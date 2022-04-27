Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Не пройдут они мимо. Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли? И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать. Но, но есть варианты. Например, если человек приезжает в пожилом возрасте и без средств и не успевает поработать - у него будет и медикер и медикейд. Но это не так просто. Скажем так, не для всех категорий эмигрантов такого вида. Но, например, если человек не подпадает под категорию малоимущего,а медикейд иметь хочет, то он может за него заплатить. Медикейд имеет 3 части: A - посещение отдельных специалистов B- госпитальная C-фармакалогия. Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много. Но можно купить все три части через страховую компанию. Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента. И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикер еще лучше.