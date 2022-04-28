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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:43

  phantom_systems написав:
  pesikot написав:Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.
Вы не заметили?

Ну заметил

А вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюда
Как и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще

Отвечала не Вам, не смогла правильно удалить вложение.

Почему ви думаете, что после войни Европа будет продолжать пребивание по параграфу 24? И что будет разрешать воссоединение семей? 24 параграф придумані под українцеві так, чтоби сейчас по- бистрому решить проблему, а потом - тоже по- бистрому избавиться от "лишних" людей. Конечно, необходимих професіоналов оставят. Смотреть будут, в первую очередь на владение язиком и возможности самому обеспечить свою семью, не нагружая бюджет. И то,что наши " туристи" еще до поездки в Европу активно виспрашивают : " а что нам дадут?" и едут заведомо в регіони по- богаче( Боденское озеро и т.п.), потом может сиграть злую шутку. И получать там пособие, получать здесь пенсию/ зарплату- сейчас єто рроверяется на раз- два. Ми подписани на сотрудничество налогових органов и 1дф раз в квартал здаётся
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:22

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

  wadimk написав:Под шумок снесли два здания на подоле в кукуеве (какие то исторические, под застройку). Продавали гуманитарку. Это все в новостях (без ссылок). На вскидку.

И вот. Многие не желают вот именно этого - отсутствие соблюдения закона.
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... shnika.htm
И не только...
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