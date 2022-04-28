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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:29

  UA написав:
  _hunter написав:А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали? :roll:

Работали в отделах продаж застройщиков, варили кофе, таксовали...

Мужики без работы работали? -- что-то я в этих глубинАх мыслЕй потерялся...
Если вы так издалека намекаете, что после войны работы _не будет_ -- давайте, может, конца войны дождемся?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:38

Работа будет, но не у всех и не такая к какой привыкли
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:41

  UA написав:Работа будет, но не у всех и не такая к какой привыкли

То ли дело заграницей? :wink: -- там-то и безработицы нет и любимый бариста прямо за углом сидит :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6672
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  #<1 ... 25262728
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