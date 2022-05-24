Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

stm написав: Bolt написав:
Уточнил, про Гете у малой. В группе было 16-18 человек. Э-эффективность.
При уровне А1 и А2 надо просто уметь читать буквы и знать алфавит. В1 уже хоть что-то понимать когда спрашивают и хоть что-то отвечать в попад вопросу, хоть что-то правильно писать. На уровне А1 и А2 в Гетте с носителем языка которому запрещено говорить на другом, чем немецкий и понимать вопрос заданный не на немецком - это конечно правильный выбор и мотивация, а точнее её отсутствие, мне понятна.
А2 достаточно для туризма и повседневных бытовых нужд типа сходить в магазин, посетить кафе, посмотреть погоду, простыми словами письмо накорябать, анкету заполнить, что-то описать и т. д.
В1 намного шире. Там уже и словарный запас удваивается, и сложноподчиненые предложения, времена, формы, и понимание текстов средней сложности.
С В1 уже можно работать на большинстве специальностей.