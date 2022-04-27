Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 22232425 Додано: Чет 28 кві, 2022 02:17 _hunter написав: А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...

https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которыеписал -- пройдут немного мимо...



Не пройдут они мимо.

Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?

И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.

Но, но есть варианты.

Например, если человек приезжает в пожилом возрасте и без средств и не успевает поработать - у него будет и медикер и медикейд. Но это не так просто. Скажем так, не для всех категорий эмигрантов такого вида.

Но, например, если человек не подпадает под категорию малоимущего,а медикейд иметь хочет, то он может за него заплатить.

Медикейд имеет 3 части:

A - посещение отдельных специалистов

B- госпитальная

C-фармакалогия.

Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.

Но можно купить все три части через страховую компанию.

Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.

И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикер еще лучше. Не пройдут они мимо.Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.Но, но есть варианты.Например, если человек приезжает в пожилом возрасте и без средств и не успевает поработать - у него будет и медикер и медикейд. Но это не так просто. Скажем так, не для всех категорий эмигрантов такого вида.Но, например, если человек не подпадает под категорию малоимущего,а медикейд иметь хочет, то он может за него заплатить.Медикейд имеет 3 части:A - посещение отдельных специалистовB- госпитальнаяC-фармакалогия.Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.Но можно купить все три части через страховую компанию.Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикер еще лучше. rjkz

Повідомлень: 13002 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3799 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 02:20 phantom_systems написав: _hunter написав: А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...

https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которыеписал -- пройдут немного мимо...

Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду. Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.



Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.

Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.

В моем рейтинге предпочтений №2. Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.В моем рейтинге предпочтений №2. rjkz

Повідомлень: 13002 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6774 раз. Подякували: 3799 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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