Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:25
Shaman написав: phantom_systems написав: _hunter написав:
Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?
-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.
Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...
Почему-то многие считают, что им положена часть от этих халявных ярдов. Их освоят те, кто раньше крышевали схемы и пилили бюджетное бабло.
Сейчас то же самое, за 2 месяца ни одного нового крупного дела о коррупции. Неужели все казнокрады внезапно прозрели и окстились?
есть факты? или просто поливаем грязью?
обычно так рассуждает те, кто сам бы по полной пилил бюджет, брал откаты - но как-то не может так устроиться- чего-то не хватает.
люди, которые могут зарабатывать нормально и без воровства, огульно всех не обвиняют. да, риски есть - но не повальные, ситуация действительно меняется...
Переход на личности означает проигранную позицию в дискуссии. У меня более интеллектуальные источники дохода, пилящих бюджет и берущих взятки презираю.
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phantom_systems
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:36
phantom_systems написав: Shaman написав: phantom_systems написав:
Почему-то многие считают, что им положена часть от этих халявных ярдов. Их освоят те, кто раньше крышевали схемы и пилили бюджетное бабло.
Сейчас то же самое, за 2 месяца ни одного нового крупного дела о коррупции. Неужели все казнокрады внезапно прозрели и окстились?
есть факты? или просто поливаем грязью?
обычно так рассуждает те, кто сам бы по полной пилил бюджет, брал откаты - но как-то не может так устроиться- чего-то не хватает.
люди, которые могут зарабатывать нормально и без воровства, огульно всех не обвиняют. да, риски есть - но не повальные, ситуация действительно меняется...
Переход на личности означает проигранную позицию в дискуссии. У меня более интеллектуальные источники дохода, пилящих бюджет и берущих взятки презираю.
это еще не был переход на личности - больше похоже на воре и шапка горит
если кого-то обвинил в крысятничестве, но не смог доказать - сам становишься крысой - знаете такое?
интеллектуальные люди голословно не обвиняют ВСЕХ подряд.
проблема с коррупцией есть, поэтому я двумя руками за международный контроль выделяемых денег - думаю, так и будет.
смысл сообщения, с которое ушли во флуд, - поступление таких больших вливаний будет стимулировать развитие здесь
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Shaman
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:36
Shaman написав:
есть факты? или просто поливаем грязью?
Под шумок снесли два здания на подоле в кукуеве (какие то исторические, под застройку). Продавали гуманитарку. Это все в новостях (без ссылок). На вскидку.
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wadimk
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:39
wadimk написав: Shaman написав:
есть факты? или просто поливаем грязью?
Под шумок снесли два здания на подоле в кукуеве (какие то исторические, под застройку). Продавали гуманитарку. Это все в новостях (без ссылок). На вскидку.
засрали ветку - она о другом
факты продажи гуманитарки есть. еще есть факты, когда при раздаче самое вкусное отбирают своим.
НО разве всю гуманитарку продают? или большая часть доходит по назначению, а продают сколько - 1-2-5%, может быть 10%?
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Shaman
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:50
wadimk написав:
Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.
Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.
Как война началась она с сыном оказались в Польше.
Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.
Таким образом она с сыном оказались в ВБ.
Отец присоединится как только приоткроют границу.
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rjkz
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:56
rjkz написав: wadimk написав:
Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.
Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.
Как война началась она с сыном оказались в Польше.
Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.
Таким образом она с сыном оказались в ВБ
.
Отец присоединится как только приоткроют границу.
это же Великобритания? - это дорогая страна
а там действуют какие-то программы для украинцев, как в Европе?
мои знакомые уехали в Ирландию - в плане того, что в этой стране основной язык английский, с которым у большинства нет проблем.
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Shaman
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:10
_hunter написав: phantom_systems написав:
Вы какие-то странные вопросы задаёте.
_hunter написав:
В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...
Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся.
Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?
-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.
Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...
Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.
Как раз "Баба Яга против".
Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено.
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rjkz
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:22
Shaman написав: rjkz написав: wadimk написав:
Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.
Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.
Как война началась она с сыном оказались в Польше.
Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.
Таким образом она с сыном оказались в ВБ
.
Отец присоединится как только приоткроют границу.
это же Великобритания? - это дорогая страна
а там действуют какие-то программы для украинцев, как в Европе?
мои знакомые уехали в Ирландию - в плане того, что в этой стране основной язык английский, с которым у большинства нет проблем.
Страна недешевая, факт.
Но как показывает практика, в дорогих странах высокие доходы и высокие расценки на работы. На фоне этого, цены на товары не очень высокие. И по непреодолимой логике, зарплаты высокие.
Они пока живут у русскоязычных граждан Великобритании. Ребенок уже ходит в местную школу. Мама заряжена на поиск пока любой работы и поиск работы по специальности. Ребенок с 3 лет учил Инглиш, у мамы уровень Эдвенсд.
Профессия связана с культурой, не нуждается в сверхвысоком Инглише или какой-либо дополнительной эвалюации.
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rjkz
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:28
UA написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...
Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.
Вы не заметили?
В Чехии - Германии легально по безвизу работать не давали.
Сейчас полное содействие трудоустройству украинцев в ЕС.
Содействие в трудоустройстве - чтоби минимально сидели на пособиях
Такое кол- во ртов них один бюджет не видержит.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:30
Shaman написав:
это еще не был переход на личности - больше похоже на воре и шапка горит
если кого-то обвинил в крысятничестве, но не смог доказать - сам становишься крысой - знаете такое?
интеллектуальные люди голословно не обвиняют ВСЕХ подряд.
проблема с коррупцией есть, поэтому я двумя руками за международный контроль выделяемых денег - думаю, так и будет.
смысл сообщения, с которое ушли во флуд, - поступление таких больших вливаний будет стимулировать развитие здесь
Вы хотите назвать меня вором/крысой? Доказательства будут или считать это обыкновенным хамством? Я не называл имён, не обвинял всех подряд, я высказал своё оценочное суждение. Ваш уровень мне понятен, вы мне как собеседник не интересны.
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phantom_systems
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