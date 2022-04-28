Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 11:04
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...
Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.
Вы не заметили?
В Чехии - Германии легально по безвизу работать не давали.
Сейчас полное содействие трудоустройству украинцев в ЕС.
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UA
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:14
UA написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...
Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.
Вы не заметили?
Ну заметил
А вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюда
Как и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще
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pesikot
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:36
pesikot написав: UA написав: pesikot написав:
Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...
Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.
Вы не заметили?
Ну заметил
А вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюда
Как и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще
После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.
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phantom_systems
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:43
phantom_systems написав: pesikot написав: UA написав:
Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.
Вы не заметили?
Ну заметил
А вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюда
Как и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще
После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.
Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...
А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?
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_hunter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:49
phantom_systems написав:
После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.
Стандартная киевская семья - она с детьми в Европе, он героически обороняет подступы к Яремче - Мукачево.
Востаннє редагувалось UA
в Чет 28 кві, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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UA
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:50
phantom_systems написав:
После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.
Как минимум столько же ?
То есть к жене с двумя детьми откуда-то приедет ещё 3 мужа ?
Или её муж и ещё парочка одиноких мужиков ?
Что-то демография не бьётся
И для таких людей в Европе точно будет пстоянное жильё и постоянная работа ?
Вы уверены ?
Поэтому вот этот тезис "Воссоединение семей" - очередной жупел
Что тогда про безвиз говорили, что все выедут, что сейчас говорят, потому что "воссоединение семей"
А по факту, помыкаются там несколько месяцев да и будут возвращаться
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pesikot
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:00
fler написав: vitaliian написав:
Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.
После того, как в развитых странах инфляция подберется к двухзначным цифрам, даже небедные там будут плакать и подумают о работе.
Соотечественники, которые вернутся обратно, увидят здесь процесс окончательного уничтожения под "шумок" неконкурентноспособных отраслей экономики и введение безусловного базового дохода на уровне, приблизительно вдвое меньшем минимальной заработной платы, поскольку государству будет дешевле платить эту ничтожную сумму, нежели стимулировать сохранение в этих отраслях рабочих мест.
Третьякова и Устенко уже к этому готовы.
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Igneus
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:13
_hunter написав:
А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?
Работали в отделах продаж застройщиков, варили кофе, таксовали...
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:17
Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.
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wadimk
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:19
wadimk написав:
Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.
Да, но перед этим им нужно найти еще хорошую позицию в ЕС, где тоже чистыми будет около 6к, в пересчете на европейские зарплаты это 140+ в год.
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