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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 тра, 2022 15:17
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
а человеку, который работает, и у которого семья с детьми это реально?
это к тому, что все надо делать вовремя...
более реально все-таки раза 2 в неделю плюс самостоятельно ИМХО
Я так делал.
+самостоятельно.
2 детей, тогда были совсем маленькие и я из тех папаш, которые занимаются детьми. Мы с женой не делим ответственность и обязанности.
Один раз мне все-таки "прилетело" от жены - когда я 18 часов в сутки занимался.
А так бывало, что в 2 часа ночи просыпался - сна ни в одном глазу, пару часов позанимался когда дети не мешают и в 4 опять спать.
При этом шоппинг полностью на мне.
И готовлю переодически.
2 раза в неделю - это просто ни о чем.
...
нескромный вопрос - а сколько уходило на работу времени?
а то математика не сходится
Я не "ходил на работу, чтобы получать зарплату".
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Додано: Вів 08 лис, 2022 16:18
rjkz написав: San написав:phantom_systems
Все так, Украину оставляют в среднем более эффективные и трудоспособные. И это даже вне зависимости от войны
Более эффективные, предприимчивые, энергичные, способные к трансформации и самообучению. Готовые к вызовам, к достижению целей. Самомотивированные.
Кто остается?
Люди передпенсійного і пенсійного віку. Також представники укро-їліти.
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