Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 28293031 Додано: Нед 01 тра, 2022 07:37 rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав: И снова из вас важные детали не после первого сообщения появляются -- про личный -- ни слова не было...

А обязательно самому пробовать халапеньо, чтобы узнать, что он острый? -- или, может, достаточно Сковилла спросить? И снова из вас важные детали не после первого сообщения появляются-- про-- ни слова не было...А обязательно самому пробовать халапеньо, чтобы узнать, что он острый? -- или, может, достаточно Сковилла спросить?



Ок, я понял.

Зачем есть устрицы? Зачем есть устрицы?

Не похоже: более подходящий посыл "не всегда стоит _лично_ проверять правду ли говорят о ночной жизни троещенских гопников"...



Вы, кстати _лично_ в скольких странах из моего списка хотя бы до ВНЖ прожили? -- а то как-то огульно Штаты продвигаете, напрочь игнорируя существование остальных стран... Не похоже: более подходящий посыл "не всегда стоит _лично_ проверять правду ли говорят о ночной жизни троещенских гопников"...Вы, кстати _лично_ в скольких странах из моего списка хотя бы до ВНЖ прожили? -- а то как-то огульно Штаты продвигаете, напрочь игнорируя существование остальных стран... _hunter Повідомлень: 6709 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 08:49 rjkz написав: rjkz написав: йоханыбабай!

Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:

бесплатную медицину подавай!

бесплатное образование!

Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.

Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.

Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.

Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.

Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения.

... йоханыбабай!Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:бесплатную медицину подавай!бесплатное образование!Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения....

Shaman написав: возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение. возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.

Да, опять, где-то мой "косяк" в неучете устоявшихся шаблонов поведения окружающих. Для меня нормально менять сферы деятельности после упирания в "потолок". Если надо - работаю головой, надо - могу руками. Работа для меня - не самоцель, карьера в принципе не интересует. Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.

При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.

Да, тот узист был врачем. Другая моя знакомая была врачем в Украине и приложила много сил, чтобы быть врачем в США. Третья моя знакомая была и остается врачем-кардиологом в Украине. В 2015 году ее зарплата в киевской райполиклиннике составила 60 (шестьдесят) долларов США в месяц. Кардиолог в США - это ОТ 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов в год. Деньги - это не главное в жизни, но во-первых они дают возможность достигать главного, а во-вторых - это то, ради чего люди работают. Не ради карьеры. Карьеру строят, чтобы зарабатывать больше денег. Поэтому интересный вопрос, кто более успещен - американский сантехник с 80 долларами в час или киевский условный "белый воротничок" с 3 куе в месяц (что для Киева очень неплохо и к этому надо долго идти и не так много в %% людей в Украине имеют такой доход).

Да, опять, где-то мой "косяк" в неучете устоявшихся шаблонов поведения окружающих. Для меня нормально менять сферы деятельности после упирания в "потолок". Если надо - работаю головой, надо - могу руками. Работа для меня - не самоцель, карьера в принципе не интересует. Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.Да, тот узист был врачем. Другая моя знакомая была врачем в Украине и приложила много сил, чтобы быть врачем в США. Третья моя знакомая была и остается врачем-кардиологом в Украине. В 2015 году ее зарплата в киевской райполиклиннике составила 60 (шестьдесят) долларов США в месяц. Кардиолог в США - это ОТ 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов в год. Деньги - это не главное в жизни, но во-первых они дают возможность достигать главного, а во-вторых - это то, ради чего люди работают. Не ради карьеры. Карьеру строят, чтобы зарабатывать больше денег. Поэтому интересный вопрос, кто более успещен - американский сантехник с 80 долларами в час или киевский условный "белый воротничок" с 3 куе в месяц (что для Киева очень неплохо и к этому надо долго идти и не так много в %% людей в Украине имеют такой доход).

одно маленькое уточнение. карьера не самоцель, а следствие того, что эффективно занимаешься интересным делом.



пример замдиректора агентства - вообще неудачен. если человек профи в своем, то а) - он далеко не первый на вылет, б) всегда может реализовать себя в другом месте. если человек, как Вы пишите остался без всего после увольнения, - то скорей всего на свое предыдущее место попал случайно.



3-4 куе в Киеве - это тот минимум, с какого начинается целевая аудитория - это профи, который реализовался в своем направлении или владелец небольшого бизнеса. может быть и выше, точнее часто есть и выше.



да - % людей относительно невелик. с другой стороны, если почитать форум это прям минимум, который надо иметь, чтобы оперировать суммами/квартирами, которые декларируются на форуме на самом деле должно быть больше



а врачи неудачный пример. во-первых, наши врачи живут не на зп. В Киеве хирурги не хотят идти работать на 2 куе, например. Во-вторых, стать врачем-кардиологом для понаеха в США - я так понимаю это impossible. исключения наверное есть, но только подтверждающие правило - и это занимает десятилетия (к вопросу о возрасте)

rjkz написав: Shaman написав: займ на образование - насколько доступен?

с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судился

но MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?

а без образования в эту сферу не возьмут, увы



второе - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.



как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали займ на образование - насколько доступен?с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судилсяно MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?а без образования в эту сферу не возьмут, увывторое - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали

...

Уже писал - аккаунтент должен иметь образование 35 в час на старт, 50 - с хорошим опытом. Непосредственно у бухгалтеров зарплата не большая. Не знаю почему. Буккипер - или без образования с 15 в час и просто набором опыта или через курсы 4-6 месяцев, 4-4,5 куе стоят и тогда от 20 в час.

В банках рядовые сотрудники получают очень немного - 20-22 в час.

Попасть в банк работать можно не только через колледжное образование, но и имея опыт работы кассиром (например в магазине) от 3-х лет. Насколько эта схема рабочая - не знаю. Просто слышал об этом.

...Уже писал - аккаунтент должен иметь образование 35 в час на старт, 50 - с хорошим опытом. Непосредственно у бухгалтеров зарплата не большая. Не знаю почему. Буккипер - или без образования с 15 в час и просто набором опыта или через курсы 4-6 месяцев, 4-4,5 куе стоят и тогда от 20 в час.В банках рядовые сотрудники получают очень немного - 20-22 в час.Попасть в банк работать можно не только через колледжное образование, но и имея опыт работы кассиром (например в магазине) от 3-х лет. Насколько эта схема рабочая - не знаю. Просто слышал об этом.

т.е. с финансово-экономико-бухгалтерским опытом будут сложности, точнее надо однозначно менять профиль одно маленькое уточнение. карьера не самоцель, а следствие того, что эффективно занимаешься интересным делом.пример замдиректора агентства - вообще неудачен. если человек профи в своем, то а) - он далеко не первый на вылет, б) всегда может реализовать себя в другом месте. если человек, как Вы пишите остался без всего после увольнения, - то скорей всего на свое предыдущее место попал случайно.3-4 куе в Киеве - это тот минимум, с какого начинается целевая аудитория - это профи, который реализовался в своем направлении или владелец небольшого бизнеса. может быть и выше, точнее часто есть и выше.да - % людей относительно невелик. с другой стороны, если почитать форум это прям минимум, который надо иметь, чтобы оперировать суммами/квартирами, которые декларируются на форумена самом деле должно быть большеа врачи неудачный пример. во-первых, наши врачи живут не на зп. В Киеве хирурги не хотят идти работать на 2 куе, например. Во-вторых, стать врачем-кардиологом для понаеха в США - я так понимаю это impossible. исключения наверное есть, но только подтверждающие правило - и это занимает десятилетия (к вопросу о возрасте)т.е. с финансово-экономико-бухгалтерским опытом будут сложности, точнее надо однозначно менять профиль Shaman

Повідомлень: 1889 З нами з: 29.09.19 Подякував: 311 раз. Подякували: 646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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