакого. Максимум курсы. Надо выбирать профессию так, чтобы это не забрало остаток жизненных сил. ПЕнсия будет очень небольшой, поэтому шанса на ошибки нет. Надо выбрать баланс между прикладываемыми силами и доходом. Но опять таки - для США это еще молодой возраст. Но об этом надо думать.6. 55-63. Очень стремный возраст. Уже пенсию не заработаешь, лучше сразу в 63 призжать, на социал.7. Старики и дети - это 2 возрастные группы, на которые направлено так много, что трудно переоценить. Медицина, уход на дому, транспорт, питание, лекарства, тн"детские садики", где пожилых людей кормят, развлекают, они общаются между собой, сощиал-воркер оформляет необходимые бумаги - их очень много бывает. И везде возят - и заберут из дому и привезут обратно. SSI пособие 840 федеральное + 90 от штата НЙ. Это для тех, кто не заработал себе на пенсию. Иногда уже нет смысла работать. Самая большая проблема - жилье. Программы помощи с этим тоже есть, но очереди - на десятилетия. 8 программу в НЙ сейчас не дают, но дают в других местах. Программа федеральная. Поэтому некоторые едут жить куда-то в условное Огайо, а после получения секшн 8 переезжают в НЙ и переводят программу.Если едет молодой, главное - образование и перспективы.Для пожилых - медицина. Средний реальный возраст намного выще чем в Украине, люди в 70-80 выглядят и чувствуют себя лучше, чем в Украине в 57-60. 90+ - ждя СЩА это совсем не редкость. Даже есть некоторая проблема, когда приезжает человек в 60 и это уже старик, а там это считается дееспособный возраст.Язык - это почти самое главное, что надо иметь. Если его нет - тоже не страшно, можно подтянуть и с курсами помогут. Работа есть и без языка, но он дает намного больше возможностей. Язык можно учить и в Украине и продолжать в США, не стоит терять время только на его овладение. Это параллельный процесс. В Канаду без языка не попадешь.