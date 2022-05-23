Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 32333435 Додано: Пон 23 тра, 2022 05:32 Faceless написав: Bolt написав: Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.

У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.

Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!



Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.

Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.

З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше. Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.

Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання. Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання. Bolt Повідомлень: 1131 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 06:46 Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.

У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.

Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!



Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.

Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.

З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше. Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.

Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання. Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання.



Мотивированный родитель сможет мотивировать и ребенка.

Если родителям все итак "нормас",то что от ребенка хотеть.

Дети - это наше отражение и продолжение нас. Мотивированный родитель сможет мотивировать и ребенка.Если родителям все итак "нормас",то что от ребенка хотеть.Дети - это наше отражение и продолжение нас. rjkz

Повідомлень: 13110 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6861 раз. Подякували: 3882 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 21:32 stm написав: Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле

rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.

Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь. Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевлеrjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.

Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.

Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой. Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой. antey1969 1

Повідомлень: 11181 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1503 раз. Подякували: 3319 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:56 antey1969 написав: stm написав: Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле

rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.

Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь. Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевлеrjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.

Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.

Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой. Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой.



Раздутые группы - это очень плохо.

Но и индивидуальные занятия - не факт, что хорошо.

Когда ты видищь свой прогресс и прогресс остальных - это мотивирует.

Когда есть с кем "в упряжке" идти - это супер.

Мне повезло в некотором смысле с классмейтами. С некоторыми ситуативно, а одна занималась как ненормальная, в хорошем смысле. Ну и у меня была очень сильная мотивация. И мы в некотором смысле друг друга тянули. Потом обогнали всю остальную группу. И я и она занимались сверх программы курсов. Нас с середины приинтермидиэйт перевели на следующий уровень.

Это при том, что когда я пришел в группу, я был 0 полнейший, а у остальных был какой-то уровень хоть и минимальный. Я потом как-то вернулся в свою группу после всего месяца на следующем уровне - как в первый класс. Как раз "кризис интермидиэйт" был.

Потом перешел именно с этой классмейт на другие курсы и там так получилось, что мы были вдвоем в группе. Вот чего-то не хватало. Еще пары человек.

И вот формально мы там домучали интермидиэйт (но по мнению преподавателя из Канады соответствовали аппер). И потом уже разбежались.

Потом уже в другом месте взял семестр эдвенсд. Но группа была слишком большая человек 20, хоть и заведение - круче быть не может.

В общем, рекомендую 4-6 человек. 4 раза в неделю по минимум 2 часа. Это ин пёрсн. И самостоятельно - сколько можно выдержать. Раздутые группы - это очень плохо.Но и индивидуальные занятия - не факт, что хорошо.Когда ты видищь свой прогресс и прогресс остальных - это мотивирует.Когда есть с кем "в упряжке" идти - это супер.Мне повезло в некотором смысле с классмейтами. С некоторыми ситуативно, а одна занималась как ненормальная, в хорошем смысле. Ну и у меня была очень сильная мотивация. И мы в некотором смысле друг друга тянули. Потом обогнали всю остальную группу. И я и она занимались сверх программы курсов. Нас с середины приинтермидиэйт перевели на следующий уровень.Это при том, что когда я пришел в группу, я был 0 полнейший, а у остальных был какой-то уровень хоть и минимальный. Я потом как-то вернулся в свою группу после всего месяца на следующем уровне - как в первый класс. Как раз "кризис интермидиэйт" был.Потом перешел именно с этой классмейт на другие курсы и там так получилось, что мы были вдвоем в группе. Вот чего-то не хватало. Еще пары человек.И вот формально мы там домучали интермидиэйт (но по мнению преподавателя из Канады соответствовали аппер). И потом уже разбежались.Потом уже в другом месте взял семестр эдвенсд. Но группа была слишком большая человек 20, хоть и заведение - круче быть не может.В общем, рекомендую 4-6 человек. 4 раза в неделю по минимум 2 часа. Это ин пёрсн. И самостоятельно - сколько можно выдержать. rjkz

Повідомлень: 13110 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6861 раз. Подякували: 3882 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 32333435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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