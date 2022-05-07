Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 28293031 Додано: Нед 01 тра, 2022 15:34 rjkz написав: ...

Shaman написав: по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франции по поводу образования - а вот в Европе высшее образование бесплатное - хоть в Германии, хоть во Франции

Да, про Германию знаю, образование на немецком бесплатно для всех.

С чем это связано - не знаю. Какие-то пережитки социализма.

По сути за него кто-то платит - оно не имеет нулевой себестоимости.

Почему, оно должно быть бесплатным, для того кто учится?

...Да, про Германию знаю, образование на немецком бесплатно для всех.С чем это связано - не знаю. Какие-то пережитки социализма.По сути за него кто-то платит - оно не имеет нулевой себестоимости.Почему, оно должно быть бесплатным, для того кто учится?

возможная причина - привлечение мозгов.

вылет половины студентов после 1 курса - это норм.



а если ты в состоянии окончить немецкий ВУЗ, то немцы логично считают, что будет неплохо, если такие выпускники останутся в Германии.



и еще - не дает покоя ваш нью-йорский сантехник с зп 80 дол с час (или более 10куе в месяц) - есть какой-то подвох.

либо это плата за те часы, когда он реально работает - т.е. это далеко не 160 часов в месяц, либо это расценки для клиента, а сам сантехник получает меньше, либо получить лицензию реально сложно - иначе бы стояла очередь на такую работу.

но это так, поговорить возможная причина - привлечение мозгов.вылет половины студентов после 1 курса - это норм.а если ты в состоянии окончить немецкий ВУЗ, то немцы логично считают, что будет неплохо, если такие выпускники останутся в Германии.и еще - не дает покоя ваш нью-йорский сантехник с зп 80 дол с час (или более 10куе в месяц) - есть какой-то подвох.либо это плата за те часы, когда он реально работает - т.е. это далеко не 160 часов в месяц, либо это расценки для клиента, а сам сантехник получает меньше, либо получить лицензию реально сложно - иначе бы стояла очередь на такую работу.но это так, поговорить Shaman

Повідомлень: 1942 З нами з: 29.09.19 Подякував: 314 раз. Подякували: 654 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 21:48 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Сантехник без лицензии в США 40 в час, с лицензией (ее можно получить после 10 лет опыта) 80 в час. Официально на чек, фуллтайм. 40 часов в неделю.

Точка.



Так, ребята.

Я немного подутомился.

Я выкладываю простыни ликбеза не для того, чтобы доказывать каждую букву и каждую запятую. в ответ имея "фигня-фигня, не может быть". Есть сомнения - гугл в помощь для перепроверки.



Откровенно, говоря, надеялся встретить "братьев по разуму" для равноценного общения, а не доказывать что-то кому-то.

Я никому ничего не продаю.

Никого ни в чем не собираюсь убеждать.

Не занимаюсь рекламой чего-бы то ни было.

Не представляю интересы кого-бы то ни было.

Я никому ничего не должен и никому ничем не обязан.

Вся информация, которую я даю тут либо была мной получена непосредственно (в том числе годами жизни в США), либо от людей, которые в США многие годы.

Если-бы кто-то пожил в США хоть несколько месяцев, то знал-бы как тяжело вытянуть инфу из местных. Я ее даю нашару, но она никому очевидно не нужна.



Предыдущими постами на этой ветке, надеюсь, создал понимание о некоторой информированности. Буду сюда поглядывать, если появится тут кто-то с кем интересно общаться - вернусь.

Пока не интересно.

Пока.



ЗЫ: Ту модераторам.

Мои посты, относящиеся к этой ветке, которыми я буду теперь опять "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал и аренду (которую тоже я стартовал) прошу сюда не переносить. Или оставляейте или просто сносите нафиг.

Не пощла эта ветка.

Через пару недель эта ветка уйдет из обсуждения и умрет. rjkz

Повідомлень: 13028 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6794 раз. Подякували: 3825 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 тра, 2022 08:34 rjkz написав: Сантехник без лицензии в США 40 в час, с лицензией (ее можно получить после 10 лет опыта) 80 в час. Официально на чек, фуллтайм. 40 часов в неделю.

Точка.



Так, ребята.

Я немного подутомился.

Я выкладываю простыни ликбеза не для того, чтобы доказывать каждую букву и каждую запятую. в ответ имея "фигня-фигня, не может быть". Есть сомнения - гугл в помощь для перепроверки.



Откровенно, говоря, надеялся встретить "братьев по разуму" для равноценного общения, а не доказывать что-то кому-то.

Я никому ничего не продаю.

Никого ни в чем не собираюсь убеждать.

Не занимаюсь рекламой чего-бы то ни было.

Не представляю интересы кого-бы то ни было.

Я никому ничего не должен и никому ничем не обязан.

Вся информация, которую я даю тут либо была мной получена непосредственно (в том числе годами жизни в США), либо от людей, которые в США многие годы.

Если-бы кто-то пожил в США хоть несколько месяцев, то знал-бы как тяжело вытянуть инфу из местных. Я ее даю нашару, но она никому очевидно не нужна.



Предыдущими постами на этой ветке, надеюсь, создал понимание о некоторой информированности. Буду сюда поглядывать, если появится тут кто-то с кем интересно общаться - вернусь.

Пока не интересно.

Пока.



ЗЫ: Ту модераторам.

Мои посты, относящиеся к этой ветке, которыми я буду теперь опять "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал и аренду (которую тоже я стартовал) прошу сюда не переносить. Или оставляейте или просто сносите нафиг.

Не пощла эта ветка.

Через пару недель эта ветка уйдет из обсуждения и умрет. Сантехник без лицензии в США 40 в час, с лицензией (ее можно получить после 10 лет опыта) 80 в час. Официально на чек, фуллтайм. 40 часов в неделю.Точка.Так, ребята.Я выкладываю простыни ликбеза не для того, чтобы доказывать каждую букву и каждую запятую. в ответ имея "фигня-фигня, не может быть". Есть сомнения - гугл в помощь для перепроверки.Откровенно, говоря, надеялся встретить "братьев по разуму" для равноценного общения, а не доказывать что-то кому-то.Я никому ничего не продаю.Никого ни в чем не собираюсь убеждать.Не занимаюсь рекламой чего-бы то ни было.Не представляю интересы кого-бы то ни было.Я никому ничего не должен и никому ничем не обязан.Вся информация, которую я даю тут либо была мной получена непосредственно (в том числе годами жизни в США), либо от людей, которые в США многие годы.Если-бы кто-то пожил в США хоть несколько месяцев, то знал-бы как тяжело вытянуть инфу из местных. Я ее даю нашару, но она никому очевидно не нужна.Предыдущими постами на этой ветке, надеюсь, создал понимание о некоторой информированности. Буду сюда поглядывать, если появится тут кто-то с кем интересно общаться - вернусь.Пока не интересно.Пока.ЗЫ:Не пощла эта ветка.Через пару недель эта ветка уйдет из обсуждения и умрет.

ну что Вы так сразу - я устал, я уходу.

просто так получилось, что вы слишком красиво рассказываете, Вам начали приводить контраргументы, что не все так радужно.



если задел сантехник за 80 баксов, беру назад - реально интересно было



на самом деле по-разному. у меня цели уехать нет, поэтому больше читаю для общего понимания. дети - возможно, но тут возвращаемся, что надо тогда сразу после получения высшего образования пытаться уехать.



в общем, чем раньше это начать, тем больше шансов на успех. в возрасте уезжать - только ради детей, уровень жизни будет уже далеко не тот. опять же, как живут в Америке те, у кого нет недвиги, и кто не заработал пенсию - в первую очередь - где? понятно, что когда работаешь, можно снимать - а на пенсии - уже не получится.



и да есть такое мнение - если есть мозги и некоторый уровень пробиваемости, то подняться здесь даже проще, чем на Западе - там все размеренно, здесь окон и окошек побольше - такое мнение тоже один раз слышал



а вот истории об эмиграции было бы интересно почитать. без техн деталей, только с важными нюансами. но кто их напишет? думаю, одна из причин - что возникает много проблем, которые люди не хотят описывать ну что Вы так сразу - я устал, я уходу.просто так получилось, что вы слишком красиво рассказываете, Вам начали приводить контраргументы, что не все так радужно.если задел сантехник за 80 баксов, беру назад - реально интересно былона самом деле по-разному. у меня цели уехать нет, поэтому больше читаю для общего понимания. дети - возможно, но тут возвращаемся, что надо тогда сразу после получения высшего образования пытаться уехать.в общем, чем раньше это начать, тем больше шансов на успех. в возрасте уезжать - только ради детей, уровень жизни будет уже далеко не тот. опять же, как живут в Америке те, у кого нет недвиги, и кто не заработал пенсию - в первую очередь - где? понятно, что когда работаешь, можно снимать - а на пенсии - уже не получится.и да есть такое мнение - если есть мозги и некоторый уровень пробиваемости, то подняться здесь даже проще, чем на Западе - там все размеренно, здесь окон и окошек побольше - такое мнение тоже один раз слышала вот истории об эмиграции было бы интересно почитать. без техн деталей, только с важными нюансами. но кто их напишет? думаю, одна из причин - что возникает много проблем, которые люди не хотят описывать Shaman

Повідомлень: 1942 З нами з: 29.09.19 Подякував: 314 раз. Подякували: 654 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 тра, 2022 14:09 rjkz с удовольствием Вас читаю. Как правило, согласен со всем написанным. Здесь немного не та аудитория. Если возможно, пожалуйста, продолжайте делится своими мыслями. Сейчас нахожусь в UK. Grand Touring Повідомлень: 966 З нами з: 23.03.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41 rjkz написав: Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.

При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.

Для большинства, построение карьеры - цель жизни, от которой трудно отказаться, если уже построена на значительном уровне. Вспоминается история харьковчанки, обсуждавшейся на ветке про обвал - в 35 лет замдиректора агентства была уволена из-за ковидного карантина, денег хватило на месяц аренды в Киеве, вернулась к родителям в Харьков с сыном (мужа нет, очевидно, стремление строить карьеру не совпало с семейными ценностями). Итого, 35 лет - ни жилья ни семьи ни денег. Но БЫЛА карьера.При переезде в другую страну, особенно, если это эмиграция (но ведь не всегда), есть большая вероятность, что придется начинать с нуля строить свой профессиональный путь. Не всегда. НО очень часто. Как минимум будет какой-то шаг назад, но это не значит, что не будет возможности после этого идти вперед.

Имея примеры из жизни друзей, да чего греха таить на собственном - сделать карьеру в наших реалиях это достаточно забавная и абсолютно рандомная постановка вопроса. Это стоит понимать, желательно до, но как правило приходит, после того, как остаешься не удел.

И шаг назад, это меньшее зло в противовес неоднократным начинаниям с "0" через определенный период времени, в зависимости от скажем так несовершенства законодательной обвязки и прочих сопутствующих обстоятельств.

Немаловажным фактором есть так же страновой фактор стабильности.

Все это приводит к определенным выводам.



rjkz

С большим интересом Вас читаю.

Пишите пожалуйста. Имея примеры из жизни друзей, да чего греха таить на собственном - сделать карьеру в наших реалиях это достаточно забавная и абсолютно рандомная постановка вопроса. Это стоит понимать, желательно до, но как правило приходит, после того, как остаешься не удел.И шаг назад, это меньшее зло в противовес неоднократным начинаниям с "0" через определенный период времени, в зависимости от скажем так несовершенства законодательной обвязки и прочих сопутствующих обстоятельств.Немаловажным фактором есть так же страновой фактор стабильности.Все это приводит к определенным выводам.С большим интересом Вас читаю.Пишите пожалуйста. копейка

Повідомлень: 177 З нами з: 31.07.19 Подякував: 119 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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