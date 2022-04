Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

Это очень важная тема.

1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе. Это очень важная тема.1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе.

А откуда такие данные про 20 лет?



If you claim benefits with fewer than 35 years of earnings, Social Security credits you with no income for each year up to 35. For example, if you worked for 30 years, there will be five zeroes in your benefit calculation. If you continue working, each year with earnings displaces a zero.



А минимум да, типа 10 лет (40 квартальных кредитов) А откуда такие данные про 20 лет?If you claim benefits with fewer than 35 years of earnings, Social Security credits you with no income for each year up to 35. For example, if you worked for 30 years, there will be five zeroes in your benefit calculation. If you continue working, each year with earnings displaces a zero.А минимум да, типа 10 лет (40 квартальных кредитов)



От работника SSA (Social Security Administration) NYC.

Кстати, с чем неоднократно приходилось сталкиваться.

В США на абсолютно разных уровнях, может кроме Конституции))), есть масса противоречаящих друг другу норм, законов и правил.

Начиная от перечня документов в банке и заканчивая федеральными законами.

Собственно, искусство адвоката состоит в том, чтобы довести до суда удобную его стороне логику трактования Закона. Суд-же берет на себя именно трактование закона в том числе, руководствуясь предложенным трактованием.

_hunter написав: phantom_systems написав: Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся.

Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?

-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.

Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать... Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...



Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.

Как раз "Баба Яга против".

Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено. Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.Как раз "Баба Яга против".Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено.

Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?..

3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду идти в колледж. Вся жизнь впереди.

4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступления в колледж так и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.

5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти в колледж. .... ...3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду. Вся жизнь впереди.4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступлениятак и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти. ....

если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.



т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.



и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.

все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.

а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.



и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличается



а вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже. если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличаетсяа вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже.



йоханыбабай!

Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:

бесплатную медицину подавай!

бесплатное образование!

Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.

Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.

Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.

Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.

Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения.

... йоханыбабай!Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:бесплатную медицину подавай!бесплатное образование!Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения....

давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыков

но есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле.



возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.



по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франции



по сути - то, что понаехи могут получить бесплатное образование - этого не знал. хотя скорей всего это не распространено, поскольку те, кто едут уже получили его - это разве что специально ехать с ребенком, который только закончил школу. а те понаехи, у кого нет высшего образования - оно им и не нужно



займ на образование - насколько доступен?

с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судился

но MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?

а без образования в эту сферу не возьмут, увы



второе - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.



как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыковно есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле.возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франциипо сути - то, что понаехи могут получить бесплатное образование - этого не знал. хотя скорей всего это не распространено, поскольку те, кто едут уже получили его - это разве что специально ехать с ребенком, который только закончил школу. а те понаехи, у кого нет высшего образования - оно им и не нужнозайм на образование - насколько доступен?с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судилсяно MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?а без образования в эту сферу не возьмут, увывторое - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали Shaman

