Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 25262728 Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10 _hunter написав: phantom_systems написав: После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив. После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.

Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...



А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали? Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?

По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. phantom_systems

Повідомлень: 2074 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 14:45 phantom_systems написав: _hunter написав: phantom_systems написав: После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив. После отмены ограничения выедет как минимум столько же, сколько выехало за последние 2 месяца. Воссоединение семей. Плюс одинокие мужики, оставшиеся без жилья/работы/перспектив.

Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...



А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали? Вроде уже обсуждали на Валютной ветке этот вопрос: народ и так возвращаться начал. Остальные просто сидят и заначки проедают -- как проедят (или безопасно на малой родине станет) -- тоже назад поедут...А раньше одинокие мужики без жилья/работы/перспектив _тут_ что делали?

По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается,. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.

В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... _hunter Повідомлень: 6676 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 15:12 _hunter написав: phantom_systems написав: По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается,. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.

В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...

Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. phantom_systems

Повідомлень: 2074 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 15:35 phantom_systems написав: _hunter написав: phantom_systems написав: По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается, официальная статистика в последний раз была опубликована за январь. Многие очень даже не против работать за европейскую минималку, так что выедут при первой же возможности. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий. По имеющейся информации, уже выехавшие находятся там на очень хорошем обеспечении, за которое здесь пришлось бы немало заплатить. Вот их мужья, не успевшие выехать, как раз проедают заначки. Бум на рынке труда не наблюдается,. Евросоюз одобряет, десяток миллионов дешёвой рабочей силы оприходует без проблем. Будет как в Болгарии, из которой после вступления в ЕС тихо уехало больше половины трудоспособного населения, без всяких боевых действий.

В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...

Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся.

Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?

-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.

Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать... Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать... _hunter Повідомлень: 6676 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 15:45 phantom_systems

Не має підстав вважати, що статус біженця, наприклад, у Німеччині буде не тимчасовий.

Крім того, отримання допомоги фактично унеможливить (або значно ускладнить) володіння автомобілем, поїздками на відпочинок до Іспанії, Італії.

Їхати у Німеччину, щоб жити на мінімалку - сенсу не має. А більш високооплачувану роботу зможуть отримати за умови знання мови, ноострифікації документів про освіту та/або завершення курсів тощо. Піти на це можуть лише ті люди, які втратили майно в Україні і яким, фактично, втрачати не має що.



Особисто я впевнений, що прихисток нашим людям є тимчасовий. По завершенню активної фази військових дій буде впроваджено механізм стимулювання повернення в Україну. Звісно, якійсь кількості людей вдасться залишитися.



Аналогічна ситуація мала місце у Німеччині на початку 1990-х. Мова оригіналу:

Боснийским мигрантам, за редким исключением, было отказано в статусе беженца и взамен предоставлен статус временной защиты. Едва были заключены Дейтонские соглашения о прекращении огня в 1995 году, как им сказали: теперь наступил мир, поэтому возвращайтесь назад как можно скорее. До осени 1998 года Германию покинули 250 тысяч из 350 тысяч боснийцев.

https://www.dw.com/ru/a-19022440 Не має підстав вважати, що статус біженця, наприклад, у Німеччині буде не тимчасовий.Крім того, отримання допомоги фактично унеможливить (або значно ускладнить) володіння автомобілем, поїздками на відпочинок до Іспанії, Італії.Їхати у Німеччину, щоб жити на мінімалку - сенсу не має. А більш високооплачувану роботу зможуть отримати за умови знання мови, ноострифікації документів про освіту та/або завершення курсів тощо. Піти на це можуть лише ті люди, які втратили майно в Україні і яким, фактично, втрачати не має що.Особисто я впевнений, що прихисток нашим людям є тимчасовий. По завершенню активної фази військових дій буде впроваджено механізм стимулювання повернення в Україну. Звісно, якійсь кількості людей вдасться залишитися.Аналогічна ситуація мала місце у Німеччині на початку 1990-х. Мова оригіналу:Боснийским мигрантам, за редким исключением, было отказано в статусе беженца и взамен предоставлен статус временной защиты. Едва были заключены Дейтонские соглашения о прекращении огня в 1995 году, как им сказали: теперь наступил мир, поэтому возвращайтесь назад как можно скорее. До осени 1998 года Германию покинули 250 тысяч из 350 тысяч боснийцев. xaos_22 Повідомлень: 48 З нами з: 19.03.21 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 16:49 _hunter написав: rjkz написав: _hunter написав: Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно?



Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...



Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто? Естественно не одно и тоже: Medicare и "доступные чудеса медицины" -- это одно и тоже. Так-то платить из своего кармана -- никто не мешает. Но если мигрант из своего кармана без проблем может оплатить мериканскую медицину -- ему точно мигрировать нужно?Я в курсе про докупку (про нее ровно на том же medicare.org пишут), но разве это разовый платеж? -- смысл, в таком случае, вообще эти взносы 10 лет платить? -- я был уверен, что по такому тарифу оплачивается "недостача" -- т.е. 64х-летний мигрант должен оплатить 9*12 месяцев взносов...Medicaid -- может и лучше, но что-то я критериев подачи нигде не встречал -- везде пишут "обращайтесь в ваш СОБЕЗ -- там все расскажут". Подозреваю, что "белому гетеросексуальному мужчине" (tm) ее заполучить не так-то и просто?



670 - это в месяц.

То есть, начал платить 670 в месяц и УЖЕ доступны "чудеса медицины".

Медикейд- это "страховка для бедных". В НЙ карта медикейд и карта фудстемпов (SNAP)- это одна карта (ЕВТ).

Medicare - это федеральная программа, MedicAID - от штата.

Кроме того, никто не запрещает купить медицинский план в страховой компании.

Я ведь нигде никогда не утверждал, что медицина шаровая. Кроме как для неимущих.

"Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". 670 - это в месяц.Медикейд- это "страховка для бедных".Medicare - это федеральная программа, MedicAID - от штата.Кроме того, никто не запрещает купить медицинский план в страховой компании.Я ведь нигде никогда не утверждал, что медицина шаровая. Кроме как для неимущих."Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".

Вот реально (в очередной раз, наверное) не понимаю "загадочную штатовскую душу": есть требование "для Medicare обязательно нужно 10 лет взносов" -- кто и зачем эти взносы платит, если "если что" -- "в 64 года и 11 месяцев" достаточно заплатить _один раз_ 670 баксов???



И выдают эти карты вообще всем налево-и-направо?



Конечно, никто не запрещает "купить медицинский план в страховой компании". Вопрос в другом: а продаст ли страховая компания этот план 60-ти (50-ти) летнему мигранту? -- и если продаст -- по какой цене?..



Так и я ведь нигде про "шаровая" не говорил. Но там что-то о "доступности" было, я помню... Вот реально (в очередной раз, наверное) не понимаю "загадочную штатовскую душу": есть требование "для Medicare обязательно нужно 10 лет взносов" -- кто и зачем эти взносы платит, если "если что" -- "в 64 года и 11 месяцев" достаточно заплатить _один раз_ 670 баксов???И выдают эти карты вообще всем налево-и-направо?Конечно, никто не запрещает "купить медицинский план в страховой компании". Вопрос в другом: а продаст ли страховая компания этот план 60-ти (50-ти) летнему мигранту? -- и если продаст -- по какой цене?..Так и я ведь нигде про "шаровая" не говорил. Но там что-то о "доступности" было, я помню...



Ну вот так.

Ценность здоровья, жизни и прав на это выще ценности денег.

Государство для людей, а не наоборот.

Почему приезжим легальным путем пожилым людям (кроме как по лотерее гринкард, воссоединению семьи и рабочим визам) дают сходу медикейд и фудстемпы?

Потому что понимают, что сами они себя этим обеспечить не могут.

Или такое.

1,5 года дети учились удаленно из-за ковида. В паблик скулз детей кормят бесплатно. Но так как дети были дома, то естественно, в школе не кушали. Решили, что это не справедливо и в какой-то момент, без всяких просьб, по почте на каждого ребенка пришла карта фудстемпов с 980 долларов. Потом еще в течении нескольких месяцев на эту карту шли поступления. Если я не ошибаюсь, на одного ребенка таким образом выплатили около 1800 долларов. Без разбора - нуждаются родители в этом или нет. Туристы они, нелегалы, гринкародхолдеря или ситизены, малоимущие или миллионеры.

Отказать в продаже страховки на основании возраста?

Вы с ума сощли?

В этом отличие цивилизованных стран от нецивилизованных.

Дискриминация по возрастному признаку - эйджизм. Запрещен законом.

Если откажут по этой причине - это повод подать в суд со 100% результатом. А если учесть, что суд присуждает компенсации в зависимости от платежеспособности ответчика...а американские страховые компании очень богатые...в общем, идея понятна?

В октябре прошлого года узнал о ситуации, когда человек, от которого зависело решение, сказал, что женщина не может занимать позицию в правлении потому что она ...беременна. Через час он был уже никем. А до этого председателем правления на протяжении 15 лет. Потому что дискриминация запрещена. Ну вот так.Ценность здоровья, жизни и прав на это выще ценности денег.Государство для людей, а не наоборот.Почему приезжим легальным путем пожилым людям (кроме как по лотерее гринкард, воссоединению семьи и рабочим визам) дают сходу медикейд и фудстемпы?Потому что понимают, что сами они себя этим обеспечить не могут.Или такое.1,5 года дети учились удаленно из-за ковида. В паблик скулз детей кормят бесплатно. Но так как дети были дома, то естественно, в школе не кушали. Решили, что это не справедливо и в какой-то момент, без всяких просьб, по почте на каждого ребенка пришла карта фудстемпов с 980 долларов. Потом еще в течении нескольких месяцев на эту карту шли поступления. Если я не ошибаюсь, на одного ребенка таким образом выплатили около 1800 долларов. Без разбора - нуждаются родители в этом или нет. Туристы они, нелегалы, гринкародхолдеря или ситизены, малоимущие или миллионеры.Отказать в продаже страховки на основании возраста?Вы с ума сощли?В этом отличие цивилизованных стран от нецивилизованных.Дискриминация по возрастному признаку - эйджизм. Запрещен законом.Если откажут по этой причине - это повод подать в суд со 100% результатом. А если учесть, что суд присуждает компенсации в зависимости от платежеспособности ответчика...а американские страховые компании очень богатые...в общем, идея понятна?В октябре прошлого года узнал о ситуации, когда человек, от которого зависело решение, сказал, что женщина не может занимать позицию в правлении потому что она ...беременна. Через час он был уже никем. А до этого председателем правления на протяжении 15 лет. Потому что дискриминация запрещена. rjkz

Повідомлень: 13005 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6776 раз. Подякували: 3801 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 16:57 Faceless написав: rjkz написав: phantom_systems написав: Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду. Поэтому эмигрантам в возрасте за полтинник лучше перебираться в Канаду.



Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.

Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.

В моем рейтинге предпочтений №2. Да, в Канаде быть бедным, наверное комфортнее.Я-бы не делал на это ставку, но Канада тоже замечательная страна.В моем рейтинге предпочтений №2.



Є родичі, що якраз перебралися в 50+ у Канаду. Але щось мені сама пропозиція "емігрувати, що бути бідним більш комфортно" якось не надихає взагалі Є родичі, що якраз перебралися в 50+ у Канаду. Але щось мені сама пропозиція "емігрувати, що бути бідним більш комфортно" якось не надихає взагалі



Все в мире относительно.

В Украине много небедных людей. Но в США и Канаде их состояние весь скромно.

Не так-ли?

В Украине 100-300 тысяч - состоятельный человек. В США - это годовой доход достаточно большой части населения.

Вы хотите быть богатым в США? У Вас есть десятки миллионов? Старенькие домишки в НЙ стартуют от 600 куе, старый, но более-менее дом с ремонтом - от миллиона.

И этих домов - миллионы в НЙ. Миллионы миллионеров.

Кто мы по сравнению с ними?

Вы не хотите туда попасть только потому что чувствуете дискомфорт от этого?

Насчет Канады я писал раньшше - там социализм с очень прогрессивной шкалой налогообложения. Но за счет этого содержится множество социальных программ.

это я и имел ввиду. Все в мире относительно.В Украине много небедных людей. Но в США и Канаде их состояние весь скромно.Не так-ли?В Украине 100-300 тысяч - состоятельный человек. В США - это годовой доход достаточно большой части населения.Вы хотите быть богатым в США? У Вас есть десятки миллионов? Старенькие домишки в НЙ стартуют от 600 куе, старый, но более-менее дом с ремонтом - от миллиона.И этих домов - миллионы в НЙ. Миллионы миллионеров.Кто мы по сравнению с ними?Вы не хотите туда попасть только потому что чувствуете дискомфорт от этого?Насчет Канады я писал раньшше - там социализм с очень прогрессивной шкалой налогообложения. Но за счет этого содержится множество социальных программ.это я и имел ввиду. rjkz

Повідомлень: 13005 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6776 раз. Подякували: 3801 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 17:49 Faceless написав: Є родичі, що якраз перебралися в 50+ у Канаду. Але щось мені сама пропозиція "емігрувати, що бути бідним більш комфортно" якось не надихає взагалі Є родичі, що якраз перебралися в 50+ у Канаду. Але щось мені сама пропозиція "емігрувати, що бути бідним більш комфортно" якось не надихає взагалі

Тобто, Вас задовольняє страта, в якій Ви перебуваєте зараз в стратифікованому суспільстві і соціальна мобільність Вас не цікавить?

Шкода, адже революції, війни, інші кризові явища прискорюють соціальні ліфти і ними можна скористатися для переміщення у вищу страту.

До речі, це призводить до суспільного прогресу, бо інакше є неминучим застій, символом якого була відома людина, яка народилася у 1906 році в селі поруч із Катеринославом. Тобто, Вас задовольняє страта, в якій Ви перебуваєте зараз в стратифікованому суспільстві і соціальна мобільність Вас не цікавить?Шкода, адже революції, війни, інші кризові явища прискорюють соціальні ліфти і ними можна скористатися для переміщення у вищу страту.До речі, це призводить до суспільного прогресу, бо інакше є неминучим застій, символом якого була відома людина, яка народилася у 1906 році в селі поруч із Катеринославом. Igneus Повідомлень: 1345 З нами з: 29.08.18 Подякував: 1009 раз. Подякували: 682 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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