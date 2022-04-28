Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Мужики без работы работали? -- что-то я в этих глубинАх мыслЕй потерялся...
Если вы так издалека намекаете, что после войны работы _не будет_ -- давайте, может, конца войны дождемся?..
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:29
Мужики без работы работали? -- что-то я в этих глубинАх мыслЕй потерялся...
Если вы так издалека намекаете, что после войны работы _не будет_ -- давайте, может, конца войны дождемся?..
Додано: Чет 28 кві, 2022 13:41
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