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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:34
rjkz написав:
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Shaman написав:
по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франции
Да, про Германию знаю, образование на немецком бесплатно для всех.
С чем это связано - не знаю. Какие-то пережитки социализма.
По сути за него кто-то платит - оно не имеет нулевой себестоимости.
Почему, оно должно быть бесплатным, для того кто учится?
возможная причина - привлечение мозгов.
вылет половины студентов после 1 курса - это норм.
а если ты в состоянии окончить немецкий ВУЗ, то немцы логично считают, что будет неплохо, если такие выпускники останутся в Германии.
и еще - не дает покоя ваш нью-йорский сантехник с зп 80 дол с час (или более 10куе в месяц) - есть какой-то подвох.
либо это плата за те часы, когда он реально работает - т.е. это далеко не 160 часов в месяц, либо это расценки для клиента, а сам сантехник получает меньше, либо получить лицензию реально сложно - иначе бы стояла очередь на такую работу.
но это так, поговорить
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Shaman
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Додано: Нед 01 тра, 2022 21:48
Сантехник без лицензии в США 40 в час, с лицензией (ее можно получить после 10 лет опыта) 80 в час. Официально на чек, фуллтайм. 40 часов в неделю.
Точка.
Так, ребята.
Я немного подутомился.
Я выкладываю простыни ликбеза не для того, чтобы доказывать каждую букву и каждую запятую. в ответ имея "фигня-фигня, не может быть". Есть сомнения - гугл в помощь для перепроверки.
Откровенно, говоря, надеялся встретить "братьев по разуму" для равноценного общения, а не доказывать что-то кому-то.
Я никому ничего не продаю.
Никого ни в чем не собираюсь убеждать.
Не занимаюсь рекламой чего-бы то ни было.
Не представляю интересы кого-бы то ни было.
Я никому ничего не должен и никому ничем не обязан.
Вся информация, которую я даю тут либо была мной получена непосредственно (в том числе годами жизни в США), либо от людей, которые в США многие годы.
Если-бы кто-то пожил в США хоть несколько месяцев, то знал-бы как тяжело вытянуть инфу из местных. Я ее даю нашару, но она никому очевидно не нужна.
Предыдущими постами на этой ветке, надеюсь, создал понимание о некоторой информированности. Буду сюда поглядывать, если появится тут кто-то с кем интересно общаться - вернусь.
Пока не интересно.
Пока.
ЗЫ: Ту модераторам.
Мои посты, относящиеся к этой ветке, которыми я буду теперь опять "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал и аренду (которую тоже я стартовал) прошу сюда не переносить. Или оставляейте или просто сносите нафиг.
Не пощла эта ветка.
Через пару недель эта ветка уйдет из обсуждения и умрет.
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rjkz
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:34
rjkz написав:
Сантехник без лицензии в США 40 в час, с лицензией (ее можно получить после 10 лет опыта) 80 в час. Официально на чек, фуллтайм. 40 часов в неделю.
Точка.
Так, ребята.Я немного подутомился.
Я выкладываю простыни ликбеза не для того, чтобы доказывать каждую букву и каждую запятую. в ответ имея "фигня-фигня, не может быть". Есть сомнения - гугл в помощь для перепроверки.
Откровенно, говоря, надеялся встретить "братьев по разуму" для равноценного общения, а не доказывать что-то кому-то.
Я никому ничего не продаю.
Никого ни в чем не собираюсь убеждать.
Не занимаюсь рекламой чего-бы то ни было.
Не представляю интересы кого-бы то ни было.
Я никому ничего не должен и никому ничем не обязан.
Вся информация, которую я даю тут либо была мной получена непосредственно (в том числе годами жизни в США), либо от людей, которые в США многие годы.
Если-бы кто-то пожил в США хоть несколько месяцев, то знал-бы как тяжело вытянуть инфу из местных. Я ее даю нашару, но она никому очевидно не нужна.
Предыдущими постами на этой ветке, надеюсь, создал понимание о некоторой информированности. Буду сюда поглядывать, если появится тут кто-то с кем интересно общаться - вернусь.
Пока не интересно.
Пока.
ЗЫ: Ту модераторам.
Мои посты, относящиеся к этой ветке, которыми я буду теперь опять "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал и аренду (которую тоже я стартовал) прошу сюда не переносить. Или оставляейте или просто сносите нафиг.
Не пощла эта ветка.
Через пару недель эта ветка уйдет из обсуждения и умрет.
ну что Вы так сразу - я устал, я уходу.
просто так получилось, что вы слишком красиво рассказываете, Вам начали приводить контраргументы, что не все так радужно.
если задел сантехник за 80 баксов, беру назад - реально интересно было
на самом деле по-разному. у меня цели уехать нет, поэтому больше читаю для общего понимания. дети - возможно, но тут возвращаемся, что надо тогда сразу после получения высшего образования пытаться уехать.
в общем, чем раньше это начать, тем больше шансов на успех. в возрасте уезжать - только ради детей, уровень жизни будет уже далеко не тот. опять же, как живут в Америке те, у кого нет недвиги, и кто не заработал пенсию - в первую очередь - где? понятно, что когда работаешь, можно снимать - а на пенсии - уже не получится.
и да есть такое мнение - если есть мозги и некоторый уровень пробиваемости, то подняться здесь даже проще, чем на Западе - там все размеренно, здесь окон и окошек побольше - такое мнение тоже один раз слышал
а вот истории об эмиграции было бы интересно почитать. без техн деталей, только с важными нюансами. но кто их напишет? думаю, одна из причин - что возникает много проблем, которые люди не хотят описывать
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Shaman
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