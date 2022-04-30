Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Суб 30 кві, 2022 08:36

rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: ...

3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду идти в колледж. Вся жизнь впереди.

4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступления в колледж так и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.

5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти в колледж. .... ...3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду. Вся жизнь впереди.4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступлениятак и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти. ....

если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.



т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.



и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.

все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.

а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.



и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличается



а вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже. если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличаетсяа вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже.



йоханыбабай!

Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:

бесплатную медицину подавай!

бесплатное образование!

Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.

Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.

Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.

Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.

Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения.

... йоханыбабай!Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:бесплатную медицину подавай!бесплатное образование!Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения....

давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыковно есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле.возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франциипо сути - то, что понаехи могут получить бесплатное образование - этого не знал. хотя скорей всего это не распространено, поскольку те, кто едут уже получили его - это разве что специально ехать с ребенком, который только закончил школу. а те понаехи, у кого нет высшего образования - оно им и не нужнозайм на образование - насколько доступен?с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судилсяно MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?а без образования в эту сферу не возьмут, увывторое - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали