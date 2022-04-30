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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:16

  San написав:
  rjkz написав:

Это очень важная тема.
1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе.

А откуда такие данные про 20 лет?

If you claim benefits with fewer than 35 years of earnings, Social Security credits you with no income for each year up to 35. For example, if you worked for 30 years, there will be five zeroes in your benefit calculation. If you continue working, each year with earnings displaces a zero.

А минимум да, типа 10 лет (40 квартальных кредитов)


От работника SSA (Social Security Administration) NYC.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:24

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Кстати, с чем неоднократно приходилось сталкиваться.
В США на абсолютно разных уровнях, может кроме Конституции))), есть масса противоречаящих друг другу норм, законов и правил.
Начиная от перечня документов в банке и заканчивая федеральными законами.
Собственно, искусство адвоката состоит в том, чтобы довести до суда удобную его стороне логику трактования Закона. Суд-же берет на себя именно трактование закона в том числе, руководствуясь предложенным трактованием.
rjkz
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  #<1 ... 27282930
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