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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:20

  phantom_systems написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility

Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.


Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.
Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.
В моем рейтинге предпочтений №2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:04

  rjkz написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility


Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
\\\
Медикер имеет 3 части:
\\\
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно? :roll:

Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...

Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:48

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility


Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
\\\
Медикер имеет 3 части:
\\\
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно? :roll:

Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...

Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?


670 - это в месяц.
То есть, начал платить 670 в месяц и УЖЕ доступны "чудеса медицины".
Медикейд- это "страховка для бедных". В НЙ карта медикейд и карта фудстемпов (SNAP)- это одна карта (ЕВТ).
Medicare - это федеральная программа, MedicAID - от штата.
Кроме того, никто не запрещает купить медицинский план в страховой компании.
Я ведь нигде никогда не утверждал, что медицина шаровая. Кроме как для неимущих.
"Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 08:12

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:Не пройдут они мимо.
Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?
И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.
\\\
Медикер имеет 3 части:
\\\
Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.
Но можно купить все три части через страховую компанию.
Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.
И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно? :roll:

Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...

Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?


670 - это в месяц.
То есть, начал платить 670 в месяц и УЖЕ доступны "чудеса медицины".
Медикейд- это "страховка для бедных". В НЙ карта медикейд и карта фудстемпов (SNAP)- это одна карта (ЕВТ).
Medicare - это федеральная программа, MedicAID - от штата.
Кроме того, никто не запрещает купить медицинский план в страховой компании.
Я ведь нигде никогда не утверждал, что медицина шаровая. Кроме как для неимущих.
"Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".

Вот реально (в очередной раз, наверное) не понимаю "загадочную штатовскую душу": есть требование "для Medicare обязательно нужно 10 лет взносов" -- кто и зачем эти взносы платит, если "если что" -- "в 64 года и 11 месяцев" достаточно заплатить _один раз_ 670 баксов???

И выдают эти карты вообще всем налево-и-направо?

Конечно, никто не запрещает "купить медицинский план в страховой компании". Вопрос в другом: а продаст ли страховая компания этот план 60-ти (50-ти) летнему мигранту? -- и если продаст -- по какой цене?..

Так и я ведь нигде про "шаровая" не говорил. Но там что-то о "доступности" было, я помню...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:09

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

rjkz написав:
  phantom_systems написав:
  _hunter написав:А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...
https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility

Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.


Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.
Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.
В моем рейтинге предпочтений №2.


Є родичі, що якраз перебралися в 50+ у Канаду. Але щось мені сама пропозиція "емігрувати, що бути бідним більш комфортно" якось не надихає взагалі
Faceless
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