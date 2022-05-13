Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46

после двух месяцев сидения на Западе смогли выехать. Сейчас в Бельгии у друзей

Те, кто жили до нас (мама с ребенком) оформились - тут кстати это занимает довольно много времени (недели 3, если не больше)

Им вот выплачивают почти 1500 евро на двоих, но при условии, что они снимают жилье сами. С жильем помогли, нашли за 300 евро 2-бедрум (цена для беженцев конечно). Это на побережье около Брюгге

А я вот че-то смотрю на это все, и понимаю что мне Бельгия не подойдет с этими 40-50% налогами на доход, и потом еще со всеми остальными налогами сверху. На пособии тут конечно клево посидеть, но чтобы хотя бы не бомжевать, на семью наверное тысяч 8 надо зарабатывать до налогов - и это вряд ли много получится откладывать (если вообще получится)

Так что посматриваю в сторону Азии, работа на себя и от локации никак не зависит. Есть конечно вариант с обналом крипты, но непонятно, как к этому налоговая отнесется - рисковать не очень хочется