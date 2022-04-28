Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Чет 28 кві, 2022 07:04

rjkz написав: _hunter написав: А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которые rjkz писал -- пройдут немного мимо...

https://www.medicare.gov/eligibilitypre ... ligibility А вот в Штатах, как раз: если на Medicare взносов не наберется (10 лет платить нужно) -- все те чудеса медицины, про которыеписал -- пройдут немного мимо...



Не пройдут они мимо.

Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?

И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.

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Медикер имеет 3 части:

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Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.

Но можно купить все три части через страховую компанию.

Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.

И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше. Не пройдут они мимо.Чудеса медицины и медикер - это таки не совсем одно и то-же, не так-ли?И да, Вы правы, для того чтобы стандартным образом получить Медикер - надо минимум 10 лет отработать.\\\Медикер имеет 3 части:\\\Самая важная и дорогая - В. Стоит около 670 долларов вмесяц. Это не так много.Но можно купить все три части через страховую компанию.Медикер эдвентедж плэн будет стоить те-же 670 долларов за 3 части и возможно с 0 копеймента.И если уж нет ни денег ни доходов или доходы скромные, то медикейд еще лучше.

Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно?Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?