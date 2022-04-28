Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Чет 28 кві, 2022 20:43

phantom_systems написав: pesikot написав: Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.

Вы не заметили? Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.Вы не заметили?

Ну заметил



А вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюда

Как и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще Ну заметилА вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюдаКак и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще

Отвечала не Вам, не смогла правильно удалить вложение.Почему ви думаете, что после войни Европа будет продолжать пребивание по параграфу 24? И что будет разрешать воссоединение семей? 24 параграф придумані под українцеві так, чтоби сейчас по- бистрому решить проблему, а потом - тоже по- бистрому избавиться от "лишних" людей. Конечно, необходимих професіоналов оставят. Смотреть будут, в первую очередь на владение язиком и возможности самому обеспечить свою семью, не нагружая бюджет. И то,что наши " туристи" еще до поездки в Европу активно виспрашивают : " а что нам дадут?" и едут заведомо в регіони по- богаче( Боденское озеро и т.п.), потом может сиграть злую шутку. И получать там пособие, получать здесь пенсию/ зарплату- сейчас єто рроверяется на раз- два. Ми подписани на сотрудничество налогових органов и 1дф раз в квартал здаётся