Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:17

  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility


Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
Но, но есть варианты.
Например, если человек приезжает в пожилом возрасте и без средств и не успевает поработать - у него будет и медикер и медикейд. Но это не так просто. Скажем так, не для всех категорий эмигрантов такого вида.
Но, например, если человек не подпадает под категорию малоимущего,а медикер иметь хочет, то он может за него заплатить.
Медикер имеет 3 части:
A - посещение отдельных специалистов
B- госпитальная
C-фармакалогия.
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.
Востаннє редагувалось rjkz в Чет 28 кві, 2022 06:13, всього редагувалось 2 разів.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:20

  phantom_systems написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility

Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.


Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.
Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.
В моем рейтинге предпочтений №2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:04

  rjkz написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility


Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
\\\
Медикер имеет 3 части:
\\\
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно? :roll:

Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...

Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:48

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility


Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
\\\
Медикер имеет 3 части:
\\\
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно? :roll:

Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...

Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?


670 - это в месяц.
То есть, начал платить 670 в месяц и УЖЕ доступны "чудеса медицины".
Медикейд- это "страховка для бедных". В НЙ карта медикейд и карта фудстемпов (SNAP)- это одна карта (ЕВТ).
Medicare - это федеральная программа, MedicAID - от штата.
Кроме того, никто не запрещает купить медицинский план в страховой компании.
Я ведь нигде никогда не утверждал, что медицина шаровая. Кроме как для неимущих.
"Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 08:12

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
\\\
Медикер имеет 3 части:
\\\
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно? :roll:

Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...

Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?


670 - это в месяц.
То есть, начал платить 670 в месяц и УЖЕ доступны "чудеса медицины".
Медикейд- это "страховка для бедных". В НЙ карта медикейд и карта фудстемпов (SNAP)- это одна карта (ЕВТ).
Medicare - это федеральная программа, MedicAID - от штата.
Кроме того, никто не запрещает купить медицинский план в страховой компании.
Я ведь нигде никогда не утверждал, что медицина шаровая. Кроме как для неимущих.
"Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".

Вот реально (в очередной раз, наверное) не понимаю "загадочную штатовскую душу": есть требование "для Medicare обязательно нужно 10 лет взносов" -- кто и зачем эти взносы платит, если "если что" -- "в 64 года и 11 месяцев" достаточно заплатить _один раз_ 670 баксов???

И выдают эти карты вообще всем налево-и-направо?

Конечно, никто не запрещает "купить медицинский план в страховой компании". Вопрос в другом: а продаст ли страховая компания этот план 60-ти (50-ти) летнему мигранту? -- и если продаст -- по какой цене?..

Так и я ведь нигде про "шаровая" не говорил. Но там что-то о "доступности" было, я помню...
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