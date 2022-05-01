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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:37
rjkz написав:
Ок, я понял.
_hunter написав: rjkz написав:
И снова из вас важные детали не после первого сообщения появляются
-- про личный
-- ни слова не было...
А обязательно самому пробовать халапеньо, чтобы узнать, что он острый? -- или, может, достаточно Сковилла спросить?
Зачем есть устрицы?
Не похоже: более подходящий посыл "не всегда стоит _лично_ проверять правду ли говорят о ночной жизни троещенских гопников"...
Вы, кстати _лично_ в скольких странах из моего списка хотя бы до ВНЖ прожили? -- а то как-то огульно Штаты продвигаете, напрочь игнорируя существование остальных стран...
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Додано: Нед 01 тра, 2022 08:49
rjkz написав: rjkz написав:
йоханыбабай!
Вроде ссср сдох давно, а все никак успокоится народ не может:
бесплатную медицину подавай!
бесплатное образование!
Получить в США послешкольное образование, являясь бедным легальным понаехом по эмиграционной визе можно 1 раз. Вернее, за это заплатит государство. Надо подать аппликейшн в нужное место. Специально не интересовался, но точно знаю что есть, знаю куда обратиться чтобы получить. Это для тех, у кого никогда не было послешкольного образования. В связи с чем, многие скрывают, что что-то закончили в своей стране. Этим 1 разом может быть и колледж и могут быть курсы.
Я не считаю что это правильно, хотя знаю людей, которые получили хорошее образование забезденьги и сразу после этого получили отличную работу. И учеба в колледже хорошо импрувит Инглиш.
Получить образование и заплатить - это нормально. Тем более, когда это может быть в лон и когда в шею с выплатами никто не гонит.
Да, студенческий долг будет висеть до полной выплаты. Даже бэнкропси не снимает студ долг. Но это очень хорощий путь влиться в американское ( и не только) общество и быть востребованным для работы не только (не столько) руками, но и головой.
Американские молодые люди, даже зачастую (не все,конечно) дети богатых родителей, работают во время учебы в колледже/университете. И на свои расходы и на выплату по образованию. Другие отношения.
...
Shaman написав:
возможно я рассматриваю эмиграцию с позиции достаточно узкого круга людей, но другие форумчане тоже спрашивают именно об этом - а именно, люди которые работают головой, зарабатывают достаточно неплохие деньги, но работать по профессии в эмиграции будет проблематично сразу и даже спустя некоторое время. врач, который работает оператором УЗИ, - яркое тому подтверждение.
Да, опять, где-то мой "косяк" в неучете устоявшихся шаблонов поведения окружающих. Для меня нормально менять сферы деятельности после упирания в "потолок". Если надо - работаю головой, надо - могу руками. Работа для меня - не самоцель, карьера в принципе не интересует. Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.
При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.
Да, тот узист был врачем. Другая моя знакомая была врачем в Украине и приложила много сил, чтобы быть врачем в США. Третья моя знакомая была и остается врачем-кардиологом в Украине. В 2015 году ее зарплата в киевской райполиклиннике составила 60 (шестьдесят) долларов США в месяц. Кардиолог в США - это ОТ 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов в год. Деньги - это не главное в жизни, но во-первых они дают возможность достигать главного, а во-вторых - это то, ради чего люди работают. Не ради карьеры. Карьеру строят, чтобы зарабатывать больше денег. Поэтому интересный вопрос, кто более успещен - американский сантехник с 80 долларами в час или киевский условный "белый воротничок" с 3 куе в месяц (что для Киева очень неплохо и к этому надо долго идти и не так много в %% людей в Украине имеют такой доход).
одно маленькое уточнение. карьера не самоцель, а следствие того, что эффективно занимаешься интересным делом.
пример замдиректора агентства - вообще неудачен. если человек профи в своем, то а) - он далеко не первый на вылет, б) всегда может реализовать себя в другом месте. если человек, как Вы пишите остался без всего после увольнения, - то скорей всего на свое предыдущее место попал случайно.
3-4 куе в Киеве - это тот минимум, с какого начинается целевая аудитория - это профи, который реализовался в своем направлении или владелец небольшого бизнеса. может быть и выше, точнее часто есть и выше.
да - % людей относительно невелик. с другой стороны, если почитать форум это прям минимум, который надо иметь, чтобы оперировать суммами/квартирами, которые декларируются на форуме
на самом деле должно быть больше
а врачи неудачный пример. во-первых, наши врачи живут не на зп. В Киеве хирурги не хотят идти работать на 2 куе, например. Во-вторых, стать врачем-кардиологом для понаеха в США - я так понимаю это impossible. исключения наверное есть, но только подтверждающие правило - и это занимает десятилетия (к вопросу о возрасте)
rjkz написав: Shaman написав:
займ на образование - насколько доступен?
с чем сталкивался я - если сдаешь экзамен в ВУЗ на MBA - кредит почти что автоматом получаешь. через 2 года выпускаешься с кредитом 150 куе и идешь работать со стартом 10 куе в месяц - в принципе рабочая схема. хотя была инфо, что в последнее время схема начала ломаться - т.е. люди MBA получили с кредитом, а на работу устроиться не могли - кто-то даже судился
но MBA - это частный случай. а получить займ в 100куе и стартовать с ??? - сколько получает начинающий бухгалтер или сотрудник в банке?
а без образования в эту сферу не возьмут, увы
второе - если идти по пути, который я обозначил - это все-таки до 30 лет условно. после 40 ИМХО, вы уже не успеете дорасти до нужного уровня, упретесь в какой-то потолок. но в рассматриваемом примере может оказаться, что это уровень примерно такой же, как был здесь или даже ниже. имеет смысл, если это делается ради детей - у детей конечно трамплин будет получше. а чудеса медицины все-таки доступны при хорошей страховке, которая стоит хороших денег - до такого уровня не так просто дорасти.
как пример, на том же MBA рассказывают, что получать MBA по приведенной выше схеме имеет смысл до тех же 30 лет. потом эти 2 года потерь - 150 куе плюс кредит 150 куе - не окупятся. после 30 надо искать другие способы повышения образования - они есть. это все сами американцы и посчитали
...
Уже писал - аккаунтент должен иметь образование 35 в час на старт, 50 - с хорошим опытом. Непосредственно у бухгалтеров зарплата не большая. Не знаю почему. Буккипер - или без образования с 15 в час и просто набором опыта или через курсы 4-6 месяцев, 4-4,5 куе стоят и тогда от 20 в час.
В банках рядовые сотрудники получают очень немного - 20-22 в час.
Попасть в банк работать можно не только через колледжное образование, но и имея опыт работы кассиром (например в магазине) от 3-х лет. Насколько эта схема рабочая - не знаю. Просто слышал об этом.
т.е. с финансово-экономико-бухгалтерским опытом будут сложности, точнее надо однозначно менять профиль
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