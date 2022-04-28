Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 25262728 Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10 _hunter написав: phantom_systems написав: После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив. После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.

Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...



А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали? Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?

По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. phantom_systems

Повідомлень: 2074 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 14:45 phantom_systems написав: _hunter написав: phantom_systems написав: После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив. После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.

Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...



А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали? Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?

По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается,. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.

В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... _hunter Повідомлень: 6672 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 15:12 _hunter написав: phantom_systems написав: По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается,. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.

В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...

Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. phantom_systems

Повідомлень: 2074 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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