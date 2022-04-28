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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10
_hunter написав: phantom_systems написав:
После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.
Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...
А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?
По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.
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phantom_systems
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:45
phantom_systems написав: _hunter написав: phantom_systems написав:
После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.
Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...
А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?
По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности
. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.
В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...
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_hunter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:12
_hunter написав: phantom_systems написав:
По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности
. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.
В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...
Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся.
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phantom_systems
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