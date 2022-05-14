RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

после двух месяцев сидения на Западе смогли выехать. Сейчас в Бельгии у друзей
Те, кто жили до нас (мама с ребенком) оформились - тут кстати это занимает довольно много времени (недели 3, если не больше)
Им вот выплачивают почти 1500 евро на двоих, но при условии, что они снимают жилье сами. С жильем помогли, нашли за 300 евро 2-бедрум (цена для беженцев конечно). Это на побережье около Брюгге
А я вот че-то смотрю на это все, и понимаю что мне Бельгия не подойдет с этими 40-50% налогами на доход, и потом еще со всеми остальными налогами сверху. На пособии тут конечно клево посидеть, но чтобы хотя бы не бомжевать, на семью наверное тысяч 8 надо зарабатывать до налогов - и это вряд ли много получится откладывать (если вообще получится)
Так что посматриваю в сторону Азии, работа на себя и от локации никак не зависит. Есть конечно вариант с обналом крипты, но непонятно, как к этому налоговая отнесется - рисковать не очень хочется
thirdeye
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.03.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:09

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Уважаемые модераторы!
Я просил не переносить сюда с других веток посты!
Вы не хотите видеть на ветке про недвижимость посты про миграцию населения, как на фактор, влияющий на РН?

Ваше право! Удаляйте их. В том числе, и те, что модератор пишет!
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
Если здесь кто-то что-то захочет писать - велкам.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6831 раз.
Подякували: 3850 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 06:38

  rjkz написав:\\\
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\

Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"... :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 6776
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:17

  _hunter написав:
  rjkz написав:\\\
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\

Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"... :wink:

если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами :D
thirdeye
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.03.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:30

  thirdeye написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:\\\
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\

Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"... :wink:

если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами :D

Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами.
_hunter
 
Повідомлень: 6776
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:32

  _hunter написав:Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами
странная оценка что пост ненужный. А какие тогда нужные?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.