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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:25

  Shaman написав:
  phantom_systems написав:
  _hunter написав:Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да? :wink:
-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.
Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...

Почему-то многие считают, что им положена часть от этих халявных ярдов. Их освоят те, кто раньше крышевали схемы и пилили бюджетное бабло. Сейчас то же самое, за 2 месяца ни одного нового крупного дела о коррупции. Неужели все казнокрады внезапно прозрели и окстились?

есть факты? или просто поливаем грязью?

обычно так рассуждает те, кто сам бы по полной пилил бюджет, брал откаты - но как-то не может так устроиться- чего-то не хватает.

люди, которые могут зарабатывать нормально и без воровства, огульно всех не обвиняют. да, риски есть - но не повальные, ситуация действительно меняется...

Переход на личности означает проигранную позицию в дискуссии. У меня более интеллектуальные источники дохода, пилящих бюджет и берущих взятки презираю.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:36

  phantom_systems написав:
  Shaman написав:
  phantom_systems написав:Почему-то многие считают, что им положена часть от этих халявных ярдов. Их освоят те, кто раньше крышевали схемы и пилили бюджетное бабло. Сейчас то же самое, за 2 месяца ни одного нового крупного дела о коррупции. Неужели все казнокрады внезапно прозрели и окстились?

есть факты? или просто поливаем грязью?

обычно так рассуждает те, кто сам бы по полной пилил бюджет, брал откаты - но как-то не может так устроиться- чего-то не хватает.

люди, которые могут зарабатывать нормально и без воровства, огульно всех не обвиняют. да, риски есть - но не повальные, ситуация действительно меняется...

Переход на личности означает проигранную позицию в дискуссии. У меня более интеллектуальные источники дохода, пилящих бюджет и берущих взятки презираю.

это еще не был переход на личности - больше похоже на воре и шапка горит :mrgreen:

если кого-то обвинил в крысятничестве, но не смог доказать - сам становишься крысой - знаете такое? ;)

интеллектуальные люди голословно не обвиняют ВСЕХ подряд.

проблема с коррупцией есть, поэтому я двумя руками за международный контроль выделяемых денег - думаю, так и будет.
смысл сообщения, с которое ушли во флуд, - поступление таких больших вливаний будет стимулировать развитие здесь
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:36

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  Shaman написав:есть факты? или просто поливаем грязью?

Под шумок снесли два здания на подоле в кукуеве (какие то исторические, под застройку). Продавали гуманитарку. Это все в новостях (без ссылок). На вскидку.
wadimk
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:39

  wadimk написав:
  Shaman написав:есть факты? или просто поливаем грязью?

Под шумок снесли два здания на подоле в кукуеве (какие то исторические, под застройку). Продавали гуманитарку. Это все в новостях (без ссылок). На вскидку.

засрали ветку - она о другом :D

факты продажи гуманитарки есть. еще есть факты, когда при раздаче самое вкусное отбирают своим.
НО разве всю гуманитарку продают? или большая часть доходит по назначению, а продают сколько - 1-2-5%, может быть 10%? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:50

  wadimk написав:Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.


Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.
Как война началась она с сыном оказались в Польше.
Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.
Таким образом она с сыном оказались в ВБ.
Отец присоединится как только приоткроют границу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:56

  rjkz написав:
  wadimk написав:Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.


Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.
Как война началась она с сыном оказались в Польше.
Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.
Таким образом она с сыном оказались в ВБ.
Отец присоединится как только приоткроют границу.

это же Великобритания? - это дорогая страна
а там действуют какие-то программы для украинцев, как в Европе?
мои знакомые уехали в Ирландию - в плане того, что в этой стране основной язык английский, с которым у большинства нет проблем.
Shaman
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