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возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:17

  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility


Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
Но, но есть варианты.
Например, если человек приезжает в пожилом возрасте и без средств и не успевает поработать - у него будет и медикер и медикейд. Но это не так просто. Скажем так, не для всех категорий эмигрантов такого вида.
Но, например, если человек не подпадает под категорию малоимущего,а медикейд иметь хочет, то он может за него заплатить.
Медикейд имеет 3 части:
A - посещение отдельных специалистов
B- госпитальная
C-фармакалогия.
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикер еще лучше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:20

  phantom_systems написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility

Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.


Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.
Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.
В моем рейтинге предпочтений №2.
rjkz
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