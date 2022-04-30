Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 27282930 Додано: Суб 30 кві, 2022 06:16 San написав: rjkz написав:



Это очень важная тема.

1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе. Это очень важная тема.1. Чтобы иметь право на Social Security пенсию в США, надо иметь стаж налогоплачения 20 лет и более. Это с коэффициентом 1. Или не менее 10 лет с понижающим коэффициентом. В зачет идут годы с доходом 8 куе в год и более. Чем больше доход, тем больше отчисления, тем больше пенсия. Это самая базовая и самая небольшая пенсия. При назначении пенсии, в расчет берутся любые 3 (или 5, точно не помню) лет на выбор человека, но в стаж идут годы с доходом 8+ куе.

А откуда такие данные про 20 лет?



If you claim benefits with fewer than 35 years of earnings, Social Security credits you with no income for each year up to 35. For example, if you worked for 30 years, there will be five zeroes in your benefit calculation. If you continue working, each year with earnings displaces a zero.



А минимум да, типа 10 лет (40 квартальных кредитов) А откуда такие данные про 20 лет?If you claim benefits with fewer than 35 years of earnings, Social Security credits you with no income for each year up to 35. For example, if you worked for 30 years, there will be five zeroes in your benefit calculation. If you continue working, each year with earnings displaces a zero.А минимум да, типа 10 лет (40 квартальных кредитов)



От работника SSA (Social Security Administration) NYC. От работника SSA (Social Security Administration) NYC. rjkz

Повідомлень: 13020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6783 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 06:24 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Кстати, с чем неоднократно приходилось сталкиваться.

В США на абсолютно разных уровнях, может кроме Конституции))), есть масса противоречаящих друг другу норм, законов и правил.

Начиная от перечня документов в банке и заканчивая федеральными законами.

Собственно, искусство адвоката состоит в том, чтобы довести до суда удобную его стороне логику трактования Закона. Суд-же берет на себя именно трактование закона в том числе, руководствуясь предложенным трактованием. rjkz

Повідомлень: 13020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6783 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 07:31 rjkz написав: _hunter написав: phantom_systems написав: Вы какие-то странные вопросы задаёте. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся. Экономика уполовинилась за два месяца, это не должно способствовать миграции рабочей силы? Все политические препятствия так или иначе со временем обходятся.

Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?

-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.

Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать... Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...



Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.

Как раз "Баба Яга против".

Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено. Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.Как раз "Баба Яга против".Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено.

Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?.. Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?.. _hunter Повідомлень: 6703 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 08:36 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: ...

3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду идти в колледж. Вся жизнь впереди.

4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступления в колледж так и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.

5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти в колледж. .... ...3. 20-25 лет - отличный возраст, чтобы по приезду. Вся жизнь впереди.4. 25-35 лет - можно стартовать как с поступлениятак и с работы. Естественно, получив местное образование, перспективы намного шире.5. 35-45 лет - надо уже хорошо думать или есть смысл идти. ....

если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.



т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.



и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.

все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.

а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.



и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличается



а вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже. если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличаетсяа вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже.



йоханыбабай!

Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:

бесплатную медицину подавай!

бесплатное образование!

Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.

Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.

Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.

Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.

Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения.

... йоханыбабай!Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:бесплатную медицину подавай!бесплатное образование!Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения....

давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыков

но есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле.



возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.



по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франции



по сути - то, что понаехи могут получить бесплатное образование - этого не знал. хотя скорей всего это не распространено, поскольку те, кто едут уже получили его - это разве что специально ехать с ребенком, который только закончил школу. а те понаехи, у кого нет высшего образования - оно им и не нужно



займ на образование - насколько доступен?

с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судился

но MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?

а без образования в эту сферу не возьмут, увы



второе - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.



как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыковно есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле.возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франциипо сути - то, что понаехи могут получить бесплатное образование - этого не знал. хотя скорей всего это не распространено, поскольку те, кто едут уже получили его - это разве что специально ехать с ребенком, который только закончил школу. а те понаехи, у кого нет высшего образования - оно им и не нужнозайм на образование - насколько доступен?с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судилсяно MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?а без образования в эту сферу не возьмут, увывторое - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали Shaman

Повідомлень: 1884 З нами з: 29.09.19 Подякував: 310 раз. Подякували: 646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 12:23 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко rjkz написав: Кстати, с чем неоднократно приходилось сталкиваться.

В США на абсолютно разных уровнях, может кроме Конституции))), есть масса противоречаящих друг другу норм, законов и правил.

Начиная от перечня документов в банке и заканчивая федеральными законами.

Собственно, искусство адвоката состоит в том, чтобы довести до суда удобную его стороне логику трактования Закона. Суд-же берет на себя именно трактование закона в том числе, руководствуясь предложенным трактованием. Оце ви зараз попустили їх правову систему Оце ви зараз попустили їх правову систему Faceless

Модератор Повідомлень: 31387 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1332 раз. Подякували: 7511 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 12:27 Faceless написав: rjkz написав: Кстати, с чем неоднократно приходилось сталкиваться.

В США на абсолютно разных уровнях, может кроме Конституции))), есть масса противоречаящих друг другу норм, законов и правил.

Начиная от перечня документов в банке и заканчивая федеральными законами.

Собственно, искусство адвоката состоит в том, чтобы довести до суда удобную его стороне логику трактования Закона. Суд-же берет на себя именно трактование закона в том числе, руководствуясь предложенным трактованием. Оце ви зараз попустили їх правову систему Оце ви зараз попустили їх правову систему

я думаю, имеется ввиду, что в разных штатах - совершенно разное законодательство. а вот гармонизация законов штата и федеральных - я думаю там все намного лучше либо есть приоритет.



также там прецедентное право - поэтому если когда-то было вынесено решение в похожей ситуации, то на это можно ссылаться - а вот разбираться во всех этих решениях - та еще задача я думаю, имеется ввиду, что в разных штатах - совершенно разное законодательство. а вот гармонизация законов штата и федеральных - я думаю там все намного лучше либо есть приоритет.также там прецедентное право - поэтому если когда-то было вынесено решение в похожей ситуации, то на это можно ссылаться - а вот разбираться во всех этих решениях - та еще задача Shaman

Повідомлень: 1884 З нами з: 29.09.19 Подякував: 310 раз. Подякували: 646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 15:49 _hunter написав: rjkz написав: _hunter написав: Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?

-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.

Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать... Т.е. неприятно, когда туда-сюда по темам прыгают, да?-- _во время войны_ -- уполовинилась. Как будет после войны -- нужно будет смотреть: там халявные лярды валюты на восстановление в том числе и экономики обещают.Т.е. зраду "все пропало" -- лучше до конца войны придержать...



Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.

Как раз "Баба Яга против".

Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено. Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.Как раз "Баба Яга против".Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено.

Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?.. Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?..



Вы написали о каком-то своем знакомом.

Это ведь не знакомый пишет?

Ваш личный опыт имеется?



Если вы это упоминали, а я пропустил, не сочтите за труд продублировать. Вы написали о каком-то своем знакомом.Это ведь не знакомый пишет?Вашопыт имеется?Если вы это упоминали, а я пропустил, не сочтите за труд продублировать. rjkz

Повідомлень: 13020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6783 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 18:38 rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:

Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.

Как раз "Баба Яга против".

Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено. Вы знаете, Ваша позиция и вправду удивляет.Как раз "Баба Яга против".Чтобы мы понимали степень Вашей компетенции, дайте нам намек на богатство Вашего опыта по теме ветки. Будьте так любезны, ибо пока кроме огульного охаивания, никакого конструктива по теме ветки не замечено.

Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?.. Я же лично Вам несколькими днями ранее ровно на такой же вопрос и о богатстве опыта по теме ветки писал. И прямо в том же ответе и на Главный Вопрос Ветки (Где в мире комфортно) ответ дал... Снова написать?..



Вы написали о каком-то своем знакомом.

Это ведь не знакомый пишет?

Ваш личный опыт имеется?



Если вы это упоминали, а я пропустил, не сочтите за труд продублировать. Вы написали о каком-то своем знакомом.Это ведь не знакомый пишет?Вашопыт имеется?Если вы это упоминали, а я пропустил, не сочтите за труд продублировать.

И снова из вас важные детали не после первого сообщения появляются -- про личный -- ни слова не было...

А обязательно самому пробовать халапеньо, чтобы узнать, что он острый? -- или, может, достаточно Сковилла спросить? И снова из вас важные детали не после первого сообщения появляются-- про-- ни слова не было...А обязательно самому пробовать халапеньо, чтобы узнать, что он острый? -- или, может, достаточно Сковилла спросить? _hunter Повідомлень: 6703 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 кві, 2022 22:21 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.



т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.



и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.

все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.

а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.



и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличается



а вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже. если мы говорим об Америке, какой колледж? там все платно. и сами американцы-родители начинают собирать деньги на колледж заранее.т.е. вариант обучения в Америке для обычного приезжего не канает.и в целом еще есть такой момент, который неявно проходит сквозь сообщения.все зависит от того, ты грубо говоря работаешь руками или головой. для тех, кто работает руками - слесари, водители, сиделки, etc - работать по профилю не проблема.а вот если ты бухгалтер, юрист, преподаватель, врач, начинающий ученый - то чтобы начать работать по профилю нужен тот же пресловутый колледж - а это деньги и время, которых у приезжих просто не будет. а идти работать руками - вопрос даже не в гоноре, а как бы сказать - работать головой все-таки интересней и продвинутей. профи ИТшники как раз работать могут, им проще.и еще пузырь цен на недвигу в Америке тоже надут - соотношение зп-цена недвиги в 90х годах и сейчас, даже в 2000х годах и сейчас - сильно отличаетсяа вот как десантировать ребенка заграницу - вот это можно обсудить, что и сделаем чуть позже.



йоханыбабай!

Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:

бесплатную медицину подавай!

бесплатное образование!

Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.

Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.

Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.

Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.

Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения.

... йоханыбабай!Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:бесплатную медицину подавай!бесплатное образование!Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения....

давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыков

но есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле. давайте строить цивилизованную дискуссию, без навешивания ярлыковно есть реальные сложности, которые не надо отрицать, чтобы люди, которые собрались ехать понимали, как это будет на самом деле.



Ок, давайте. Прощу прощения.

Сложности есть всегда и везде, если человек что-то меняет в своей жизни.

Может быть, мне несколько трудно понять стремление окружающих избегать трудносьтей, ибо я стараюсь себя все время выталкивать из зоны комфорта. Как только попадаю в зону комфорта, начинает казаться, что жизнь остановилась, нет развития, нет новых впечатлений. Многие довольствуются спокойствием.

Поэтому ДА! - сложности есть всегда и почти на какждом шагу. Все они вполне преодолимы. Переезд на значительное время в другую страну - это не тур олл-инклюзив в Турцию (привезли-накормили-поселили-убрали-развлекли-попку вытерли-вывезли обратно) надо и головой поработать и побегать и пособирать информацию (стресс-стресс-стресс). Туризм-же тоже разный бывает - что общего между туристом в 5 звездочном резорте и альпинистом на Джомалунгме? Только то, что ни тот ни другой не дома.



возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.

Да, опять, где-то мой "косяк" в неучете устоявшихся шаблонов поведения окружающих. Для меня нормально менять сферы деятельности после упирания в "потолок". Если надо - работаю головой, надо - могу руками. Работа для меня - не самоцель, карьера в принципе не интересует. Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.

При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.

Да, тот узист был врачем. Другая моя знакомая была врачем в Украине и приложила много сил, чтобы быть врачем в США. Третья моя знакомая была и остается врачем-кардиологом в Украине. В 2015 году ее зарплата в киевской райполиклиннике составила 60 (шестьдесят) долларов США в месяц. Кардиолог в США - это ОТ 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов в год. Деньги - это не главное в жизни, но во-первых они дают возможность достигать главного, а во-вторых - это то, ради чего люди работают. Не ради карьеры. Карьеру строят, чтобы зарабатывать больше денег. Поэтому интересный вопрос, кто более успещен - американский сантехник с 80 долларами в час или киевский условный "белый воротничок" с 3 куе в месяц (что для Киева очень неплохо и к этому надо долго идти и не так много в %% людей в Украине имеют такой доход).



по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франции

Да, про Германию знаю, образование на немецком бесплатно для всех.

С чем это связано - не знаю. Какие-то пережитки социализма.

По сути за него кто-то платит - оно не имеет нулевой себестоимости.

Почему, оно должно быть бесплатным, для того кто учится?



по сути - то, что понаехи могут получить бесплатное образование - этого не знал. хотя скорей всего это не распространено, поскольку те, кто едут уже получили его - это разве что специально ехать с ребенком, который только закончил школу. а те понаехи, у кого нет высшего образования - оно им и не нужно

Нет, это можно расчитано скорей на взрослых, не имеющих послешкольного образования как часть помощи в адаптации. На практике, те, кто знает об этой опции не декларируют о имеющемся образовании, чтобы получить возможность бесплатно учиться. Но тут есть нюанс - если у тебя есть "вышка" украинская, то учиться можно 2 года, перезасчитав крЕдиты, если нет, то учиться надо будет 4 года. Каждый год учебы - это негод работы, а это большие деньги. Выгодней работать.





с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судился

но MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?

а без образования в эту сферу не возьмут, увы



второе - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.



как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали займ на образование - насколько доступен?с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судилсяно MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?а без образования в эту сферу не возьмут, увывторое - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали



1. Насчет того, как легко получить лон на обучение - не скажу. Знаю, что сами учебные заведения это кредитуют. То есть в банк идти не надо. Как это зависит от возраста - тоже не скажу, единственное что - никто не скажет, что не даст кредит из-за возраста.

Что еще, как-то заходил на сайт Бруклинского технологического колледжа, уже не помню какую ставил специальность, но там есть калькулятор, учитывающий доход.

В общем, кажется ноль там не дало ставить, в при минимуме компенсация была выще стоимости учебы. Дальше не пробовал, потому не могу сказать как дальше дело идет. В принципе, кредитные деньги в США даются очень легко. Если есть необходимый набор документов. Есть даже такое высказывание, что в НЙ легче купить в мортгидж жилье, чем снять в рент.

Естественно, вопрос получения кредита распространяется на людей, имеющих ССН. Как его получить - это уже вопрос того образа, которым человек оказался в США.

Уже писал - аккаунтент должен иметь образование 35 в час на старт, 50 - с хорошим опытом. Непосредственно у бухгалтеров зарплата не большая. Не знаю почему. Буккипер - или без образования с 15 в час и просто набором опыта или через курсы 4-6 месяцев, 4-4,5 куе стоят и тогда от 20 в час.

В банках рядовые сотрудники получают очень немного - 20-22 в час.

Попасть в банк работать можно не только через колледжное образование, но и имея опыт работы кассиром (например в магазине) от 3-х лет. Насколько эта схема рабочая - не знаю. Просто слышал об этом.

По страховке уже писал - или у тебя есть деньги и ты покупаешь или если нет, то дадут медикейд. Естественно, это не с турвизой, а для легальных резидентов, но это другая история как им стать. Ок, давайте. Прощу прощения.Сложности есть всегда и везде, если человек что-то меняет в своей жизни.Может быть, мне несколько трудно понять стремление окружающих избегать трудносьтей, ибо я стараюсь себя все время выталкивать из зоны комфорта. Как только попадаю в зону комфорта, начинает казаться, что жизнь остановилась, нет развития, нет новых впечатлений. Многие довольствуются спокойствием.Поэтому ДА! - сложности есть всегда и почти на какждом шагу. Все они вполне преодолимы. Переезд на значительное время в другую страну - это не тур олл-инклюзив в Турцию (привезли-накормили-поселили-убрали-развлекли-попку вытерли-вывезли обратно) надо и головой поработать и побегать и пособирать информацию (стресс-стресс-стресс). Туризм-же тоже разный бывает - что общего между туристом в 5 звездочном резорте и альпинистом на Джомалунгме? Только то, что ни тот ни другой не дома.Да, опять, где-то мой "косяк" в неучете устоявшихся шаблонов поведения окружающих. Для меня нормально менять сферы деятельности после упирания в "потолок". Если надо - работаю головой, надо - могу руками. Работа для меня - не самоцель, карьера в принципе не интересует. Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.Да, тот узист был врачем. Другая моя знакомая была врачем в Украине и приложила много сил, чтобы быть врачем в США. Третья моя знакомая была и остается врачем-кардиологом в Украине. В 2015 году ее зарплата в киевской райполиклиннике составила 60 (шестьдесят) долларов США в месяц. Кардиолог в США - это ОТ 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов в год. Деньги - это не главное в жизни, но во-первых они дают возможность достигать главного, а во-вторых - это то, ради чего люди работают. Не ради карьеры. Карьеру строят, чтобы зарабатывать больше денег. Поэтому интересный вопрос, кто более успещен - американский сантехник с 80 долларами в час или киевский условный "белый воротничок" с 3 куе в месяц (что для Киева очень неплохо и к этому надо долго идти и не так много в %% людей в Украине имеют такой доход).Да, про Германию знаю, образование на немецком бесплатно для всех.С чем это связано - не знаю. Какие-то пережитки социализма.По сути за него кто-то платит - оно не имеет нулевой себестоимости.Почему, оно должно быть бесплатным, для того кто учится?Нет, это можно расчитано скорей на взрослых, не имеющих послешкольного образования как часть помощи в адаптации. На практике, те, кто знает об этой опции не декларируют о имеющемся образовании, чтобы получить возможность бесплатно учиться. Но тут есть нюанс - если у тебя есть "вышка" украинская, то учиться можно 2 года, перезасчитав крЕдиты, если нет, то учиться надо будет 4 года. Каждый год учебы - это негод работы, а это большие деньги. Выгодней работать.1. Насчет того, как легко получить лон на обучение - не скажу. Знаю, что сами учебные заведения это кредитуют. То есть в банк идти не надо. Как это зависит от возраста - тоже не скажу, единственное что - никто не скажет, что не даст кредит из-за возраста.Что еще, как-то заходил на сайт Бруклинского технологического колледжа, уже не помню какую ставил специальность, но там есть калькулятор, учитывающий доход.В общем, кажется ноль там не дало ставить, в при минимуме компенсация была выще стоимости учебы. Дальше не пробовал, потому не могу сказать как дальше дело идет. В принципе, кредитные деньги в США даются очень легко. Если есть необходимый набор документов. Есть даже такое высказывание, что в НЙ легче купить в мортгидж жилье, чем снять в рент.Естественно, вопрос получения кредита распространяется на людей, имеющих ССН. Как его получить - это уже вопрос того образа, которым человек оказался в США.Уже писал - аккаунтент должен иметь образование 35 в час на старт, 50 - с хорошим опытом. Непосредственно у бухгалтеров зарплата не большая. Не знаю почему. Буккипер - или без образования с 15 в час и просто набором опыта или через курсы 4-6 месяцев, 4-4,5 куе стоят и тогда от 20 в час.В банках рядовые сотрудники получают очень немного - 20-22 в час.Попасть в банк работать можно не только через колледжное образование, но и имея опыт работы кассиром (например в магазине) от 3-х лет. Насколько эта схема рабочая - не знаю. Просто слышал об этом.По страховке уже писал - или у тебя есть деньги и ты покупаешь или если нет, то дадут медикейд. Естественно, это не с турвизой, а для легальных резидентов, но это другая история как им стать. rjkz

Повідомлень: 13020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6783 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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