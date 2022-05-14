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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46
после двух месяцев сидения на Западе смогли выехать. Сейчас в Бельгии у друзей
Те, кто жили до нас (мама с ребенком) оформились - тут кстати это занимает довольно много времени (недели 3, если не больше)
Им вот выплачивают почти 1500 евро на двоих, но при условии, что они снимают жилье сами. С жильем помогли, нашли за 300 евро 2-бедрум (цена для беженцев конечно). Это на побережье около Брюгге
А я вот че-то смотрю на это все, и понимаю что мне Бельгия не подойдет с этими 40-50% налогами на доход, и потом еще со всеми остальными налогами сверху. На пособии тут конечно клево посидеть, но чтобы хотя бы не бомжевать, на семью наверное тысяч 8 надо зарабатывать до налогов - и это вряд ли много получится откладывать (если вообще получится)
Так что посматриваю в сторону Азии, работа на себя и от локации никак не зависит. Есть конечно вариант с обналом крипты, но непонятно, как к этому налоговая отнесется - рисковать не очень хочется
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thirdeye
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:09
Уважаемые модераторы!
Я просил не переносить сюда с других веток посты!
Вы не хотите видеть на ветке про недвижимость посты про миграцию населения, как на фактор, влияющий на РН?
Ваше право! Удаляйте их. В том числе, и те, что модератор пишет!
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
Если здесь кто-то что-то захочет писать - велкам.
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rjkz
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 06:38
rjkz написав:
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Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
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Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"...
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_hunter
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:17
_hunter написав: rjkz написав:
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Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
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Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"...
если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами
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thirdeye
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:30
thirdeye написав: _hunter написав: rjkz написав:
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Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\
Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"...
если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами
Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами.
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_hunter
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:32
_hunter написав:
Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами
странная оценка что пост ненужный. А какие тогда нужные?
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vitaliian
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