Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 26272829 Додано: Чет 28 кві, 2022 20:10 _hunter написав: phantom_systems написав: _hunter написав: В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится... В январе они почему не выехали? -- при отсутствующем-то буме на рынке труда? -- вон-то вот "очень хорошее обеспечение" -- оно ровно с открытием границ прекратится...

Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся.

Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?

-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.

Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать... Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...



Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.

Как раз "Баба Яга против".

Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено. Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.Как раз "Баба Яга против".Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено. rjkz

Повідомлень: 13008 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6777 раз. Подякували: 3807 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 20:22 Shaman написав: rjkz написав: wadimk написав: Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты. Наверное уедут те, кто по статистике сомневался в этом несколько лет до. И не самые плохие специалисты.



Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.

Как война началась она с сыном оказались в Польше.

Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.

Таким образом она с сыном оказались в ВБ.

Отец присоединится как только приоткроют границу. Знакомые подумывали о свале с 2015 года. Жена была против.Как война началась она с сыном оказались в Польше.Сидела-сидела. Потом с мужем решили, что надо совмещать то что случилось с тем, что думали делать.Таким образом она с сыном оказались вОтец присоединится как только приоткроют границу.

это же Великобритания? - это дорогая страна

а там действуют какие-то программы для украинцев, как в Европе?

мои знакомые уехали в Ирландию - в плане того, что в этой стране основной язык английский, с которым у большинства нет проблем. это же Великобритания? - это дорогая странаа там действуют какие-то программы для украинцев, как в Европе?мои знакомые уехали в Ирландию - в плане того, что в этой стране основной язык английский, с которым у большинства нет проблем.



Страна недешевая, факт.

Но как показывает практика, в дорогих странах высокие доходы и высокие расценки на работы. На фоне этого, цены на товары не очень высокие. И по непреодолимой логике, зарплаты высокие.

Они пока живут у русскоязычных граждан Великобритании. Ребенок уже ходит в местную школу. Мама заряжена на поиск пока любой работы и поиск работы по специальности. Ребенок с 3 лет учил Инглиш, у мамы уровень Эдвенсд.

Профессия связана с культурой, не нуждается в сверхвысоком Инглише или какой-либо дополнительной эвалюации. Страна недешевая, факт.Но как показывает практика, в дорогих странах высокие доходы и высокие расценки на работы. На фоне этого, цены на товары не очень высокие. И по непреодолимой логике, зарплаты высокие.Они пока живут у русскоязычных граждан Великобритании. Ребенок уже ходит в местную школу. Мама заряжена на поиск пока любой работы и поиск работы по специальности. Ребенок с 3 лет учил Инглиш, у мамы уровень Эдвенсд.Профессия связана с культурой, не нуждается в сверхвысоком Инглише или какой-либо дополнительной эвалюации. rjkz

Повідомлень: 13008 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6777 раз. Подякували: 3807 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 20:28 UA написав: pesikot написав: zzzzzz написав: Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.

Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.

Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ... Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...

Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.

Вы не заметили?



В Чехии - Германии легально по безвизу работать не давали.

Сейчас полное содействие трудоустройству украинцев в ЕС. Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.Вы не заметили?В Чехии - Германии легально по безвизу работать не давали.Сейчас полное содействие трудоустройству украинцев в ЕС.

Содействие в трудоустройстве - чтоби минимально сидели на пособиях

Такое кол- во ртов них один бюджет не видержит. Содействие в трудоустройстве - чтоби минимально сидели на пособияхТакое кол- во ртов них один бюджет не видержит. Wisznia2021 Повідомлень: 29 З нами з: 24.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 20:30 Shaman написав: это еще не был переход на личности - больше похоже на воре и шапка горит



если кого-то обвинил в крысятничестве, но не смог доказать - сам становишься крысой - знаете такое?



интеллектуальные люди голословно не обвиняют ВСЕХ подряд.



проблема с коррупцией есть, поэтому я двумя руками за международный контроль выделяемых денег - думаю, так и будет.

смысл сообщения, с которое ушли во флуд, - поступление таких больших вливаний будет стимулировать развитие здесь это еще не был переход на личности - больше похоже на воре и шапка горитесли кого-то обвинил в крысятничестве, но не смог доказать - сам становишься крысой - знаете такое?интеллектуальные люди голословно не обвиняют ВСЕХ подряд.проблема с коррупцией есть, поэтому я двумя руками за международный контроль выделяемых денег - думаю, так и будет.смысл сообщения, с которое ушли во флуд, - поступление таких больших вливаний будет стимулировать развитие здесь

Вы хотите назвать меня вором/крысой? Доказательства будут или считать это обыкновенным хамством? Я не называл имён, не обвинял всех подряд, я высказал своё оценочное суждение. Ваш уровень мне понятен, вы мне как собеседник не интересны. Вы хотите назвать меня вором/крысой? Доказательства будут или считать это обыкновенным хамством? Я не называл имён, не обвинял всех подряд, я высказал своё оценочное суждение. Ваш уровень мне понятен, вы мне как собеседник не интересны. phantom_systems

Повідомлень: 2076 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 20:43 phantom_systems написав: pesikot написав: Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.

Вы не заметили? Так дофига моталось туда - сюда в Польшу по безвизу.Вы не заметили?

Ну заметил



А вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюда

Как и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще Ну заметилА вы заметили, что изначально шла речь о том, что выедут вообще ? А не туда-сюдаКак и ранее о безвизе говорили, что выедут вообще

Отвечала не Вам, не смогла правильно удалить вложение.



Почему ви думаете, что после войни Европа будет продолжать пребивание по параграфу 24? И что будет разрешать воссоединение семей? 24 параграф придумані под українцеві так, чтоби сейчас по- бистрому решить проблему, а потом - тоже по- бистрому избавиться от "лишних" людей. Конечно, необходимих професіоналов оставят. Смотреть будут, в первую очередь на владение язиком и возможности самому обеспечить свою семью, не нагружая бюджет. И то,что наши " туристи" еще до поездки в Европу активно виспрашивают : " а что нам дадут?" и едут заведомо в регіони по- богаче( Боденское озеро и т.п.), потом может сиграть злую шутку. И получать там пособие, получать здесь пенсию/ зарплату- сейчас єто рроверяется на раз- два. Ми подписани на сотрудничество налогових органов и 1дф раз в квартал здаётся Отвечала не Вам, не смогла правильно удалить вложение.Почему ви думаете, что после войни Европа будет продолжать пребивание по параграфу 24? И что будет разрешать воссоединение семей? 24 параграф придумані под українцеві так, чтоби сейчас по- бистрому решить проблему, а потом - тоже по- бистрому избавиться от "лишних" людей. Конечно, необходимих професіоналов оставят. Смотреть будут, в первую очередь на владение язиком и возможности самому обеспечить свою семью, не нагружая бюджет. И то,что наши " туристи" еще до поездки в Европу активно виспрашивают : " а что нам дадут?" и едут заведомо в регіони по- богаче( Боденское озеро и т.п.), потом может сиграть злую шутку. И получать там пособие, получать здесь пенсию/ зарплату- сейчас єто рроверяется на раз- два. Ми подписани на сотрудничество налогових органов и 1дф раз в квартал здаётся Wisznia2021 Повідомлень: 29 З нами з: 24.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 23:09 rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав. rjkz не пропадайте, Вас цікаво читати, у вас цікаві думки. Тут лунало багато про вік мігрантів в Сша. звичайно, що " чим раніше, тим краще", але яким Ви бачите вік, після якого - " вже не слід". Якщо взяти середньостатистичну людину: не бомж в Україні, але на потоках не сидів. Якщо у людини в кишені Макс 50-100 куе, є бажання вчитися, але часу вже не багато, англійська- А1. Тільки без " любви все возрасти покорни"😊. Сенс такої міграції, мабуть, нормальна страховка. Яка Ваша думка? І Автор777 десь пропав.

...

3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду идти в колледж. Вся жизнь впереди.

4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступления в колледж так и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.

5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти в колледж. .... ...3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду. Вся жизнь впереди.4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступлениятак и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти. ....

если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.



т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.



и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.

все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.

а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.



и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличается



а вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже. если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличаетсяа вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже. Shaman

Повідомлень: 1871 З нами з: 29.09.19 Подякував: 310 раз. Подякували: 646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 26272829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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